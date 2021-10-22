Третья пиццерия Maestrello на Петровке и третий бар Michelada на «Новослободской», новое меню в Scrocchiarella

Гастрономические новости

Новое меню в Blanc

Команда поваров Blanc радикально обновила меню. Осенью новинки появились сразу во всех разделах — от закусок до десертов. Короткое и разнообразное меню включает классические блюда в авторской доработке, как цыпленок на гриле с зеленым салатом (760 руб.), стриплойн, фисташковый хумус (645 руб.), говяжья вырезка со сливочно-горчичным соусом и вешенками (1 290 рублей) или паштет из куриной печени с луковым мармеладом (635 руб.).

Шеф-повар Дмитрий Караджиев представил сразу несколько потенциальных хитов. Обратить внимание стоит на салат с печеной свеклой и сыром вайнкезе (790 руб.), хот-дог с коул-слоу и луком фри (590 руб.) — авторская версия легендарного стритфуда, растительное мясо с печеным бататом и киноа (680 руб.), страчателлу с печеным перцем (760 руб.), угольную рыбу со шпинатом и брокколи (970 руб.).

Среди десертов сразу три новинки: маковый пирог с кокосовым кремом (практически без муки, 465 руб.), шоколадный мусс с манго-маракуйей с легкой кислинкой (495 руб.) и сливочный крем с имбирным печеньем и финиками (540 руб.).

Сезонное пицца и паста в Scrocchiarella

В сети пиццерий Scrocchiarella — сезонное меню. В нем — простые и аутентичные блюда региональной итальянской кухни. Раздел с новинками открывает салат с копченой уткой, шпинатом, бататом и фламбированной грушей с кешью под медово-апельсиновой заправкой (650 руб.). Осенний must — тыквенный крем-суп (450 руб.) с трюфелем, таджасскими маслинами, сыром пекорино и россыпью кедровых орешков. Также появились вегетарианская лазанья с лесными грибами — опятами, лисичками и шампиньонами под соусом трюфельный бешамель (550 руб.), равиоли с филе утиной грудки, рикоттой и шампиньонами (550 руб.) и пицца с тыквенным соусом, копченой уткой, камамбером, карамелизированным луком и шпинатом под виноградным дрессингом (950 руб.). На десерт шеф-повар предлагает яблочный пирог с кедровыми орешками по семейному рецепту (290 руб.).

Новое меню будет доступно во всех ресторанах Scrocchiarella в Москве: на Покровке, Никитском бульваре и Большой Серпуховской улице.

Новое меню в «Кофемании»

В сети ресторанов к осенне-зимнему сезону обновилось меню. В разделе завтраков появилась безглютеновая овсяная каша и омлет с крабом — его дополняет голландский соус с добавлением йогурта и юзу-масло. Мортаделлу, колбасу родом из Болоньи, подают с тостами из свежевыпеченного хлеба перле, помидорами, яйцом и песто. Для пекинского сэндвича в «Кофемании» обжаривают на сливочном масле багет, а на него кладут курицу, приготовленную в стиле утки по-пекински, огурцы, красный лук, кинзу и помидоры.

Раздел супов пополнил рамен с морепродуктами — тигровые креветки, кальмары и осьминог сочетаются с водорослями нори, фурикаке и имбирем. Также можно заказать рамен с курицей, в который добавляют трюфельное масло и перец розе. Главный специалитет осени, тыква, солирует в бессарабском супе — в окружении лимонника и имбиря.

В ожидании зимних праздников в «Кофемании» снова можно заказывать оливье — с перепелкой или крабом, украшенный икрой и перепелиными яйцами. Для любителей хумуса есть сезонная версия из томатов с эдамаме, кунжутом и семенами льна — подают его с веганской индийской лепешкой роти, которая готовится на гриле без масла.

Среди основных блюд тоже есть новинки — это бефстроганов из вырезки с лисичками и картофельным пюре и соусом «демиглас» со сливками; голубцы из телятины с соусом лечо и луком фри; телячьи щеки, приготовленные с красным вином, сопровождаются пастой орзо; цыпленка в хоспере с кабачками, картофелем и лисичками. Котлета по-киевски обрела французские оттенки — соус для нее готовится из сыра грюйер, а масло внутри котлеты — трюфельное. Помимо этого, в разделе горячего обосновались равиоли болоньезе с пармезаном и чесноком и паста качо э пепе с кампотским перцем плюс филе дикого сибаса или дорады.