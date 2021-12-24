Eclipse Classic в Репино, поп-ап-проект Grecco Caffe и бистро Moderna на Василеостровском рынке

Eclipse Classic

Адрес Репино, Приморское ш., 424 Часы работы 13:00–23:00 Средний чек 6000 рублей Подробнее

Прямо сейчас ресторан Eclipse — один из самых амбициозных проектов в городе — проходит через масштабную трансформацию. Весной на Итальянской улице откроется одноименный файн-дайнинг с сетами от шеф-повара Сергея Фокина, а Eclipse в Репино уже перезапустился после ремонта и обновления. Ресторан получил приставку Classic, и главное нововведение — появление меню а-ля-карт. Принципиально дешевле ресторан при этом не стал (стоимость закусок начинается от 1100 рублей, горячего — от 1850 рублей). В качестве старта подают устриц, тартар из норвежского лосося с клубникой, холодный пирог из фазана с каштановым ликером, хрустящую бриошь с фуа-гра и дальневосточного гребешка с кремом из белой спаржи. На горячее пять видов авторской пасты, а еще, например, морской язык с соусом из шампанского и говядина Веллингтон.