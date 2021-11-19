«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице

Ресторан «Ресторан», панно на входе и туалеты с сюрпризом

На то, что игры якобы кончились, намекает уже вывеска. Проходя через пока пустой двор (летом здесь обещают сделать веранду), сперва замечаешь панорамные окна, залитые теплым светом, но идти нужно не к ним, а чуть правее — в сторону неприметной двери с вывеской Restaurant, набранную, кажется, тем же вензельным шрифтом, которым обычно набирают названия галантно-провинциальных ресторанов. Разумеется, это такая шутка — но только отчасти.

«Во-первых, это забавно — ресторан с названием „Ресторан“», — объясняет Артур Семков, один из пятерки основателей DFF. «Во-вторых, у нас была веранда DFF, и люди говорили не „поехали на DFF“, а „поехали на веранду“. Мы каким-то образом полностью забрали под себя слово „веранда“! И когда появилось название „Ресторан“, мы такие: ну, если заберем под себя „ресторан“, то вообще отлично будет. Еще это сильный акцент, сразу понимаешь, что это не клуб и не бар. Это про еду. При этом ресторан исторически — это всегда social club, где были и танцы, и тусовки, и выпивка, и знакомство».

Шутки на этом не заканчиваются. Сразу после входа утыкаешься взглядом в сделанное диджитал-художником Юрием Шведовым панно под Ренессанс размером в полстены, на котором пируют пятеро сооснователей DFF. С одной стороны. это дань бистрошной традиции (с идеей бистро команда носилась долго, но от нее в итоге отказались, хотя элементы бистро то тут, то там всплывают в заведении почти повсюду), когда при входе в заведение всегда висит фотография его основателей. С другой — шутка для своих, те, кому надо, считают иронию. «Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты». Туда же — туалеты, в каждом из которых есть по неоновому сердечку, а один — посередине — раскрашен в розовый, как оммаж первому логотипу DFF и «розовому» периоду.

Сотрудничеством со Шведовым, понятно, дело не ограничилось. Да, трое из пяти основателей DFF — архитекторы, проект перестройки бывшей конюшни усадьбы Беляева делали сами, но, следуя собственной идеологии «дружба прежде всего», интерьер делали всем миром. Лавочку в зоне у камина сделали знакомые архитекторы. Звук, как говорят, лучший в городе, в зале с танцполом (а он, конечно, есть, без вечеринок не обойдется, но пока что DFF не решили — проводить их раз в неделю, или два раза) — Александр Гришин. И так далее. В целом видно, что на ресторан потратили много сил и денег: в интерьере много шпона, деталей, разного света (часть — Ingo Maurer, чьи «свечи» стали фирменным символом «Северян») — кому-то это может напомнить модернизм 70-х, кому-то ар-деко, кому-то шикарную яхту. При этом без налета элитарности — здесь удивительно приятно находиться.

Так и было задумано: «У нас здесь, с одной стороны, много минимализма, очень много ровных поверхностей, залитых одной текстурой, одним цветом. Все очень функционально и четко. Но, с другой стороны, — очень тепло и уютно. Даже богатство текстур, которое мы видим, тоже связано с функциями. Условно, пол деревянный, потому что здесь танцы, а для танцев нужен мягкий пол. В основном зале пол, наоборот, наливной, светлый, чтобы отражать в нем свет из окон», — объясняет архитектор и сооснователь DFF Марко Михич-Ефтич.