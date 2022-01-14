Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Новое сет-меню в T1

Каждый месяц в Т1 новый шеф готовит сет-меню с 12:00. Вторым стал сет Василия Зайцева (Koji, Lucky Izakaya), который вдохновился Юго-Восточной Азией, Европой и Мексикой. Сет — это путешествие по всему миру от Китая до Латинской Америки. Василий готовит вкусы Азии по европейским методикам и классическим рецептам: фуа-гра с икрой морского ежа, татаки сашими лосось, черная треска с бататом, цыпленок терияки. Цена сета — 6 тысяч рублей, с винным сопровождением от сомелье Никиты Иванова — 10 тысяч рублей.

Меню сета:

Морской еж, фуа-гра

Прошутто из тунца, хурма

Татаки сашими, ромеско

Черная треска, батат, анис

Курица терияки

Эскимо, васаби

Нама моти

Новые завтраки в «Кофемании»

Сразу после новогодних каникул в утреннем меню «Кофемании» появилось пять новых блюд. Попробовать их можно будет в течение трех недель — с 10 по 30 января.

Для тех, кто неравнодушен к блюдам из творога, бренд-шеф Алексей Петриченко подготовил домашнюю творожную запеканку. Сопровождает ее варенье-пятиминутка из черной смородины и сметана, дополненная микрозеленью.

Новогоднее настроение создаст тост из свежеиспеченного хлеба перле со сливочным сыром и красной икрой, а сибаритам рекомендуют ленивые вареники в кокосовом молоке. Их смешивают с кокосовым муссом, поливают соусом из манго и маракуйи и украшают свежей клубникой, а затем посыпают малиновым крамблом, фисташками, миндалем и цедрой лайма.

В качестве основательного завтрака выступает яичница с лисичками и фрикадельками из индейки. Альтернативно можно заказать картофельные драники со шпротами и риетом из лосося: их подают с релишем из малосольных огурцов с тархуном и кинзой.

Попробовать новые блюда можно в пяти ресторанах «Кофемания» — на Покровке, Лесной и Мосфильмовской улицах, в Горках и в Павлове.

Фестиваль тирольской кухни в Krombacher Beer Kitchen

В ресторане пивной кухни сибиряка Дениса Иванова проходит фестиваль блюд зимней тирольской кухни — простой, веселой и по-крестьянски сытной, но с замысловатыми названиями. Что стоит попробовать: къяхль (480 рублей) — пончики из пресного теста, в исполнении шеф-повар ресторана на 1-й Тверской-Ямской — с брусничным конфитюром и камамбером. Или грёстль (780 рублей) — тирольское жаркое на горячей сковородке: запеченная, а потом поджаренная картошка, лук, свинина, грибы и непременно глазунья. Традиционный луковый суп с сыром и беконом (540 рублей) запекается в хлебной буханке, как и айнтопф (640 рублей) — густое пряное рагу из баранины с овощами.

Фестиваль тирольской кухни в Krombacher Beer Kitchen продлится весь январь.

Новая коктейльная карта в Giulietta, Please, Stop Crying

Коктейльная карта венецианской чиккетерии Giulietta, Please, Stop Crying — оммаж Италии и классическим коктейлям. В новой карте команда бара во главе с шеф-барменом заведения Иваном Кудрявцевым («Антикварный») представила свою интерпретацию классических коктейлей.

Всего их восемь. Giulietta — водка на крыжовнике, игристое, лимон. Sgroppino — вероятно, один из самых популярных коктейлей для летнего сезона. В баре решили придать ему зимних нот и сделали домашний сорбет из трех видов цитруса, включая мандарин, чтобы подчеркнуть сезонность. Взбивается с игристым вином и водкой, которая придает напитку насыщенности.

Flower Sbagliato — твист на классику, но в цветочной интерпретации. Цветочный вермут, персиковый аперитив, капля джина, биттер и игристое.

Mandarin Garibaldi — коктейль, созданный человеком, который объединил Италию. В составе ванильный ром и яркий мандариновый фреш. Amaro — в меру сладкий, в меру горький, в меру сухой, в меру ягодный: вермуты, амаро, скотч, земляничный ликер. Pineapple Gimlet в «Джульетте» подают с латинским ананасом, чтобы придать ему яркости и многогранности. Bellini — вариация на легкий игристый коктейль: пюре белого персика, персиковый ликер, игристое вино, биттеры, персиковый уксус. Aloe Bizz — это изящная комбинация алоэ, лимона, джина.