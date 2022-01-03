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Горожане3 января 2022

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Вспоминаем наши самые интересные истории о горожанах, которые смогли выйти из зоны комфорта и сделать то, что хотели.

Как две петербурженки запустили серию этичных секс-вечеринок

Серию вечеринок Feel It ее создательницы — журналистка Татьяна Бакун и химик Алиса Кудрявцева — запустили в начале 2021 года: отчасти это был смелый эксперимент, отчасти — попытка создать альтернативу обычным секс-вечеринкам. Feel It и правда мало чем похожа на традиционную кинки-пати: во-первых, она проходит в вечернее время и заканчивается к полуночи, во-вторых, на ней строго запрещен алкоголь, гостям предлагают посетить зоны для околосексуальных практик или даже просто поговорить по душам. The Village встретился с создательницами проекта и узнал, как устроены и проходят вечеринки, для чего нужна практика-знакомство и почему секс на таких мероприятиях часто не самое главное.

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Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс

В этом году Александр Серебряков — основатель мебельной мастерской «ЦЕХ» — и его жена Светлана сумели отремонтировать класс в школе сына. Им удалось объединить школьную администрацию и родителей, а еще подготовить и согласовать необычный дизайн-проект. Если первый класс школьники провели в тоскливом сером интерьере, то, придя во второй, увидели новое пространство в бело-желтых тонах с визуально выделенной «зоной учителя», новыми партами, икеевской системой хранения и местом для настольных игр. Рассказываем, как они это сделали.

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«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

Петербурженка Ольга Теглева работает котоняней больше четырех лет. Раньше Ольга работала в бухгалтерии, но счастливой ее сделали только новая профессия и собственные четыре кота: Пукис, Кукис, Мартин и Мартыня. В рабочие обязанности Ольги входят выезд к коту (хозяева которого уехали, предположим, в отпуск), чистка лотка, кормление и игры. Стандартный тариф: 800 рублей за час. Мы поговорили с героиней о том, каково жить с четырьмя котами в съемной квартире, какие люди обычно нанимают котоняню и что дает Ольге феминизм.

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«Я остановила строительство апарт-отеля на месте стадиона»

Марина Королёва живет в Петербурге, рядом с бывшим стадионом «Калининец» на Васильевском острове. В начале 2020-го землю выкупила компания «Деловой остров», чтобы вместо спортивной базы построить на этом месте апарт-отель. Марина первой начала борьбу против застройки. И победила. Ей удалось достучаться до федеральных политиков, собрать 30 тысяч подписей на Change.org и довести дело до суда, который встал на ее сторону.

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«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса

В 2017 году The Village рассказывал историю Ивана Иванова — военного следователя, вегана и панк-рокера, который бросил карьеру юриста и занялся производством соевого молока. Его компания Primal Soymilk просуществовала недолго, не выдержав конкуренции с крупными брендами. Но Иван не сдался. Два года назад совместно с товарищем Романом Лукиным он основал новый бизнес — производство растительного мяса под маркой «Митлесс». На этот раз дело пошло куда успешнее: сегодня их стейки из пшеницы и соевые фрикадельки продают в сети Prisma, «ВкусВилле», «Самокате» и еще более чем 500 магазинах по всей стране, а соевые котлеты кладут в бургеры сети Carl’s Junio. The Village побывал на заводе «Митлесс» на севере Петербурга и поговорил с Иваном о том, как устроен его бизнес.

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Фотографии: обложка, 1, 3, 4, 5 – Виктор Юльев, 2 – Александр Серебряков

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