Как в остальных точках сети, в меню кафе на «Павелецкой», кроме вока, есть супы, салаты, панированные морепродукты, десерты и напитки. Из алкоголя — только пиво. Здесь тоже можно заказать доставку на дом, в том числе воспользоваться услугой «Вок-конструктор»: на свой вкус выбрать лапшу (яичную, гречневую, стеклянную, пшеничную) или рис с овощами, добавить к ним любые наполнители, от грибов шиитаки до индейки, и приправить всё соусом. Всю еду готовят на открытой кухне, каждый может наблюдать за тем, из каких ингредиентов делают его салат или суп. Чтобы сохранить эстетику азиатского фастфуда и не увеличивать цены на привычные блюда, весь вок в ресторане подают в картонных коробочках. Цены по-прежнему демократичные: полноценный обед с супом, воком и морсом из «Меню дня» обойдется в 300 рублей. Отдельный вок стоит 250 рублей, супы — от 100 до 250 рублей.