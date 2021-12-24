Eclipse Classic в Репино, поп-ап-проект Grecco Caffe и бистро Moderna на Василеостровском рынке
Eclipse Classic
Адрес
Репино, Приморское ш., 424
Часы работы
13:00–23:00
Средний чек
6000 рублей
Прямо сейчас ресторан Eclipse — один из самых амбициозных проектов в городе — проходит через масштабную трансформацию. Весной на Итальянской улице откроется одноименный файн-дайнинг с сетами от шеф-повара Сергея Фокина, а Eclipse в Репино уже перезапустился после ремонта и обновления. Ресторан получил приставку Classic, и главное нововведение — появление меню а-ля-карт. Принципиально дешевле ресторан при этом не стал (стоимость закусок начинается от 1100 рублей, горячего — от 1850 рублей). В качестве старта подают устриц, тартар из норвежского лосося с клубникой, холодный пирог из фазана с каштановым ликером, хрустящую бриошь с фуа-гра и дальневосточного гребешка с кремом из белой спаржи. На горячее пять видов авторской пасты, а еще, например, морской язык с соусом из шампанского и говядина Веллингтон.
Grecco Caffe
Адрес
ул. Белинского, 5
Часы работы
09:00–23:00
Средний чек
2000 рублей
Первый этаж новенького ресторана Mercado del Sol команда решила использовать как своеобразную площадку для гастролей дружественных проектов. Первым здесь запустили поп-ап-филиал греческого ресторана Grecco, который проработает полтора месяца. Все это время будут подавать главные хиты шеф-повара Леонида Иванова: например, большой греческий завтрак, мезе, мусаку и каламарату с ягненком.
Moderna
Адрес
Большой пр-т. В.О., 16
Часы работы
(временно) 16:00–23:00
Средний чек
1000 рублей
Команда сети кофеен «Фильтр» и ресторана Sight запустила в отдельном помещении на Василеостровском рынке гастробистро Moderna — нарядное заведение с простой, но изобретательной едой, вином, завтраками и хорошим кофе. Например, шеф-повар Николай Денисов готовит свою версию хот-догов в бриоши, кукурузу-гриль, яичницы с лангустинами или панчеттой, а еще хумус из белой фасоли. Бистро пока работает с 16:00, но скоро начнет открываться с раннего утра.
Zavod Bar
Адрес
ул. Некрасова, 40
Часы работы
09:00–23:00
Средний чек
1000 рублей
На улице Некрасова появился Zavod Bar — бар, открытый ликероводочным заводом «Алкон» из Великого Новгорода. Компания выпускает водку, настойки, наливки и бальзамы на основе ягод, трав, кореньев. Все это (только настоек — более 50 видов) теперь можно попробовать в фирменном заведении. За еду отвечает шеф-повар Виталий Евсеенко («МА», Mozarella Bar): в меню он включил преимущественно блюда русской кухни (от домашних солений до пельменей), но без бургеров и пасты не обошлось.
Фотографии: обложка, 2 — Grecco Caffe, 1 — Eclipse Classic, 3 — Moderna, 4 — Zavod Bar