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Открытия недели14 января 2022

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
АвторТаня Решетник

Неклассический стейк-хаус «Агнец» на Большой Грузинской, вторая и более взрослая точка японского бистро J’Pan, пивной бар с франко-бельгийской кухней Études на Покровке, январское сет-меню шеф-повара Василия Зайцева в T1, новая коктейльная карта в Giulietta, Please, Stop Crying и другие гастрономические новости этой недели.

«Агнец»

Адрес

ул. Большая Грузинская, 76

Часы работы

12:00–00:00

Средний чек

1 500 рублей

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На Большой Грузинской заработал мясной ресторан «Агнец». Идеолог проекта Михаил Смирнов в индустрии более 25 лет: с самого начала он поверил в российскую говядину, создал торговую марку и мясной магазин «Мясники» и основал Meat Dealers. «Агнец» стал новым проектом Михаила в партнерстве с женой Ольгой Смирновой и Сергеем Соколовым.

Основная идея — отойти от формата классического стейк-хауса, тем не менее все меню в «Агнце» посвящено мясу. Главные здесь — говядина, телятина, свинина, ягнятина, утка, субпродукты. Поклонники стейков могут выбрать любой приглянувшийся кусок с витрины, чтобы взять с собой или отправить готовиться на угольный гриль, расположенный в центре зала.

За кухню отвечает шеф-повар Николай Никитинский (работал в «Иностранцах», Beluga, Bottega Siciliana). Сейчас в меню 20 позиций, среди которых телячий язык с зеленой гречкой (780 рублей), татаки с кунжутным айоли (560 рублей) и пьемонтский тартар (490 рублей) с безупречным и правильным вкусом мяса. Есть ризотто с тартаром (760 рублей) или зобная железа теленка (610 рублей) с жженой красной капустой и соусом из тыквы и фиников.

В дополнение к мясу советуют заказывать вино: подборка подойдет как для быстрой встречи с бокалом красного, так и для особого случая с шампанским, которое тут тоже наливают побокально. Есть коктейли — их разливают из крана.

Études Café

Адрес

ул. Покровка, 38а

Часы работы

пн. — вс.: 12:00–00:00;

пт. — сб.: 12:00–02:00

Средний чек

1 500 рублей

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Справедливости ради Études открылся еще в прошлом году. Бар задумывался как место для любителей необычного пива, вина и гастрономических сочетаний

Владельцы ведущего поставщика крафтового пива российских и зарубежных пивоварен Market Beer, а также нескольких баров, специализирующихся на пиве в Москве (Eric the Red, «Спица», Axiom Pub), решили отойти от стандартного формата подобных заведений и зайти в сегмент upper-middle. Упор в Études Café делают на пиво спонтанного и дикого брожения. В баре заново открывают ламбик — пиво не просто спонтанного брожения, но и определенного терруара. Кроме того, здесь можно больше узнать про гёз (подслащенный купаж разновозрастных ламбиков), крик (ламбик с вишней), вайлд эль (пиво дикого брожения, также обладающее насыщенным кислым вкусом) и многое другое. Заведение гордится самой большой коллекций ламбиков в Восточной Европе, которую владельцы бережно собирали в течение нескольких лет. В ней есть лучшие образцы, винтажи и лимитированные релизы бельгийских классиков типа Cantillon, 3 Fonteinen, Hanssens и De Cam. А кроме того, позиции от новых звезд мира дикого и спонтанного брожения из Бельгии и других стран: Bokke, Antidoot, Casey, Alvinne, Brekeriet, Crooked Stave.

Также в баре не забывают и про фанатов натуральных вин, схожих по своим производственным и отчасти вкусовым параметрам с ламбиками. Винная карта, составленная сомелье и экспертом Сергеем Крыловым, по большей части состоит из натуральных, органических и биодинамических вин: от популярных «колготок» до сложных и диких Partida Creus.

Выбор необычных напитков дополняет авторское меню на стыке современных гастротенденций и традиций франко-бельгийской кухни. В коротком меню на два десятка позиций есть классика бельгийской кухни в современном прочтении (суп ватерзой с курицей и несладкие вафли из батата) и гастрономические хиты (миньон с гратеном или утиная грудка с бок-чой), а также оригинальные винные закуски (гриссини или теплые оливки с розмарином). За концепцию и подачу отвечает шеф-повар Евгений Гринчук. Меню будет часто обновляться по сезону.

J’Pan

Адрес

ул. Забелина, 1

Часы работы

пн. — вс.: 10:00–23:00

Средний чек

1 500 рублей

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На Китай-городе заработало второе бистро J’Pan. Проект запустили основатели первого J’Pan, бара «Герои», Touch of Matcha и Ra’men Михаил и Денис Левченко в партнёрстве с Александром Сысоевым.

Меню нового бистро стартует с завтраков (ежедневно с 10:00 до 12:00), в которые вошли японские омлеты тамаго с беконом (410 рублей) и угрем (620 рублей), бобы натто (290 рублей) с рисом, караси, пондзу и маринованным желтком и твист на японский блинчик — вафли окономияки (490 рублей) с лососем или тунцом. А также традиционный японский завтрак (680 рублей), состоящий из семи блюд.

Основное меню открывают популярные японские закуски — огурцы суномоно (180 рублей), капуста кимчи (170 рублей), хрустящие унаги-креветки (590 рублей) и гедза с лососем (440 рублей), свининой (390 рублей) или креветками (490 рублей). Из горячих новинок — большой раздел японских шашлычков кусияки: рыбные, мясные и овощные. В основном меню J’Pan значится и повседневная городская еда японцев донбури — боулы на японском рисе косихикари с различными топингами. Здесь есть и уже традиционные хиты бистро — покедон (710 рублей) с тунцом, лососем и авокадо и гюдон (520 рублей) с мраморной говядиной в сладком соусе и онсэн-тамаго. А также новинки — рыбный эбидон (690 рублей) со сладкими креветками в соусе юдзу, авокадо и красной икрой и фудзидон (550 рублей) с говядиной-якитори и сливочно-соевой заправкой.

Раздел японской лапши открывают новый мезмен с крабом и икрой морского ежа (690 рублей), яки-удон с морепродуктами (670 рублей) и веганская соба с грибами и бок-чой (540 рублей). А раменов в новом проекте стало еще больше. В новинках — рамен с морепродуктами (670 рублей) на сливочно-креветочном бульоне с тикува, копченым кальмаром и тигровыми креветками и взрывной карри рамен (590 рублей) на остром говяжьем бульоне со свиной грудинкой, маринованным бамбуком и пряной кукурузой. Особой строкой в J’Pan прописаны блюда, приготовленные на тэппане — горячей металлической плите.

Как и в первом J’Pan, на Забелина у входа гостей встречает яркая витрина десертов. Здесь же можно заказать матча (в том числе с собой): матча-эспрессо (350 рублей) или матча-латте (360 рублей), матча-баблгам (320 рублей) и другие. В барном меню также представлена японская чайная карта, сорта в которой собраны из лучших регионов Японии (сентя сё, удзи гёкуро, гэммайтя с матча каори и другие). Классический кофе в баре варят на смеси зерен категории спешелти от друзей бистро Rockets Сoffee.

Из алкоголя в J’Pan — небольшая винная карта, саке и сётю, японские джин и виски и традиционное пиво.

Новое сет-меню в T1

Каждый месяц в Т1 новый шеф готовит сет-меню с 12:00. Вторым стал сет Василия Зайцева (Koji, Lucky Izakaya), который вдохновился Юго-Восточной Азией, Европой и Мексикой. Сет — это путешествие по всему миру от Китая до Латинской Америки. Василий готовит вкусы Азии по европейским методикам и классическим рецептам: фуа-гра с икрой морского ежа, татаки сашими лосось, черная треска с бататом, цыпленок терияки. Цена сета — 6 тысяч рублей, с винным сопровождением от сомелье Никиты Иванова — 10 тысяч рублей.

Меню сета:

Морской еж, фуа-гра

Прошутто из тунца, хурма

Татаки сашими, ромеско

Черная треска, батат, анис

Курица терияки

Эскимо, васаби

Нама моти

Новые завтраки в «Кофемании»

Сразу после новогодних каникул в утреннем меню «Кофемании» появилось пять новых блюд. Попробовать их можно будет в течение трех недель — с 10 по 30 января.

Для тех, кто неравнодушен к блюдам из творога, бренд-шеф Алексей Петриченко подготовил домашнюю творожную запеканку. Сопровождает ее варенье-пятиминутка из черной смородины и сметана, дополненная микрозеленью.

Новогоднее настроение создаст тост из свежеиспеченного хлеба перле со сливочным сыром и красной икрой, а сибаритам рекомендуют ленивые вареники в кокосовом молоке. Их смешивают с кокосовым муссом, поливают соусом из манго и маракуйи и украшают свежей клубникой, а затем посыпают малиновым крамблом, фисташками, миндалем и цедрой лайма.

В качестве основательного завтрака выступает яичница с лисичками и фрикадельками из индейки. Альтернативно можно заказать картофельные драники со шпротами и риетом из лосося: их подают с релишем из малосольных огурцов с тархуном и кинзой.

Попробовать новые блюда можно в пяти ресторанах «Кофемания» — на Покровке, Лесной и Мосфильмовской улицах, в Горках и в Павлове.

Фестиваль тирольской кухни в Krombacher Beer Kitchen

В ресторане пивной кухни сибиряка Дениса Иванова проходит фестиваль блюд зимней тирольской кухни — простой, веселой и по-крестьянски сытной, но с замысловатыми названиями. Что стоит попробовать: къяхль (480 рублей) — пончики из пресного теста, в исполнении шеф-повар ресторана на 1-й Тверской-Ямской — с брусничным конфитюром и камамбером. Или грёстль (780 рублей) — тирольское жаркое на горячей сковородке: запеченная, а потом поджаренная картошка, лук, свинина, грибы и непременно глазунья. Традиционный луковый суп с сыром и беконом (540 рублей) запекается в хлебной буханке, как и айнтопф (640 рублей) — густое пряное рагу из баранины с овощами.

Фестиваль тирольской кухни в Krombacher Beer Kitchen продлится весь январь.

Новая коктейльная карта в Giulietta, Please, Stop Crying

Коктейльная карта венецианской чиккетерии Giulietta, Please, Stop Crying — оммаж Италии и классическим коктейлям. В новой карте команда бара во главе с шеф-барменом заведения Иваном Кудрявцевым («Антикварный») представила свою интерпретацию классических коктейлей.

Всего их восемь. Giulietta — водка на крыжовнике, игристое, лимон. Sgroppino — вероятно, один из самых популярных коктейлей для летнего сезона. В баре решили придать ему зимних нот и сделали домашний сорбет из трех видов цитруса, включая мандарин, чтобы подчеркнуть сезонность. Взбивается с игристым вином и водкой, которая придает напитку насыщенности.

Flower Sbagliato — твист на классику, но в цветочной интерпретации. Цветочный вермут, персиковый аперитив, капля джина, биттер и игристое.

Mandarin Garibaldi — коктейль, созданный человеком, который объединил Италию. В составе ванильный ром и яркий мандариновый фреш. Amaro — в меру сладкий, в меру горький, в меру сухой, в меру ягодный: вермуты, амаро, скотч, земляничный ликер. Pineapple Gimlet в «Джульетте» подают с латинским ананасом, чтобы придать ему яркости и многогранности. Bellini — вариация на легкий игристый коктейль: пюре белого персика, персиковый ликер, игристое вино, биттеры, персиковый уксус. Aloe Bizz — это изящная комбинация алоэ, лимона, джина.

Фотографии: обложка, 1 — «Агнец», 2 — Études, 3 — J’Pan

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