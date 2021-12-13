Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке И бенефис Режиса Тригеля
Рестораторы Галактион и Элина Табидзе, владельцы gt., еще в прошлом году сделали хитрый ход: решили открыть сразу четыре проекта в большом особняке на Сретенке. Первым стал Lila Asia — он заработал еще в январе 2021-го, затем бар Insider и кондитерская Lila Pastry. Но больше всего все ждали Lila Restaurant, ведь про него сами владельцы говорили с благоговением и большими надеждами — по всей видимости, на звезды Michelin. Но открытие все откладывалось — сначала на март 2021 года, потом на лето — и вот, наконец, свершилось: ресторан заработал в ноябре. Мы сходили в него и рассказываем, оправдывается ли столь долгое ожидание.
Lila Restaurant
Адрес
ул. Сретенка, 22/1, стр. 1
Время работы
18:00–23:00
Средний чек
5 000 рублей
Сказочный интерьер и белые скатерти
С чем точно сложно поспорить, так это с тем, что новый Lila Restaurant красивый и нарядный, и в целом понятно, что могло задерживать открытие. Но поиск ресторана может стать настоящим квестом: так как все большое здание так или иначе именуется Lila и имеет несколько входов и ресторанов, приведем подробные инструкции. Новый ресторан расположен на втором этаже, его окна выходят прямо на Сретенку. Чтобы в него попасть, нужно зайти в здание со стороны Малого Головина переулка. На первом этаже справа расположен азиатский Lila Asia — первый проект здесь, слева — кондитерская, а на втором, помимо нового проекта, еще бар Insider (вошедший накануне в рейтинг «50 лучших баров мира в 2021 году»).
Масштаб впечатляет. Гостей встречает открытая кухня, что, кстати, не такое уж частое явление в ресторанах высокой кухни, и большая печь, украшенная плиткой с цветами. В ней выпекают весь хлеб, который подают гостям. Дизайном интерьера занималась Евгения Ужегова (Livingnow Studio). Главный акцент, который делает ресторан несравнимым с другими, — это стены, приглашающие не то в сказочный лес, не то в джунгли. Это обои, расписанные вручную. Спутник стен — игривая световая композиция на потолке с разноцветными стеклянными плафонами.
Индустрия
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Пространство удачно зонировано — столы расположены на комфортном расстоянии друг от друга, как и полагается подобным ресторанам. Повсюду белые скатерти, и не бойтесь крошить на них хлеб: персонал экипирован специальными настольными пылесосами, которые иногда сторожат белоснежность даже больше, чем хотелось бы.
Внешность обманчива
Новый ресторан — квинтэссенция работы Режиса Тригеля в холдинге gt. Элины и Галактиона Табидзе. Он открывал все проекты Lila как бренд-шеф, но меню Lila Restaurant — его главное творение. Его правая рука и шеф-повар — Никита Гаврилов, до этого работавший в Режисом в закрывшемся Bio my Bio в Санкт-Петербурге.
Команда ресторана анонсируют кухню как сочетание французских техник приготовления и азиатских вкусов, и все это на базе локальных продуктов.
Основное меню из четырех разделов умещается на одном развороте — в нем есть девять закусок и восемь основных блюд. Цены — одни из самых высоких в Москве: самое недорогое блюдо стоит 1 200 рублей, горячее обойдется в среднем в 3 тысячи рублей. Правда, приносят приятные комплименты: амюз буш в виде мусса из топинамбура и тартара из сибаса с хрустящей чипсой с восточными специями и щедрый набор свежего хлеба — гречневый, пшеничный и теплые слойки с урбечем.
По названиям в меню представить блюдо практически невозможно. Например, «артишок, фуа-гра, финики» — это похожий на пирожное аккуратный брусочек холодного и плотного фуа-гра с портвейном в окружении зелени, пюре из фиников, лимонного геля и маринованных артишоков. Закуска для фанатов фуа-гра, в противном случае обширной палитры вкусов не ждите.
Среди прочего в горячих закусках есть кремовый суп из фенхеля с эффектной подачей: на тарелку выкладывают тарталетку с красной икрой и хрустящими бабочками, а затем вокруг выливают суп. Под икрой скрывается мусс из морского ежа, больше напоминающий воздушный омлет — йодистого вкуса ежа не найдете, как и откровенного вкуса фенхеля в супе. Это блюдо эффектное и смелое с виду, но не смелое во вкусе, а, напротив, нейтральное и деликатное.
На горячее предлагают больше мясных блюд, чем рыбных — тут и утка, и кролик, и оленина, но более привычные говядина и телятина тоже есть. Из рыбы рекомендуют лосось с кукурузным пюре и тандури. Пюре плотное, его оттеняет воздушный соус голландез. Немного сыроватую рыбу венчают темные чипсы, под ними — гвоздь программы, зеленый соус, который привносит в рядовое блюдо немного свежести и новаторства.
Если надумаете заказать вино, смело просите помощи сомелье: винная карта большая и сверстана не самым удобным образом, поэтому ориентироваться может быть сложно. Цены на вино конкурируют с едой.
Десерты
Десерты — отдельное государство в Lila, потому что ими заведует талантливый бренд-кондитер gt. Алексей Браташов. Несмотря на все такие же «простые» названия в меню, сами десерты — один другого краше.
Мы попробовали «топленое молоко, ягоды, вафля» и остались в восторге. По задумке Алексея этот десерт — иллюстрация из детства. Его подают в большом кубе льда с еловыми ветками, который отсылает к родине кондитера, Сибири. Над его поверхностью совсем немного возвышается фиолетовая полусфера, и совершенно непонятно, как «глубок» этот десерт — это предстоит узнать, окуная ложку и пытаясь добраться до дна. Помимо всех вкусов детства, тут еще и текстуры оттуда: молоко, вафли, хрустящая гранола, сгущенка и кисловатые ягоды. Остановиться и не увидеть то самое дно ледяного куба невозможно.
Дорого и нарядно
Визуально ресторан Lila — мечта эстета. Сюда хочется приходить, нарядившись на праздник. Вся еда выглядит крайне хитро и, кажется, таит в себе много сюрпризов. Поэтому их невольно начинаешь ожидать, но получаешь не всегда. Порции тем не менее большие — не чета многим ресторанам высокой кухни. Вполне возможно, что со временем кухню доработают, и проект проявит себя еще ярче и обратит внимание гида Michelin, что, по всей видимости, есть в планах рестораторов. Цены, по крайней мере, соответствуют.
Цитаты из меню:
Томаты, черная икра, фенхель
2 300 рублей
Цветная капуста, раки, юдзу
3 400 рублей
Кукуруза, лосось, тандури
2 400 рублей
Трюфель, телятина, соус «Орлов»
3 200 рублей
Черная смородина, творог, каштан
1500 рублей
Фотографии: Сережа Красюк / Lila Restaurant