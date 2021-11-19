«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице
18 ноября на Таганке открылся Restaurant by Deep Fried Friends — первое по-настоящему собственное заведение московской промогруппы, отмечающей в следующем году десятилетие. С 2012 года архитекторы Марко Михич-Ефтич, Иван Попов, Леша Морозов и автор кулинарного шоу «Сыт по горло» Артур Семков (а также чуть позже примкнувший к ним Денис Кряжев) — собственно, те самые friends из названия — собирали на своих ориентированных на хип-хоп и R& B вечеринках в «Стрелке», «Солянке», «Симачеве» (почему все их названия начинаются на «С», кстати?) и других клубах и барах the cream of the crop светской молодежи Москвы. Но дети становятся старше — после 30 похмелье тяжелее, «обычной» работы больше, хочется размерности и спокойствия, плюс на одних танцполах долго не продержишься.
«Ресторан — это такой фундамент для того, чтобы прожить еще десять лет, — объясняет Марко, — иначе мы бы плавно начали превращаться в таких бородатых диджеев, про которых уже никто не помнит, почему на них все ходят танцевать». The Village убедился, что на данный момент фундамент выглядит прочно.
Restaurant by Deep Fried Friends
Адрес
ул. Яузская, 10/2, стр. 4
Часы работы
вс. — чт.: 12:00–03:00, пт. — сб.: 12:00–05:00
Средний чек
1 500 рублей
Ресторан «Ресторан», панно на входе и туалеты с сюрпризом
На то, что игры якобы кончились, намекает уже вывеска. Проходя через пока пустой двор (летом здесь обещают сделать веранду), сперва замечаешь панорамные окна, залитые теплым светом, но идти нужно не к ним, а чуть правее — в сторону неприметной двери с вывеской Restaurant, набранную, кажется, тем же вензельным шрифтом, которым обычно набирают названия галантно-провинциальных ресторанов. Разумеется, это такая шутка — но только отчасти.
«Во-первых, это забавно — ресторан с названием „Ресторан“», — объясняет Артур Семков, один из пятерки основателей DFF. «Во-вторых, у нас была веранда DFF, и люди говорили не „поехали на DFF“, а „поехали на веранду“. Мы каким-то образом полностью забрали под себя слово „веранда“! И когда появилось название „Ресторан“, мы такие: ну, если заберем под себя „ресторан“, то вообще отлично будет. Еще это сильный акцент, сразу понимаешь, что это не клуб и не бар. Это про еду. При этом ресторан исторически — это всегда social club, где были и танцы, и тусовки, и выпивка, и знакомство».
Шутки на этом не заканчиваются. Сразу после входа утыкаешься взглядом в сделанное диджитал-художником Юрием Шведовым панно под Ренессанс размером в полстены, на котором пируют пятеро сооснователей DFF. С одной стороны. это дань бистрошной традиции (с идеей бистро команда носилась долго, но от нее в итоге отказались, хотя элементы бистро то тут, то там всплывают в заведении почти повсюду), когда при входе в заведение всегда висит фотография его основателей. С другой — шутка для своих, те, кому надо, считают иронию. «Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты». Туда же — туалеты, в каждом из которых есть по неоновому сердечку, а один — посередине — раскрашен в розовый, как оммаж первому логотипу DFF и «розовому» периоду.
Сотрудничеством со Шведовым, понятно, дело не ограничилось. Да, трое из пяти основателей DFF — архитекторы, проект перестройки бывшей конюшни усадьбы Беляева делали сами, но, следуя собственной идеологии «дружба прежде всего», интерьер делали всем миром. Лавочку в зоне у камина сделали знакомые архитекторы. Звук, как говорят, лучший в городе, в зале с танцполом (а он, конечно, есть, без вечеринок не обойдется, но пока что DFF не решили — проводить их раз в неделю, или два раза) — Александр Гришин. И так далее. В целом видно, что на ресторан потратили много сил и денег: в интерьере много шпона, деталей, разного света (часть — Ingo Maurer, чьи «свечи» стали фирменным символом «Северян») — кому-то это может напомнить модернизм 70-х, кому-то ар-деко, кому-то шикарную яхту. При этом без налета элитарности — здесь удивительно приятно находиться.
Так и было задумано: «У нас здесь, с одной стороны, много минимализма, очень много ровных поверхностей, залитых одной текстурой, одним цветом. Все очень функционально и четко. Но, с другой стороны, — очень тепло и уютно. Даже богатство текстур, которое мы видим, тоже связано с функциями. Условно, пол деревянный, потому что здесь танцы, а для танцев нужен мягкий пол. В основном зале пол, наоборот, наливной, светлый, чтобы отражать в нем свет из окон», — объясняет архитектор и сооснователь DFF Марко Михич-Ефтич.
Как устроена ресторанная зона
Ресторанная зона, объединенная общим меню, разделена на несколько частей. Перед панорамными окнами в основном помещении тесно, как в классическом бистро, расставлены круглые столики на двоих. «Это уютная, но при этом такая шумная локация. Мы хотим, чтобы сюда приходили люди, которые знают друг друга. И за этими столиками они могут подсесть друг к другу, занять два стола по соседству, если нужно», — объясняет Артур. За чередой столиков начинается следующая зона — высокая стойка, развернутая спиной к бару, за которую можно присесть на коктейль или полноценно поужинать, наблюдая за гостями вокруг в зеркалах над окнами. Чуть дальше — камерная зона на один столик в фирменных сиреневых тонах (такого же оттенка была в какой-то момент веранда DFF), получившая название «луза».
Для более расслабленного отдыха или вечера в одиночку больше всего подходит зона вокруг дровяного камина. В соседнем зале, где установлен диджейский пульт, посадка уже более ресторанная — за большими круглыми столами с белыми скатертями, расставленными на пристойном расстоянии друг от друга. На время вечеринок вся мебель из этой зоны будет исчезать, а поужинать можно будет в первом зале.
Такая зональность, акцент на сюжетах, даже сторителлинге, достались ресторану по наследству от вечеринок DFF: «Потому что в вечеринке очень важна драматургия, порядок, кто как играет, какую музыку, во сколько ты начинаешь, когда начинают появляться люди», — поясняет команда. «Мы когда-то про себя говорили, что мы проектируем воспоминания. То есть делаем то, что человек придет, испытает и запомнит на всю свою жизнь. Именно так мы относились к каждой вечеринке. С другой стороны, трое из нас архитекторы, и для нас всегда был важен стык между дизайном и сюжетами жизни. Потому что город — он всегда про то, что в нем происходит. И когда у нас появилось это здание и двор, мы поняли, что если мы его насытим сюжетами, то здесь можно будет провести весь день. Если нет, то это будет просто кафешка».
Катцу с котлетой по-пожарски и другие блюда-обманки
Заправлять кухней позвали давнего друга Дениса Кряжева, шеф-повара Антона Ковалькова, с которым они познакомились в ресторане «22.13», на первом московском месте работы Ковалькова. Потом был другой совместный проект — «Фаренгейт» Андрея Деллоса, где Кряжев и Ковальков вновь встретились. После него шеф-повар чуть больше двух лет — вплоть до сентября 2020 года — проработал в видовой «Белуге» Александра Раппопорта. Годом позже ресторан получит мишленовскую звезду — Ковальков к тому времени будет полным ходом прорабатывать меню собственного места.
Антон Ковальков занимается гастрономией более 20 лет: в 17 он начал с ресторана «Венский вальс» в Нижнем Новгороде, после стал сушефом ресторана «Золотая вилка» с итальянским шеф-поваром Анжело Арена, а позже открыл собственный проект The Kitchen by Anton Kovalkov. До и после были стажировки — в культовом Noma в Копенгагене, в лондонском Hibiscus. А между 2011 и 2012 годами Ковальков успел собрать звездное комбо из стажировок: Eleven Madison Park (Нью-Йорк, 3 звезды Michelin), Corton (Нью-Йорк, 2 звезды Michelin), Alinea (Чикаго, 3 звезды Michelin), Atelier Crenn (Сан-Франциско). И с этим багажом отправился в Москву.
Спустя еще семь лет в столице стало понятно, что пора уходить из корпораций и заниматься собственными проектами. В Restaurant by Deep Fried Friends Ковальков получил полную свободу (как и другие участники DFF в новом проекте он стал полноценным партнером и инвестором) — и поставил перед собой задачу придумать такую еду, которую захочется есть каждый день. Не шаблонный comfort food — от повсеместных тартара из лосося, трюфельного понзу и других заезженных блюд отказались сразу, — а что-то с выдумкой.
Команду шеф-повар покорил с первой дегустации. Единственная вещь во всем проекте, где мы вообще не спорили, это была еда», — вспоминает Марко Михич-Ефтич. У участников Deep Fried Friends сразу появились негласные хиты меню. Это аньолотти с тыквой, шалфеем и пекорино, пончик с томленой утиной ножкой с соусом хойсин и катцу-сандо с малосольным огурцом.
При создании меню Ковальков опирался на отсылки к французскому бистро — шеф-повар замечает, что в Москве вообще очень не хватает хорошей французской кухни, но «держался корней». «Много из того, что мне близко, отразилось в еде. Например, катцу-сэндвич с пожарской котлетой напоминает о моем любимом блюде из детства, бутерброд с такой котлетой мне делала бабушка», — вспоминает он. А классический французский жозельер — маринованные корневые овощи — с поправкой на поздний сезон превратился в домашние соленья свеклой и редькой. Другие важные составляющие кухни Ковалькова — работа с сезонными продуктами и вариативность: в меню есть опции для адептов здорового питания и необычные позиции и блюда в духе guilty pleasure вроде того же сэндвича, картофеля фри или пасты.
На деле меню получилось компактным — в духе классического бистро: с хорошим выбором закусок, небольших стартеров и салатов. От классических «московских вкусов» постарались максимально отойти, например, вместо повсеместного хумуса в Restaurant by DFF готовят кремовый желтый горох с зеленой сальсой и карамельным маслом. Есть домашние сезонные пикули с яичным кремом, винегрет из печеных овощей с яйцом в мешочке и пряной килькой, мятый авокадо с лаймом, грузинским сыром и джонджоли, тапенада из оливок и другие закуски, которые удобно брать на компанию или заказывать к бокалу.
В разделе с салатами и закусками размеров побольше (для которых в английском есть замечательное слово appetizer) — свежие овощи с печеным баклажаном, фетой и каперсами, рийет из лосося на зеленом тартине с кремом из трав, рубленый кейб с орехами, лабне и гранатом и другие остроумные опции. Жемчужины раздела — катцу сандо по-пожарски с тонкацу соусом и малосольными огурцами (есть бутерброд нужно с ними вприкуску): нежнейшая куриная котлетка в характерной панировке с кремовым соусом тонкацу между двумя пышными ломтями хлеба. Или пончик с томленой утиной ножкой, соусом хойсин и салатом из огурцов — парафраз на тему чебуреков и другой масляной выпечки. Есть в меню и салат «Цезарь» (хрустящий салат, соус цезарь, хрустящий пармезан, крутоны), потому что, как справедливо замечает Ковальков: «Где вообще сейчас в Москве можно съесть хороший цезарь? Это еще поискать нужно!»
Дань французской бистрономии отдана тартаром из говядины (подают с пряными грибами шиитаке, картошкой фри XXL и кимчи айоли), классическим луковым супом (готовят с грюйером и малосольным огурцом) и пиканья-стейком с пряным маслом, картофельным пюре и пикулями.
В целом все блюда в меню объединяет одна общая черта — они не то, чем кажутся сначала. Например, аньолотти с тыквой и шалфеем из раздела с горячими — и десерт, и основное блюдо одновременно. Это очень нежная, сливочная и сладкая начинка из тыквы внутри тонкого теста (аньолотти — пьемонтский собрат равиоли), которую оттеняет заправка с пекорино и ароматным маслом. Берите, пока короткий сезон тыквы еще не закончился. Также и воздушная котлета по-пожарски в катцу-сэндвиче далека от традиционного для японского блюда плотного филе курицы.
Тут же в основных блюдах есть несколько видов пасты (казаречче с вонголе в белом вине или паккери-карбонара с мортаделлой), гречка с трюфельным соусом и вешенками, пожарская котлета из цыпленка с перечным соусом и жареной зеленью (как символ ностальгии по советскому/постсоветскому детству) и пиканья-стейк с картофельным пюре. Альтернативная версия последнего блюда — стейк из тыквы с кремом из трав и бурратой. Лосось «баттерфляй» с соусом из щавеля в белом вине и запеченная камбала с зеленой сальсой и каперсами (на две персоны) — наиболее классические для бистро блюда, с которыми сложно ошибиться. В разделе с десертами всего три опции: миндальный бисквит с цитрусовым кремом и оливками (многообещающее сочетание), бисквитный рулет с малиновым соусом и кремом из сгущенки и синабон с корицей и карамелью из топленого молока.
Сейчас в ресторане действует единое меню для обедов и ужинов. В дальнейшем команда DFF планирует добавить бранчи и завтраки. «У нас, конечно, не Патрики, куда обычно стекаются люди, чтобы позавтракать. Но почему бы и нет?» — рассуждают парни.
Винный бар и коктейли
Денис Кряжев, который не первый год диджеит и мешает коктейли на вечеринках Deep Fried Friends, в новом проекте стал генеральным директором и бар-шефом Restaurant by DFF. До собственного проекта Кряжев, помимо «22.13» и «Фаренгейта», успел отметиться в баре Drink Your Seoul, поп-ап-проекте Schweppes Bar и стать шеф-барменом крупного ресторанного холдинга Maison Dellos — послужной список, располагающий к запуску собственного места.
За баром в Restaurant by DFF, кроме самого Дениса, работают его ученики. Они уже успели попробовать себя в разных проектах, но были рады вновь сотрудничать с Кряжевым. Денис подчеркивает, что в ресторане он выступает не как единоличный создатель барной карты, а скорее, в роли куратора и креативного директора.
Как водится, алкогольная лицензия запоздала, поэтому коктейли можно застать в баре только с 18 ноября (на предоткрытии днями раньше гости могли ограничиться пивом или безалкогольными напитками). В карте — авторские напитки, плюс заказать можно что-то на свой вкус. «Это история про такое отсутствие снобизма. Нам не хочется навязывать свои предпочтения», — поясняет Кряжев. Между собой основатели проекта вообще называют зону бара пабом — местом расслабленного общения и дружбы. «Тут никто тебе не парит мозги, что ты взял не тот стаут или вообще пиво вместо коктейля. Бери, какой хочешь: у нас много кранов», — говорит Артур Семков.
Параллельно с коктейльным баром в основном помещении при входе работает винный бар — или винная комната, как место называют сами участники DFF. Это камерное пространство, где можно присесть за бар или скрыться за столиком за плотно закрывающимися шторами у окна (зона для свиданий). Винную карту составил Сергей Аксеновский, шеф-сомелье Maison Dellos. В ней — классика, биодинамика, никакой привязки в географии и небольшие винодельни — игривый симбиоз, который располагает устроиться с бокалом за баром поудобнее. Впрочем, заказать напиток из винного кафе можно и в основное пространство ресторана. Кроме вина, в первом баре будут доступны небольшие закуски и тапасы.
Небольшое IPO и общие ценности
Стройка такого уровня, понятно, заняла кучу времени — от подписания договора аренды до открытия прошло больше года. «Нам повезло с арендой — мы изначально нашли здание, которое особо в Москве никому не было нужно, — говорит Марко. — И в какой-то момент, ты понимаешь, что либо готов идти на компромиссы, либо тратишь чуть больше денег, но добиваешься нужного результата».
DFF на компромиссы не пошли — да и не хотели изначально. «Когда мы делали веранду, у нас было много свободы, но она была ограничена: мы отвечали за ночную программу, мы отвечали за бар, за остальное мы не отвечали. И дальше ты оказываешься просто немощным, ты не можешь решить какие-то проблемы. Не знаю, улучшить качество уборки. А когда ты делаешь полностью независимый проект, тут крайних нет, крайние мы. И так как мы вообще стремимся все время к перфекционизму, то это стало вызовом для нас самих», — вспоминает Марко.
Но уверенность в задуманном была. Настолько сильная, что DFF вложили в ресторан часть своих денег, а часть собрали у друзей и близких по духу людей. «Мы даже шутим, что мы вышли на небольшое IPO, собрав столько инвесторов, но нам кажется, что это придает силу. Потому что каждый из них нам чем-то помогает, чем-то советует». «Большую часть всего отстроили на свои деньги. И уже когда стало более-менее понятно, что у нас получается, мы собрали команду партнеров-инвесторов. Но для нас было важно не вовлекать крупные ресторанные холдинги, потому что суть Deep Fried Friends — собрать друзей, которым действительно это будет интересно и которые действительно, как и мы, хотят сделать такое место».
Это действительно social club — не только как референс, а буквально как место для встреч людей с общими ценностями, которое, как обещают DFF, в идеале может работать круглосуточно. «Я бы сказал, что сто процентов нашей аудитории сохранилось с первого года, и это одна из причин, по которой мы сделали ресторан в таком формате. Когда мы начинали девять лет назад, к нам ходили одни люди, и понятно, что они вырастали. И многие из них перестали ходить либо регулярно, либо вообще на вечеринки. У кого-то дети, у кого-то уже было два брака, кто-то переехал и так далее. Но эта аудитория все время развивалась, для нас было важно, что все время в ней появляются наши новые друзья», — продолжает Марко.
В этом вся суть DFF: не просто вечеринки, а сообщество, об отсутствии которого так много говорилось в Москве начала десятых. Не единственное в городе, разумеется, теперь их очень много, но мало какие могут обзавестись собственным местом. У DFF вот получилось.
«Ресторан — это очень хороший формат, потому что он как раз позволяет дать площадку тем людям, которые нас очень любят, с которыми мы дружим, но которые уже не очень хотят ходить к нам на вечеринки или ходят редко. Сделать место, где они могут социализироваться и дружить в любом формате. Потому что одна из наших самых сильных черт — это то, что мы объединяем очень много людей с одинаковыми ценностями в городе Москве».
В чем эти ценности заключаются? «Для нас есть три столпа, на которых все держится. Первое — это воспитанность. Несмотря на то что мы делаем вечеринки десять лет, мы всегда оставались воспитанными парнями. Что не всегда присуще вечеринкам. Поэтому к нам ходит много девушек — у нас достаточно безопасная среда: ты понимаешь, что на тебя не будут там свистеть вслед и так далее. Вторая вещь — это озорство. То есть мы любим веселиться, но мы никогда не подкалываем других людей. Ну и третья часть — это достижения. Почему такой проект, почему не маленькая сэндвичная? Потому что нас пятерых очень сильно объединяет жажда роста и достижений. И поэтому сначала были маленькие вечеринки, потом вечеринки стали большими, потом появилась веранда, потом мы сделали еще больше веранду, еще круче, с привозами и так далее. И дальше мы не могли вернуться и просто сделать еще раз то же самое, несмотря на то, что это было классно. Нам хочется все время следующий уровень, следующий шаг, следующий рывок», — объясняет Марко. Похоже, пока получается.
Цитаты из меню:
Тапенад из оливок, жареный розмарин
300 рублей
Винегрет из печеных овощей, яйца в мешочке, пряная килька
490 рублей
Рубленый кейл, орехи, лабне, гранат
510 рублей
Паккери-карбонара, мортаделла, кампотский перец
690 рублей
Гречка, трюфельный соус, вешенки, зелень
690 рублей
Стейк из тыквы, крем из трав, буррата
690 рублей