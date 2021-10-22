Третья пиццерия Maestrello на Петровке и третий бар Michelada на «Новослободской», новое меню в Scrocchiarella
Ирландский паб на Покровке и третья пиццерия Maestrello на Петровке, еще один мексиканский бар Michelada, новое меню в Blanc и «Кофемании», сезонная пицца в Scrocchiarella и другие гастрономические новости этой недели.
Maestrello
Адрес
ул. Петровка, 30/7
Часы работы
10:00–23:00
Средний чек
1 000 рублей
В доходном доме Петра Трындина на Петровке открылась третья пиццерия Maestrello.
За интерьер Maestrello традиционно отвечает арт-директор Артур Лебсак. Доминантой светлого пространства стало напольное мраморное полотно, для создания которого команда Maestrello пригласила 11 известных графических дизайнеров: Владимира Аюева, Артура Реймера, Никиту Иванова, Раушана Султанова, Таню Жиляеву, Катю Мушкину, Арсена Моллакаева, Женю Бондарева, Элю Форелю, Иру Кошелеву и Настю Цой. Пол представляет собой терраццо с мозаикой, залитой бетоном. Каждый из дизайнеров собрал свой уникальный орнамент, используя элементы тысячи мраморных геометрических фигур разных форм, размеров, цветов и оттенков.
В меню — знакомые по двум другим пиццериям Maestrello хрустящие римские пиццы, салаты, супы и десерты, а также две праздничные пиццы-новинки от бренд-шефов Джулии Маэстрелло и Маттео Кастаньи, которые можно заказать только на Петровке: Bóndola (с моцареллой, запеченной мортаделлой, трюфельным кремом, страчателлой и базиликом) за 790 рублей и Zóla (с моцареллой, испанским сладким перцем, красным тропейским луком, горгонзолой и гремолатой из петрушки) за 650 рублей.
Другой новинкой стала опция бесконтактного заказа без очереди — Maestrello Pick-Up Point, с которой удобно захватить пиццу по дороге домой или в гости. Для этого необходимо заранее сделать заказ на сайте, выбрать удобное время и забрать заказ в одной из специальных ячеек.
Michelada
Адрес
ул. Новослободская, 16а
Часы работы
чт.: 18:00–03:00, пт. — сб.: 18:00–05:00
Средний чек
700 рублей
На территории гастро- и барного кластера «Профсоюз» заработал мексиканский бар Michelada (первая точка проекта уже не первый год работает на Маросейке).
В меню бара представлены текила, мескаль, шоты и различные коктейли. Например, Mexican Zombie — текила бланко, текила голд, персиковый ликер, грейпфрутовый и ананасовый соки, сироп гибискус, биттер, сок лайма (690 руб.); Hot Pants Margarita — текила, мятный ликер, сок грейпфрута, биттер, сок лимона, сироп (540 руб.) или Ojo Rojo — пиво с соусами, специями и соком кламато (440 руб.). Коктейлей на основе пива — «челад» — в баре сразу пять, в том числе классическая «Мичелада» и безалкогольная версия.
Cocky’s
Адрес
ул. Покровка, 16
Часы работы
вс. — ср.: 12:00–00:00, чт. — сб.: 12:00–06:00
Средний чек
1 500–2 000 рублей
На Покровке заработал двухэтажный паб Cocky’s на 130 посадочных мест. Проект принадлежит ресторатору Сергею Гаспарову (GASK Bro Group: Parka, Prscco bar, Hachiko, Plan To Drink и другие), который попытался переосмыслить концепцию традиционного ирландского паба.
При входе — контактная барная стойка с отделкой из натурального дуба и cold room для охлаждения пивных кег за стеклянной дверью. По задумке архитекторов бюро Archpoint Валерия Лизунова, потолок и стены первого этажа художники расписали изображениями британских ретропостеров и цитат.
В меню авторские версии традиционных блюд английской и ирландской кухни от бренд-шефа Дмитрия Лобанова. Почетное место среди них занимает картофель — любимая еда ирландцев. Он представлен во всех видах: фри, пюре чамп, колканнон (с капустой). Стоит попробовать и ирландские картофельные оладьи боксти с маринованным лососем, черной икрой палтуса и мягким сыром. Треска в кляре с картофелем — знакомый всем фиш энд чипс — подается с водорослями вакаме. Среди мясных блюд стоит отметить голень ягненка под соусом из морошки и мяты и пастуший пирог с говяжьими щеками и копченые колбаски с картофелем чамп и соусом из «Гиннесса» и горчицы.
Гастрономические новости
Новое меню в Blanc
Команда поваров Blanc радикально обновила меню. Осенью новинки появились сразу во всех разделах — от закусок до десертов. Короткое и разнообразное меню включает классические блюда в авторской доработке, как цыпленок на гриле с зеленым салатом (760 руб.), стриплойн, фисташковый хумус (645 руб.), говяжья вырезка со сливочно-горчичным соусом и вешенками (1 290 рублей) или паштет из куриной печени с луковым мармеладом (635 руб.).
Шеф-повар Дмитрий Караджиев представил сразу несколько потенциальных хитов. Обратить внимание стоит на салат с печеной свеклой и сыром вайнкезе (790 руб.), хот-дог с коул-слоу и луком фри (590 руб.) — авторская версия легендарного стритфуда, растительное мясо с печеным бататом и киноа (680 руб.), страчателлу с печеным перцем (760 руб.), угольную рыбу со шпинатом и брокколи (970 руб.).
Среди десертов сразу три новинки: маковый пирог с кокосовым кремом (практически без муки, 465 руб.), шоколадный мусс с манго-маракуйей с легкой кислинкой (495 руб.) и сливочный крем с имбирным печеньем и финиками (540 руб.).
Сезонное пицца и паста в Scrocchiarella
В сети пиццерий Scrocchiarella — сезонное меню. В нем — простые и аутентичные блюда региональной итальянской кухни. Раздел с новинками открывает салат с копченой уткой, шпинатом, бататом и фламбированной грушей с кешью под медово-апельсиновой заправкой (650 руб.). Осенний must — тыквенный крем-суп (450 руб.) с трюфелем, таджасскими маслинами, сыром пекорино и россыпью кедровых орешков. Также появились вегетарианская лазанья с лесными грибами — опятами, лисичками и шампиньонами под соусом трюфельный бешамель (550 руб.), равиоли с филе утиной грудки, рикоттой и шампиньонами (550 руб.) и пицца с тыквенным соусом, копченой уткой, камамбером, карамелизированным луком и шпинатом под виноградным дрессингом (950 руб.). На десерт шеф-повар предлагает яблочный пирог с кедровыми орешками по семейному рецепту (290 руб.).
Новое меню будет доступно во всех ресторанах Scrocchiarella в Москве: на Покровке, Никитском бульваре и Большой Серпуховской улице.
Новое меню в «Кофемании»
В сети ресторанов к осенне-зимнему сезону обновилось меню. В разделе завтраков появилась безглютеновая овсяная каша и омлет с крабом — его дополняет голландский соус с добавлением йогурта и юзу-масло. Мортаделлу, колбасу родом из Болоньи, подают с тостами из свежевыпеченного хлеба перле, помидорами, яйцом и песто. Для пекинского сэндвича в «Кофемании» обжаривают на сливочном масле багет, а на него кладут курицу, приготовленную в стиле утки по-пекински, огурцы, красный лук, кинзу и помидоры.
Раздел супов пополнил рамен с морепродуктами — тигровые креветки, кальмары и осьминог сочетаются с водорослями нори, фурикаке и имбирем. Также можно заказать рамен с курицей, в который добавляют трюфельное масло и перец розе. Главный специалитет осени, тыква, солирует в бессарабском супе — в окружении лимонника и имбиря.
В ожидании зимних праздников в «Кофемании» снова можно заказывать оливье — с перепелкой или крабом, украшенный икрой и перепелиными яйцами. Для любителей хумуса есть сезонная версия из томатов с эдамаме, кунжутом и семенами льна — подают его с веганской индийской лепешкой роти, которая готовится на гриле без масла.
Среди основных блюд тоже есть новинки — это бефстроганов из вырезки с лисичками и картофельным пюре и соусом «демиглас» со сливками; голубцы из телятины с соусом лечо и луком фри; телячьи щеки, приготовленные с красным вином, сопровождаются пастой орзо; цыпленка в хоспере с кабачками, картофелем и лисичками. Котлета по-киевски обрела французские оттенки — соус для нее готовится из сыра грюйер, а масло внутри котлеты — трюфельное. Помимо этого, в разделе горячего обосновались равиоли болоньезе с пармезаном и чесноком и паста качо э пепе с кампотским перцем плюс филе дикого сибаса или дорады.
Фотографии: обложка, 1 — Maestrello, 2 — Michelada, 3 — Corky’s