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Открытия недели24 декабря 2021

Eclipse Classic в Репино, поп-ап-проект Grecco Caffe и бистро Moderna на Василеостровском рынке

Eclipse Classic в Репино, поп-ап-проект Grecco Caffe и бистро Moderna на Василеостровском рынке
АвторСаша Иорданов

Eclipse Classic

Адрес

Репино, Приморское ш., 424

Часы работы

13:00–23:00

Средний чек

6000 рублей

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Прямо сейчас ресторан Eclipse — один из самых амбициозных проектов в городе — проходит через масштабную трансформацию. Весной на Итальянской улице откроется одноименный файн-дайнинг с сетами от шеф-повара Сергея Фокина, а Eclipse в Репино уже перезапустился после ремонта и обновления. Ресторан получил приставку Classic, и главное нововведение — появление меню а-ля-карт. Принципиально дешевле ресторан при этом не стал (стоимость закусок начинается от 1100 рублей, горячего — от 1850 рублей). В качестве старта подают устриц, тартар из норвежского лосося с клубникой, холодный пирог из фазана с каштановым ликером, хрустящую бриошь с фуа-гра и дальневосточного гребешка с кремом из белой спаржи. На горячее пять видов авторской пасты, а еще, например, морской язык с соусом из шампанского и говядина Веллингтон.

Grecco Caffe

Адрес

ул. Белинского, 5

Часы работы

09:00–23:00

Средний чек

2000 рублей

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Первый этаж новенького ресторана Mercado del Sol команда решила использовать как своеобразную площадку для гастролей дружественных проектов. Первым здесь запустили поп-ап-филиал греческого ресторана Grecco, который проработает полтора месяца. Все это время будут подавать главные хиты шеф-повара Леонида Иванова: например, большой греческий завтрак, мезе, мусаку и каламарату с ягненком.

Moderna

Адрес

Большой пр-т. В.О., 16

Часы работы

(временно) 16:00–23:00

Средний чек

1000 рублей

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Команда сети кофеен «Фильтр» и ресторана Sight запустила в отдельном помещении на Василеостровском рынке гастробистро Moderna — нарядное заведение с простой, но изобретательной едой, вином, завтраками и хорошим кофе. Например, шеф-повар Николай Денисов готовит свою версию хот-догов в бриоши, кукурузу-гриль, яичницы с лангустинами или панчеттой, а еще хумус из белой фасоли. Бистро пока работает с 16:00, но скоро начнет открываться с раннего утра.

Zavod Bar

Адрес

ул. Некрасова, 40

Часы работы

09:00–23:00

Средний чек

1000 рублей

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На улице Некрасова появился Zavod Bar — бар, открытый ликероводочным заводом «Алкон» из Великого Новгорода. Компания выпускает водку, настойки, наливки и бальзамы на основе ягод, трав, кореньев. Все это (только настоек — более 50 видов) теперь можно попробовать в фирменном заведении. За еду отвечает шеф-повар Виталий Евсеенко («МА», Mozarella Bar): в меню он включил преимущественно блюда русской кухни (от домашних солений до пельменей), но без бургеров и пасты не обошлось.

Фотографии: обложка, 2 — Grecco Caffe, 1 — Eclipse Classic, 3 — Moderna, 4 — Zavod Bar

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