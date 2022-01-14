Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Неклассический стейк-хаус «Агнец» на Большой Грузинской, вторая и более взрослая точка японского бистро J’Pan, пивной бар с франко-бельгийской кухней Études на Покровке, январское сет-меню шеф-повара Василия Зайцева в T1, новая коктейльная карта в Giulietta, Please, Stop Crying и другие гастрономические новости этой недели.
«Агнец»
Адрес
ул. Большая Грузинская, 76
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
1 500 рублей
На Большой Грузинской заработал мясной ресторан «Агнец». Идеолог проекта Михаил Смирнов в индустрии более 25 лет: с самого начала он поверил в российскую говядину, создал торговую марку и мясной магазин «Мясники» и основал Meat Dealers. «Агнец» стал новым проектом Михаила в партнерстве с женой Ольгой Смирновой и Сергеем Соколовым.
Основная идея — отойти от формата классического стейк-хауса, тем не менее все меню в «Агнце» посвящено мясу. Главные здесь — говядина, телятина, свинина, ягнятина, утка, субпродукты. Поклонники стейков могут выбрать любой приглянувшийся кусок с витрины, чтобы взять с собой или отправить готовиться на угольный гриль, расположенный в центре зала.
За кухню отвечает шеф-повар Николай Никитинский (работал в «Иностранцах», Beluga, Bottega Siciliana). Сейчас в меню 20 позиций, среди которых телячий язык с зеленой гречкой (780 рублей), татаки с кунжутным айоли (560 рублей) и пьемонтский тартар (490 рублей) с безупречным и правильным вкусом мяса. Есть ризотто с тартаром (760 рублей) или зобная железа теленка (610 рублей) с жженой красной капустой и соусом из тыквы и фиников.
В дополнение к мясу советуют заказывать вино: подборка подойдет как для быстрой встречи с бокалом красного, так и для особого случая с шампанским, которое тут тоже наливают побокально. Есть коктейли — их разливают из крана.
Études Café
Адрес
ул. Покровка, 38а
Часы работы
пн. — вс.: 12:00–00:00;
пт. — сб.: 12:00–02:00
Средний чек
1 500 рублей
Справедливости ради Études открылся еще в прошлом году. Бар задумывался как место для любителей необычного пива, вина и гастрономических сочетаний
Владельцы ведущего поставщика крафтового пива российских и зарубежных пивоварен Market Beer, а также нескольких баров, специализирующихся на пиве в Москве (Eric the Red, «Спица», Axiom Pub), решили отойти от стандартного формата подобных заведений и зайти в сегмент upper-middle. Упор в Études Café делают на пиво спонтанного и дикого брожения. В баре заново открывают ламбик — пиво не просто спонтанного брожения, но и определенного терруара. Кроме того, здесь можно больше узнать про гёз (подслащенный купаж разновозрастных ламбиков), крик (ламбик с вишней), вайлд эль (пиво дикого брожения, также обладающее насыщенным кислым вкусом) и многое другое. Заведение гордится самой большой коллекций ламбиков в Восточной Европе, которую владельцы бережно собирали в течение нескольких лет. В ней есть лучшие образцы, винтажи и лимитированные релизы бельгийских классиков типа Cantillon, 3 Fonteinen, Hanssens и De Cam. А кроме того, позиции от новых звезд мира дикого и спонтанного брожения из Бельгии и других стран: Bokke, Antidoot, Casey, Alvinne, Brekeriet, Crooked Stave.
Также в баре не забывают и про фанатов натуральных вин, схожих по своим производственным и отчасти вкусовым параметрам с ламбиками. Винная карта, составленная сомелье и экспертом Сергеем Крыловым, по большей части состоит из натуральных, органических и биодинамических вин: от популярных «колготок» до сложных и диких Partida Creus.
Выбор необычных напитков дополняет авторское меню на стыке современных гастротенденций и традиций франко-бельгийской кухни. В коротком меню на два десятка позиций есть классика бельгийской кухни в современном прочтении (суп ватерзой с курицей и несладкие вафли из батата) и гастрономические хиты (миньон с гратеном или утиная грудка с бок-чой), а также оригинальные винные закуски (гриссини или теплые оливки с розмарином). За концепцию и подачу отвечает шеф-повар Евгений Гринчук. Меню будет часто обновляться по сезону.
J’Pan
Адрес
ул. Забелина, 1
Часы работы
пн. — вс.: 10:00–23:00
Средний чек
1 500 рублей
На Китай-городе заработало второе бистро J’Pan. Проект запустили основатели первого J’Pan, бара «Герои», Touch of Matcha и Ra’men Михаил и Денис Левченко в партнёрстве с Александром Сысоевым.
Меню нового бистро стартует с завтраков (ежедневно с 10:00 до 12:00), в которые вошли японские омлеты тамаго с беконом (410 рублей) и угрем (620 рублей), бобы натто (290 рублей) с рисом, караси, пондзу и маринованным желтком и твист на японский блинчик — вафли окономияки (490 рублей) с лососем или тунцом. А также традиционный японский завтрак (680 рублей), состоящий из семи блюд.
Основное меню открывают популярные японские закуски — огурцы суномоно (180 рублей), капуста кимчи (170 рублей), хрустящие унаги-креветки (590 рублей) и гедза с лососем (440 рублей), свининой (390 рублей) или креветками (490 рублей). Из горячих новинок — большой раздел японских шашлычков кусияки: рыбные, мясные и овощные. В основном меню J’Pan значится и повседневная городская еда японцев донбури — боулы на японском рисе косихикари с различными топингами. Здесь есть и уже традиционные хиты бистро — покедон (710 рублей) с тунцом, лососем и авокадо и гюдон (520 рублей) с мраморной говядиной в сладком соусе и онсэн-тамаго. А также новинки — рыбный эбидон (690 рублей) со сладкими креветками в соусе юдзу, авокадо и красной икрой и фудзидон (550 рублей) с говядиной-якитори и сливочно-соевой заправкой.
Раздел японской лапши открывают новый мезмен с крабом и икрой морского ежа (690 рублей), яки-удон с морепродуктами (670 рублей) и веганская соба с грибами и бок-чой (540 рублей). А раменов в новом проекте стало еще больше. В новинках — рамен с морепродуктами (670 рублей) на сливочно-креветочном бульоне с тикува, копченым кальмаром и тигровыми креветками и взрывной карри рамен (590 рублей) на остром говяжьем бульоне со свиной грудинкой, маринованным бамбуком и пряной кукурузой. Особой строкой в J’Pan прописаны блюда, приготовленные на тэппане — горячей металлической плите.
Как и в первом J’Pan, на Забелина у входа гостей встречает яркая витрина десертов. Здесь же можно заказать матча (в том числе с собой): матча-эспрессо (350 рублей) или матча-латте (360 рублей), матча-баблгам (320 рублей) и другие. В барном меню также представлена японская чайная карта, сорта в которой собраны из лучших регионов Японии (сентя сё, удзи гёкуро, гэммайтя с матча каори и другие). Классический кофе в баре варят на смеси зерен категории спешелти от друзей бистро Rockets Сoffee.
Из алкоголя в J’Pan — небольшая винная карта, саке и сётю, японские джин и виски и традиционное пиво.
Новое сет-меню в T1
Каждый месяц в Т1 новый шеф готовит сет-меню с 12:00. Вторым стал сет Василия Зайцева (Koji, Lucky Izakaya), который вдохновился Юго-Восточной Азией, Европой и Мексикой. Сет — это путешествие по всему миру от Китая до Латинской Америки. Василий готовит вкусы Азии по европейским методикам и классическим рецептам: фуа-гра с икрой морского ежа, татаки сашими лосось, черная треска с бататом, цыпленок терияки. Цена сета — 6 тысяч рублей, с винным сопровождением от сомелье Никиты Иванова — 10 тысяч рублей.
Меню сета:
Морской еж, фуа-гра
Прошутто из тунца, хурма
Татаки сашими, ромеско
Черная треска, батат, анис
Курица терияки
Эскимо, васаби
Нама моти
Новые завтраки в «Кофемании»
Сразу после новогодних каникул в утреннем меню «Кофемании» появилось пять новых блюд. Попробовать их можно будет в течение трех недель — с 10 по 30 января.
Для тех, кто неравнодушен к блюдам из творога, бренд-шеф Алексей Петриченко подготовил домашнюю творожную запеканку. Сопровождает ее варенье-пятиминутка из черной смородины и сметана, дополненная микрозеленью.
Новогоднее настроение создаст тост из свежеиспеченного хлеба перле со сливочным сыром и красной икрой, а сибаритам рекомендуют ленивые вареники в кокосовом молоке. Их смешивают с кокосовым муссом, поливают соусом из манго и маракуйи и украшают свежей клубникой, а затем посыпают малиновым крамблом, фисташками, миндалем и цедрой лайма.
В качестве основательного завтрака выступает яичница с лисичками и фрикадельками из индейки. Альтернативно можно заказать картофельные драники со шпротами и риетом из лосося: их подают с релишем из малосольных огурцов с тархуном и кинзой.
Попробовать новые блюда можно в пяти ресторанах «Кофемания» — на Покровке, Лесной и Мосфильмовской улицах, в Горках и в Павлове.
Фестиваль тирольской кухни в Krombacher Beer Kitchen
В ресторане пивной кухни сибиряка Дениса Иванова проходит фестиваль блюд зимней тирольской кухни — простой, веселой и по-крестьянски сытной, но с замысловатыми названиями. Что стоит попробовать: къяхль (480 рублей) — пончики из пресного теста, в исполнении шеф-повар ресторана на 1-й Тверской-Ямской — с брусничным конфитюром и камамбером. Или грёстль (780 рублей) — тирольское жаркое на горячей сковородке: запеченная, а потом поджаренная картошка, лук, свинина, грибы и непременно глазунья. Традиционный луковый суп с сыром и беконом (540 рублей) запекается в хлебной буханке, как и айнтопф (640 рублей) — густое пряное рагу из баранины с овощами.
Фестиваль тирольской кухни в Krombacher Beer Kitchen продлится весь январь.
Новая коктейльная карта в Giulietta, Please, Stop Crying
Коктейльная карта венецианской чиккетерии Giulietta, Please, Stop Crying — оммаж Италии и классическим коктейлям. В новой карте команда бара во главе с шеф-барменом заведения Иваном Кудрявцевым («Антикварный») представила свою интерпретацию классических коктейлей.
Всего их восемь. Giulietta — водка на крыжовнике, игристое, лимон. Sgroppino — вероятно, один из самых популярных коктейлей для летнего сезона. В баре решили придать ему зимних нот и сделали домашний сорбет из трех видов цитруса, включая мандарин, чтобы подчеркнуть сезонность. Взбивается с игристым вином и водкой, которая придает напитку насыщенности.
Flower Sbagliato — твист на классику, но в цветочной интерпретации. Цветочный вермут, персиковый аперитив, капля джина, биттер и игристое.
Mandarin Garibaldi — коктейль, созданный человеком, который объединил Италию. В составе ванильный ром и яркий мандариновый фреш. Amaro — в меру сладкий, в меру горький, в меру сухой, в меру ягодный: вермуты, амаро, скотч, земляничный ликер. Pineapple Gimlet в «Джульетте» подают с латинским ананасом, чтобы придать ему яркости и многогранности. Bellini — вариация на легкий игристый коктейль: пюре белого персика, персиковый ликер, игристое вино, биттеры, персиковый уксус. Aloe Bizz — это изящная комбинация алоэ, лимона, джина.
Фотографии: обложка, 1 — «Агнец», 2 — Études, 3 — J’Pan