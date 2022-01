Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Как две петербурженки запустили серию этичных секс-вечеринок

Серию вечеринок Feel It ее создательницы — журналистка Татьяна Бакун и химик Алиса Кудрявцева — запустили в начале 2021 года: отчасти это был смелый эксперимент, отчасти — попытка создать альтернативу обычным секс-вечеринкам. Feel It и правда мало чем похожа на традиционную кинки-пати: во-первых, она проходит в вечернее время и заканчивается к полуночи, во-вторых, на ней строго запрещен алкоголь, гостям предлагают посетить зоны для околосексуальных практик или даже просто поговорить по душам. The Village встретился с создательницами проекта и узнал, как устроены и проходят вечеринки, для чего нужна практика-знакомство и почему секс на таких мероприятиях часто не самое главное.