Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Под Новый год тайная мечта большинства москвичей-фуди сбылась — в столице появилось собственное заведение «как в Петербурге». Воплотили в жизнь сказку о петербургской гастрономии в столице два человека (и огромная команда за ними) — московский ресторатор-эксцентрик Владимир Перельман и Дмитрий Блинов, возглавляющий важный микрогастрохолдинг Duoband из Санкт-Петербурга.
Sage
Адрес
1-я Тверская-Ямская ул., 21
Время работы
18:00–23:00
Средний чек
2 000 рублей
Неожиданный дуэт
Последнего хорошо знают в обеих столицах и за их пределами: Блинов — это любимые многими питерские Tartarbar в Виленском переулке, Duo Gastrobar на Кирочной улице, Duo Asia на Рубинштейна и практически намоленное место — ресторан Harvest на Добролюбова. Параллельно с запуском первого московского проекта Блинов открыл еще одно новое место в Петербурге — «Бистро Француза».
Владимир Перельман — фигура тоже значимая: за его плечами череда баров I Like Bar и I Like Wine, гриль-хаус I Like Grill, гастропаб Beer & Brut и более гастрономичный и серьезный проект «Рыба моя», который к 2021 году превратился в небольшую сеть (одна из точек работает через стенку от Sage). С Блиновым его связывает давняя дружба, поэтому в Москве петербургский ресторатор сразу выбрал себе в союзники Перельмана.
«Все, что мы добавляем в проект, доводится до уровня абсолюта», — объясняет Владимир Перельман. Так, сильная сторона Блинова — кухня — дополнилась экспертизой Перельмана по части винной карты, организации бара, внимательного отношения к чаю и кофе. Название для совместного проекта рестораторы тоже выбрали двузначное: Sage переводится, во-первых, как «шалфей» (и в самом ресторане, и на кухне эту составляющую умело обыграли); а во-вторых, как «мудрец». Кажется, тут речь уже про основателей Sage.
Почти как Harvest, но не совсем
Ресторану досталось просторное помещение на Большой Грузинской — в паре метров от важной гастрономической точки города, неогреческого Eva, и на месте не столь примечательного бара Luce. Дизайн-проект разработал архитектор Алексей Пенюк. У него получилось создать лаконичный, сдержанный интерьер в скандинавском стиле, который не отвлекает от самого главного — еды и напитков, конечно же (ну и общения).
Многие поспешили сравнить интерьер Sage с Harvest, но дьявол, как водится, в мелочах: тут и другое освещение, и совсем иные масштабы. Несмотря на размеры, место производит впечатление очень камерного ресторана, что поддерживает свободная расстановка столов (слушать чужие разговоры не придется) и при отсутствии всяких внутренних стен очевидное деление на залы.
На входе в ресторан гостей встречает bar table на 28 посадочных мест — при брони места вам, скорее всего, сперва предложат его и обозначат как «барную стойку». Не верьте — это широкий остров в центре зала, который позволяет присесть с обеих сторон стойки. Удобнее всего занять здесь место одному или вдвоем — от соседей можно спрятаться за пышными букетами. Чуть дальше, сразу за ним, еще одна барная стойка — на этот раз уже настоящая. Справа и слева — две практически равнозначные части зала со столиками на двоих или небольшую компанию и длинным коммунальным столом в глубине зала. В левой части Sage спокойнее и уютнее, в правой — увлекательнее: в конце зала открывается вид на кухню и кофейную станцию, ничем не отделенные от зоны со столиками. Можно наблюдать за отлаженной работой огромной команды (только здесь становится понятно, какое большое количество людей отвечает за каждое приготовленное блюдо).
Все оттенки бежевого, подкрепленные мебелью из светлого дерева и белыми скатертями и разбавленные яркими пышными букетами тут и там, и забранные шторами окна в зимнее время создают эффект потерянного времени — кажется, что за окном все еще день, клонящийся к закату. Настроение поддерживают детали: нейтральные оттенки формы персонала, которую придумала для Sage московская марка Ushatáva, и травянистый аромат с нотами шалфея, который окутывает все в зале, созданный брендом Windsor’s Soap. Он используется в гостевом текстиле, косметике и пространстве ресторана.
«Блиновщина» и немного московской классики
За кухню в Sage отвечает Дмитрий Блинов, вторым лицом назначили Романа Орлова, который до этого работал в других проектах Перельмана. На первых порах бренд-шеф и сооснователь проводит на кухне ресторана большую часть времени, отлучаясь в Петербург ради собственных проектов. В дальнейшем, когда работа будет полностью отлажена, Блинов займется более дистанционным управлением — и хочется верить, что на качестве блюд это не скажется.
Пока же в Sage собрана уверенная «блиновщина» с некоторыми московскими вкраплениями, и это более чем хорошо. Меню разделено на несколько секций — Seafood и Plants, где первыми в списке идут закуски и салаты, за ними — горячие позиции. Специальный раздел — у мяса, супов и гарниров, десертов. Также в Sage работает ротиссерия: мясо и рыбу запекают не вертеле в открытой печи. Готовят цыплят, уток, ягненка и дикую рыбу, а иногда даже капусту или корень сельдерея — эта часть меню регулярно обновляется, поэтому по ней лучше консультироваться с официантом.
Кухня Sage дополнена собственной пекарней. Весь хлеб выпекают в немецких печах MIWE. Подают к столу ароматный абрикосовый хлеб с голубым сыром, хрустящий хлеб с деликатесным беконом и маринованным в малиновом уксусе красным луком, луковый хлеб с трюфелем. Есть и классические опции — например, венский багет с хрустящей корочкой или вполне удачный кетохлеб. В любом случае от корзинки хлеба за ужином не отказывайтесь.
Заказывать в Sage нужно проверенные хиты Блинова — знаковую запеченную целиком капусту с трюфелем (750 рублей) и нежнейший корень сельдерея с муссом из пекорино и шалфеем (550 рублей), карпаччо из говядины на подложке из яркой (во всех смыслах) заправки из руколы (590 рублей) или пирог из слоеного теста с бычьими хвостами (750 рублей), от которого сложно оторваться, но лучше разделить основательную порцию закуски с другом. Московский извод кухни представлен в меру умами гребешком с яблоком и юдзу-дрессингом или не совсем обычным, островатым салатом нисуаз с крабом.
Среди горячих блюд советуем обратить внимание на сливочных гребешков со сморчками и цветной капустой; овощные, но сытные опции в виде нежнейшего корня сельдерея или хрусткой капусты с трюфелем (с ней будьте осторожны: при всем очаровании блюда капуста имеет вполне узнаваемый аромат, который нравится далеко не всем); ньокки с белыми грибами и копченой утиной грудкой. Равиоли с уткой и шалфеем — совсем иное, очень сдержанное и домашнее блюдо, без лишней остроты или пряности, кому-то даже может показаться диетическим.
За десерты отвечает Лена Набиуллина (кафе при музее «Гараж», «Жирок», «Кузня» и другие). Выбирать придется между чизкейком из топленого молока (490 рублей), каштановым муссом с сорбетом из темного шоколада (520 рублей) или лимонным тартом (450 рублей).
Кофейная карта в Sage замысловатая. Обжарщик проекта Кирилл Ионов лично находит локальных фермеров с кофейными лотами, для каждого из которых подбирается свой профиль обжарки. Благодаря такому приему удается создать необычные опции — например, ромовый сет, кофе для которого ферментируется в течение трех месяцев в бочках из-под рома Ron Viejo de Caldas. Это сет из эспрессо и капучино с совсем неожиданным вкусом.
Винная и коктейльная карта
За барную карту и коктейли отвечают Роман Пометков и Кенан Ассаб из The Nest. Коктейльная карта строится вокруг сезонности, редких дистиллятов и продуманной сочетаемости с гастрономией ресторана. Джин с листьями черной смородины, биттер на алтайских травах и кордиал из лимонных корок с гречишным медом — в Sage найдутся и легкие, аперитивные напитки, и полновесные дижестивы. Названия, даже с перечислением ингредиентов, не всегда дают представление о вкусе и насыщенности напитков, поэтому за советом опять же лучше обращаться к официантам.
Винную карту составлял сомелье Кирилл Тришкин — в ней более 600 позиций. Классические образцы соседствуют с новинками и трендами мирового виноделия: есть классика из Бордо, Тосканы, Пьемонта, а также органические и биодинамические вина. Некоторые позиции эксклюзивно представлены только в Sage — например, Charmes-Chambertin Grand Cru 2018, Domaine Armand Rousseau или Richebourg Grand Cru 2018, Domaine de la Romanée-Conti.
Петербург, и никакого обмана!
Кажется, недовольных Sage в Москве не осталось — все места (да, даже за баром и вторым баром), несмотря на большое количество столиков, забронированы на неделю вперед, по залу по вечерам ходит жизнерадостный Владимир Перельман, а фуди и гастрокритики обсуждали ресторан все праздники. Вердикт: свершилось, у нас есть свой Петербург в Москве! Тем не менее лучше всего дать Sage время и посмотреть, как заработает кухня через пару месяцев, когда Дмитрий Блинов начнет наезжать в столицу реже, а в игру еще больше включится московская команда.
В остальном Sage — образцовый ресторан для вечернего выхода (позже, впрочем, обещают работать и днем), куда не грех нарядиться. Официанты предельно учтивы, но не теряют самоиронии и способны на шутки, кухня — ровная, с очевидными хитами (их без запинки назовет все тот же официант), и даже гости, переступив порог ресторана становятся как-то не по-московски мягче и спокойнее. Если этот эффект вызывает блиновская гастрономия, то остается только надеяться на продолжение коллабораций между петербургским шефом и московскими рестораторами.
Цитаты из меню:
Нисуаз с крабом
1 200 рублей
Свежий сибас с пряным соусом и огурцом
790 рублей
Гребешок со сморчками и цветной капустой
990 рублей
Корень сельдерея с муссом из пекорино и шалфея
550 рублей
Равиоли с уткой и шалфеем
790 рублей
Бедро цыпленка с фуа-гра и сморчками
850 рублей
Чизкейк из топленого молока
490 рублей