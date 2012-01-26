Сеть лапшичных «Воккер» открыла свой первый ресторан. Проект «Воккер» существует с 2008 года и всё это время работал как служба доставки вока по всему городу, а также держал точки на фудкортах крупных торговых центров. В конце прошлого лета небольшое кафе заработало и на территории парка Горького, однако полноценный ресторан открылся только сейчас.

Новое заведение рассчитано на 54 посетителя, в зале площадью 100 квадратных метров полностью запрещено курение. Дизайном ресторана занималось архбюро Wowhaus, построившее «Стрелку», каток в парке Горького, театр «Практика» и кинотеатр «Пионер».

 

История создания компании «Воккер» в серии материалов Lookatme «Дай идее ход»﻿.


Как в остальных точках сети, в меню кафе на «Павелецкой», кроме вока, есть супы, салаты, панированные морепродукты, десерты и напитки. Из алкоголя — только пиво. Здесь тоже можно заказать доставку на дом, в том числе воспользоваться услугой «Вок-конструктор»: на свой вкус выбрать лапшу (яичную, гречневую, стеклянную, пшеничную) или рис с овощами, добавить к ним любые наполнители, от грибов шиитаки до индейки, и приправить всё соусом. 

Всю еду готовят на открытой кухне, каждый может наблюдать за тем, из каких ингредиентов делают его салат или суп. Чтобы сохранить эстетику азиатского фастфуда и не увеличивать цены на привычные блюда, весь вок в ресторане подают в картонных коробочках. Цены по-прежнему демократичные: полноценный обед с супом, воком и морсом из «Меню дня» обойдется в 300 рублей. Отдельный вок стоит 250 рублей, супы — от 100 до 250 рублей.

 

Вок оно как: 6 фастфудов с азиатской лапшой в Петербурге

Цены:

  • Вок «Свинина с грибами шиитаке в соусе терияки» — 250 рублей
  • Вок «Курица в имбирном соусе» — 250 рублей
  • Вок «Морепродукты в устричном соусе» — 250 рублей
  • Вок «Креветки с грибами шиитаке в сливочно-соевом соусе» — 250 рублей
  • Вок «Индейка в соусе терияки» — 250 рублей
  • Вок «Шампиньоны и грибы „Золотые нити“ в пряно-соевом соусе» — 250 рублей
  • Вок «Свинина в кисло-сладком соусе» — 250 рублей
  • Вок «Говядина в пряно-соевом соусе» — 250 рублей
  • Вок «Морепродукты в устричном соусе» — 250 рублей
  • Вок «Курица в соусе карри с молоком кокоса» — 250 рублей
  • Вок «Креветки в устричном соусе» — 250 рублей
  • Вок «Овощи в кисло-сладком соусе» — 250 рублей
  • Темпура (морепродукты с овощами, запанированные и обжаренные в кипящем растительном масле; подается с соусом) — 250 рублей
  • Мисо-суп с тофу — 100/130 рублей
  • Суп «Рамен» с курицей и яичной лапшой — 130 рублей
  • Том ям с креветками — 250 рублей
  • Салат с курицей и креветками — 160 рублей
  • Салат с говядиной и грибами шиитаки — 160 рублей
  • «Цезарь» с курицей/креветками — 160 рублей
  • Овощной тофу с ореховым соусом — 150 рублей
  • Яблочная шарлотка — 100 рублей
  • Вишневый пирог — 170 рублей
  • Шоколадный торт — 170 рублей
  • Чизкейк с шоколадным или клубничным соусом — 170 рублей

Вок-конструктор:

  • Лапша или рис и свежие овощи (180 рублей)
  • Добавки — от 30 до 100 рублей (тофу, соевые ростки, сельдерей, мини-кукуруза, морепродукты, креветки, курица, кальмары, говядина, свинина, индейка, ростки бамбука, грибы шиитаки, шампиньоны, ананас, сельдерей, грибы «Золотые нити»)
  • Соусы — бесплатно 
«Воккер»
Кожевническая ул., 3
Часы работы: 10:00–23:00
www.wokker.ru