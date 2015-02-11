Сотрудников компании «Кофе сэт», развивающей сеть австрийских кофеен Сoffeeshop Company, работодатель уведомил о том, что в конце весны им, возможно, придётся искать новую работу, сообщает «Фонтанка».

По словам источника, близкого к компании, это произойдёт, если в ближайшее время компании не удастся договориться с банками-кредиторами о реструктуризации долга.

В самой «Кофе сэт» информацию о проблемах с обслуживанием кредитов и возможном уходе с рынка не прокомментировали, однако совладелец сети Сергей Белоглазов подтвердил, что компания испытывает сложности. Они связаны с сокращением спроса. Из-за этого Сoffeeshop Company уже закрыла несколько убыточных точек, в том числе кофейню на Малой Садовой.

Белоглазов заявил, что трафик и средний чек за последний год упали в полтора-два раза, при этом не все арендодатели согласились снизить или зафиксировать ставку аренды. В ближайшее время, по словам предпринимателя, могут прекратить работу ещё две-три кофейни сети.

В 2014 году компании помог выжить австрийский франчайзер, который выкупил долю в 10 % в компании «Кофе сэт» и зафиксировал курс для закупок на уровне 60 рублей за евро.