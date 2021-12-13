Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке

Сказочный интерьер и белые скатерти

С чем точно сложно поспорить, так это с тем, что новый Lila Restaurant красивый и нарядный, и в целом понятно, что могло задерживать открытие. Но поиск ресторана может стать настоящим квестом: так как все большое здание так или иначе именуется Lila и имеет несколько входов и ресторанов, приведем подробные инструкции. Новый ресторан расположен на втором этаже, его окна выходят прямо на Сретенку. Чтобы в него попасть, нужно зайти в здание со стороны Малого Головина переулка. На первом этаже справа расположен азиатский Lila Asia — первый проект здесь, слева — кондитерская, а на втором, помимо нового проекта, еще бар Insider (вошедший накануне в рейтинг «50 лучших баров мира в 2021 году»).

Масштаб впечатляет. Гостей встречает открытая кухня, что, кстати, не такое уж частое явление в ресторанах высокой кухни, и большая печь, украшенная плиткой с цветами. В ней выпекают весь хлеб, который подают гостям. Дизайном интерьера занималась Евгения Ужегова (Livingnow Studio). Главный акцент, который делает ресторан несравнимым с другими, — это стены, приглашающие не то в сказочный лес, не то в джунгли. Это обои, расписанные вручную. Спутник стен — игривая световая композиция на потолке с разноцветными стеклянными плафонами.

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Пространство удачно зонировано — столы расположены на комфортном расстоянии друг от друга, как и полагается подобным ресторанам. Повсюду белые скатерти, и не бойтесь крошить на них хлеб: персонал экипирован специальными настольными пылесосами, которые иногда сторожат белоснежность даже больше, чем хотелось бы.