Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса

В 2017 году The Village рассказывал историю Ивана Иванова — военного следователя, вегана и панк-рокера, который бросил карьеру юриста и занялся производством соевого молока. Его компания Primal Soymilk просуществовала недолго, не выдержав конкуренции с крупными брендами. Но Иван не сдался. Два года назад совместно с товарищем Романом Лукиным он основал новый бизнес — производство растительного мяса под маркой «Митлесс». На этот раз дело пошло куда успешнее: сегодня их стейки из пшеницы и соевые фрикадельки продают в сети Prisma, «ВкусВилле», «Самокате» и еще более чем 500 магазинах по всей стране, а соевые котлеты кладут в бургеры сети Carl’s Junio. The Village побывал на заводе «Митлесс» на севере Петербурга и поговорил с Иваном о том, как устроен его бизнес.