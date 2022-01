Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

Неожиданный дуэт

Последнего хорошо знают в обеих столицах и за их пределами: Блинов — это любимые многими питерские Tartarbar в Виленском переулке, Duo Gastrobar на Кирочной улице, Duo Asia на Рубинштейна и практически намоленное место — ресторан Harvest на Добролюбова. Параллельно с запуском первого московского проекта Блинов открыл еще одно новое место в Петербурге — «Бистро Француза».

Владимир Перельман — фигура тоже значимая: за его плечами череда баров I Like Bar и I Like Wine, гриль-хаус I Like Grill, гастропаб Beer & Brut и более гастрономичный и серьезный проект «Рыба моя», который к 2021 году превратился в небольшую сеть (одна из точек работает через стенку от Sage). С Блиновым его связывает давняя дружба, поэтому в Москве петербургский ресторатор сразу выбрал себе в союзники Перельмана.

«Все, что мы добавляем в проект, доводится до уровня абсолюта», — объясняет Владимир Перельман. Так, сильная сторона Блинова — кухня — дополнилась экспертизой Перельмана по части винной карты, организации бара, внимательного отношения к чаю и кофе. Название для совместного проекта рестораторы тоже выбрали двузначное: Sage переводится, во-первых, как «шалфей» (и в самом ресторане, и на кухне эту составляющую умело обыграли); а во-вторых, как «мудрец». Кажется, тут речь уже про основателей Sage.