«Воккер» открыл свой первый ресторан Недалеко от «Павелецкой» заработал первый ресторан популярной сети азиатского фастфуда.
Сеть лапшичных «Воккер» открыла свой первый ресторан. Проект «Воккер» существует с 2008 года и всё это время работал как служба доставки вока по всему городу, а также держал точки на фудкортах крупных торговых центров. В конце прошлого лета небольшое кафе заработало и на территории парка Горького, однако полноценный ресторан открылся только сейчас.
Новое заведение рассчитано на 54 посетителя, в зале площадью 100 квадратных метров полностью запрещено курение. Дизайном ресторана занималось архбюро Wowhaus, построившее «Стрелку», каток в парке Горького, театр «Практика» и кинотеатр «Пионер».
История создания компании «Воккер» в серии материалов Lookatme «Дай идее ход».
Как в остальных точках сети, в меню кафе на «Павелецкой», кроме вока, есть супы, салаты, панированные морепродукты, десерты и напитки. Из алкоголя — только пиво. Здесь тоже можно заказать доставку на дом, в том числе воспользоваться услугой «Вок-конструктор»: на свой вкус выбрать лапшу (яичную, гречневую, стеклянную, пшеничную) или рис с овощами, добавить к ним любые наполнители, от грибов шиитаки до индейки, и приправить всё соусом.
Всю еду готовят на открытой кухне, каждый может наблюдать за тем, из каких ингредиентов делают его салат или суп. Чтобы сохранить эстетику азиатского фастфуда и не увеличивать цены на привычные блюда, весь вок в ресторане подают в картонных коробочках. Цены по-прежнему демократичные: полноценный обед с супом, воком и морсом из «Меню дня» обойдется в 300 рублей. Отдельный вок стоит 250 рублей, супы — от 100 до 250 рублей.
Вок оно как: 6 фастфудов с азиатской лапшой в Петербурге
Цены:
- Вок «Свинина с грибами шиитаке в соусе терияки» — 250 рублей
- Вок «Курица в имбирном соусе» — 250 рублей
- Вок «Морепродукты в устричном соусе» — 250 рублей
- Вок «Креветки с грибами шиитаке в сливочно-соевом соусе» — 250 рублей
- Вок «Индейка в соусе терияки» — 250 рублей
- Вок «Шампиньоны и грибы „Золотые нити“ в пряно-соевом соусе» — 250 рублей
- Вок «Свинина в кисло-сладком соусе» — 250 рублей
- Вок «Говядина в пряно-соевом соусе» — 250 рублей
- Вок «Морепродукты в устричном соусе» — 250 рублей
- Вок «Курица в соусе карри с молоком кокоса» — 250 рублей
- Вок «Креветки в устричном соусе» — 250 рублей
- Вок «Овощи в кисло-сладком соусе» — 250 рублей
- Темпура (морепродукты с овощами, запанированные и обжаренные в кипящем растительном масле; подается с соусом) — 250 рублей
- Мисо-суп с тофу — 100/130 рублей
- Суп «Рамен» с курицей и яичной лапшой — 130 рублей
- Том ям с креветками — 250 рублей
- Салат с курицей и креветками — 160 рублей
- Салат с говядиной и грибами шиитаки — 160 рублей
- «Цезарь» с курицей/креветками — 160 рублей
- Овощной тофу с ореховым соусом — 150 рублей
- Яблочная шарлотка — 100 рублей
- Вишневый пирог — 170 рублей
- Шоколадный торт — 170 рублей
- Чизкейк с шоколадным или клубничным соусом — 170 рублей
Вок-конструктор:
- Лапша или рис и свежие овощи (180 рублей)
- Добавки — от 30 до 100 рублей (тофу, соевые ростки, сельдерей, мини-кукуруза, морепродукты, креветки, курица, кальмары, говядина, свинина, индейка, ростки бамбука, грибы шиитаки, шампиньоны, ананас, сельдерей, грибы «Золотые нити»)
- Соусы — бесплатно
Комментарии
Ну, хоть немного не в тему кийтайсой еды - но итальянцы говорят что лапша одно из диетических блюд при правильном подходе. и чувство сытости дает. Плюс в сочетании с правильными напитками будет очень даже сбалансированнный рацион))
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