Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

«Блиновщина» и немного московской классики

За кухню в Sage отвечает Дмитрий Блинов, вторым лицом назначили Романа Орлова, который до этого работал в других проектах Перельмана. На первых порах бренд-шеф и сооснователь проводит на кухне ресторана большую часть времени, отлучаясь в Петербург ради собственных проектов. В дальнейшем, когда работа будет полностью отлажена, Блинов займется более дистанционным управлением — и хочется верить, что на качестве блюд это не скажется.

Пока же в Sage собрана уверенная «блиновщина» с некоторыми московскими вкраплениями, и это более чем хорошо. Меню разделено на несколько секций — Seafood и Plants, где первыми в списке идут закуски и салаты, за ними — горячие позиции. Специальный раздел — у мяса, супов и гарниров, десертов. Также в Sage работает ротиссерия: мясо и рыбу запекают не вертеле в открытой печи. Готовят цыплят, уток, ягненка и дикую рыбу, а иногда даже капусту или корень сельдерея — эта часть меню регулярно обновляется, поэтому по ней лучше консультироваться с официантом.

Кухня Sage дополнена собственной пекарней. Весь хлеб выпекают в немецких печах MIWE. Подают к столу ароматный абрикосовый хлеб с голубым сыром, хрустящий хлеб с деликатесным беконом и маринованным в малиновом уксусе красным луком, луковый хлеб с трюфелем. Есть и классические опции — например, венский багет с хрустящей корочкой или вполне удачный кетохлеб. В любом случае от корзинки хлеба за ужином не отказывайтесь.

Заказывать в Sage нужно проверенные хиты Блинова — знаковую запеченную целиком капусту с трюфелем (750 рублей) и нежнейший корень сельдерея с муссом из пекорино и шалфеем (550 рублей), карпаччо из говядины на подложке из яркой (во всех смыслах) заправки из руколы (590 рублей) или пирог из слоеного теста с бычьими хвостами (750 рублей), от которого сложно оторваться, но лучше разделить основательную порцию закуски с другом. Московский извод кухни представлен в меру умами гребешком с яблоком и юдзу-дрессингом или не совсем обычным, островатым салатом нисуаз с крабом.

Среди горячих блюд советуем обратить внимание на сливочных гребешков со сморчками и цветной капустой; овощные, но сытные опции в виде нежнейшего корня сельдерея или хрусткой капусты с трюфелем (с ней будьте осторожны: при всем очаровании блюда капуста имеет вполне узнаваемый аромат, который нравится далеко не всем); ньокки с белыми грибами и копченой утиной грудкой. Равиоли с уткой и шалфеем — совсем иное, очень сдержанное и домашнее блюдо, без лишней остроты или пряности, кому-то даже может показаться диетическим.

За десерты отвечает Лена Набиуллина (кафе при музее «Гараж», «Жирок», «Кузня» и другие). Выбирать придется между чизкейком из топленого молока (490 рублей), каштановым муссом с сорбетом из темного шоколада (520 рублей) или лимонным тартом (450 рублей).

Кофейная карта в Sage замысловатая. Обжарщик проекта Кирилл Ионов лично находит локальных фермеров с кофейными лотами, для каждого из которых подбирается свой профиль обжарки. Благодаря такому приему удается создать необычные опции — например, ромовый сет, кофе для которого ферментируется в течение трех месяцев в бочках из-под рома Ron Viejo de Caldas. Это сет из эспрессо и капучино с совсем неожиданным вкусом.