Когда в конце декабря на сайте госзакупок появился конкурс на составление «отраслевой схемы велодорожек в Москве», обычный москвич Алексей Митяев понял: никто не знает, где их лучше делать, кроме самих велосипедистов. С друзьями он организовал группу в Facebook, собрал единомышленников и бросил вызов государственной машине. О том, действительно ли люди со стороны могут выиграть тендер, почему все подряды достаются НИИ Генплана и как заставить властей хотя бы часть денег потратить на дело, Алексей рассказал The Village.

«ПОПИЛЯТ И НЕ СДЕЛАЮТ»

Последние несколько месяцев я занимаюсь очень необычными для себя вещами. Честно, никогда не думал, что буду с интересом изучать сайт госзакупок, разбирать технические задания, отслеживать этапы работы комиссии, но вот пришлось. Началось всё с того, что, прочитав очередную новость про «развитие велодвижения» в Москве и «транспортную концепцию на ближайшие четыре года», я не просто закрыл вкладку. Вспомнив неудачную первую велодорожку на Воробьевых горах, которая утыкалась то в клумбы, то в шлагбаумы, я зашел на сайт правительства и попробовал разобраться, что же конкретно хочет сделать мэр. Во всей концепции — всего две страницы про велосипеды. Посмотрите, никаких дорожек в центре они строить вообще не собираются.

«Портал госзакупок просматривают только журналисты, Навальный и аффилированные с государством компании в поисках наживы».

Тогда я решил узнать, а сколько денег выделят под создание велотраспортной инфраструктуры. Оказалось — 26 с лишним миллионов рублей. Цена квартиры в центре Москвы. И снова я не просто закрыл страницу с мыслью, что чиновники, как всегда, «попилят бабло и ничего путного не сделают», а зашел на портал госзакупок. Это такой сайт, на котором государство находит себе подрядчиков для самых разных работ. Правда, обычно его просматривают только журналисты в поисках горячих тем, Навальный и пара-тройка аффилированных с государством компаний, которые на закупках наживаются. Рядовой горожанин туда, конечно, никогда не заглядывал. Да и понять что к чему на первый взгляд невозможно. Впрочем, даже мне, человеку максимально далекому от госзакупок, потребовалось всего-навсего пять минут, чтобы разобраться, как это работает. Я нашел лот о велодорожках и опубликовал информацию, ни на что особо не намекая, на своей странице в Facebook. Так и началась эта история.

ГРУППА «ГОСЗАКАЗ»

Мне написал Антон Мейк, автор альтернативной велосхемы Useless, и спросил, почему бы нам самим не поучаствовать в этом тендере. Вокруг нас собрались человек 8–10, которые задались тем же вопросом. Среди наших друзей и знакомых оказались ребята из Велотранспортного союза и Института проектирования велотранспорта — они взяли на себя подготовку исследовательской части. Ребята из Wow Moscow, которые занимаются новым брендом города, провели небольшую пресс-конференцию в «Интерфаксе». Антон собрал несколько круглых столов, чтобы обсудить эту тему.

Кто-то посоветовал своих знакомых из компании «Безоткатные поставки», которая могла бы как юридическое лицо участвовать в конкурсе. Сам я собирался подготовить crowdsourcing-платформу, чтобы собирать мнения обычных москвичей о том, где им нужна велодорожка. Связался с ребятами, которые делали подобную карту для Нью-Йорка, — они согласились помочь с разработкой. В общем, под каждую задачу мы легко нашли нужных людей, и сумасшедшая идея участвовать в государственном тендере становилась всё более реальной.

«У них есть очевидные преимущества, и они могли победить нас в честной борьбе. Вот только борьба была нечестной».

Исход дела вы, наверное, знаете: в конкурсе победил НИиПИ Генплана — проектная организация, созданная еще в советское время при Москомархитектуре. Но если раньше весь госзаказ на проектирование в Москве уходил Генплану автоматически, то с переходом на рыночные отношения им приходится участвовать в конкурсах на общих основаниях и доказывать свои возможности. Понятно, что у них есть очевидные преимущества и они могли победить нас в честной борьбе. Вот только борьба была нечестной.

ТАЙНА СПЕЦСЛУЖБ

О том, что для участия в конкурсе на разработку схемы велодорожек нужна лицензия на работу с гостайной, я узнал из технического задания сразу. У нас, конечно, такой лицензии нет и быть не могло, она может быть только у серьезных компаний с постоянным штатом, на ее получение нужно потратить несколько месяцев и, как пишут, несколько миллионов рублей со всеми сборами и поборами. Правда, и здесь нашлись люди — я написал в «Роспил» и попросил их юристов разобраться, насколько требование лицензии законно. Уже через несколько дней со мной связался координатор проекта Константин Калмыков. Они готовили жалобу в УФАС.

«Мы проиграли, и, судя по всему, это должен быть конец истории. Но есть еще два вопроса».

Впрочем, это не помогло. Любой здравомыслящий человек понимает, что требовать лицензию ФСБ закономерно только в том случае, если государство планирует проложить велодорожки по каким-то секретным объектам. Если нет — можно выдать разработчику карту любого масштаба, просто убрав с нее объекты, составляющие гостайну. Но, повторюсь, исход дела известен: ФАС отклонила первую и вторую наши жалобы, продолжая ссылаться на тайны ФСБ. Мы проиграли, и, судя по всему, это должен быть конец истории. Но есть еще два вопроса, на которых я хочу остановиться.

1. ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Мы много слышим от московских властей об изменении облика города. Всё, что касается инфраструктуры, выражается в составлении отраслевых схем: велодорожек, магазинов, ларьков, гостиниц, объектов туристической привлекательности, общественных туалетов, в конце концов. Так вот, начиная с осени 2011 года Москомархитектура разместила на госзакупках больше полусотни подобных конкурсов на общую сумму около одного миллиарда рублей. И кто же выиграл эти конкурсы? Правильно, тот самый НИИ Генплана и еще одна организация — ГлавАПУ — главное архитектурное управление. Причем 44 конкурса на отраслевые схемы прошли только с одним участником. И я бы поверил, что лишь две компании во всей Москве могут выполнять такие проектные работы, если бы не было истории с велодорожками и лицензией. Очевидно, что техническое задание составляется таким образом, чтобы заранее ограничить круг потенциальных участников.

Но это не всё. Медведевский проект «большой Москвы» помните? На первый взгляд всё отлично: выбрали 10 архитектурных бюро, выделив каждому по 10 миллионов рублей. Вот только НИИ Генплана, выступая организатором конкурса и сборщиком данных для технического задания, получит 500 миллионов. Неужели специалисты Генплана выполняют работу в 50 раз более сложную, чем архитектурные бюро? Учитывая все последние конкурсы, институт получил чуть меньше 1,5 млрд рублей только за шесть месяцев. Много это или нет, пилят они деньги или не пилят — сказать наверняка невозможно. Но знакомая девушка, работавшая в ГлавАПУ, рассказала удивительное: десять студентов с зарплатой 30 тысяч рублей нарисовали отраслевую схему размещения объектов мелкорозничной торговли в ЦАО в минимальные сроки. Себестоимость работ представить нетрудно.

2. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Когда я понял, что схемой велодорожек в Москве будет заниматься Генплан, я попробовал связаться с ними, предложить провести общественные слушания, собрать круглый стол — хоть как-то учитывать мнение горожан. Но специалист по связям с общественностью решительно ответил, что никаких слушаний не будет. Где жителям нужны велодорожки, где гаражи, а где общественные туалеты, решают они и только они. Мнение жителей им неинтересно. Иногда мэрия, конечно, делает вид, что ждет какую-то помощь от горожан, но и эти конкурсы заканчиваются ничем. Самый свежий и вопиющий пример — 118 «народных проектов» парка на месте снесенной гостиницы «Россия», которые «возможно, учтут» при составлении задания нового конкурса.

ЧЕМ ЭТО ВСЁ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ

Вы сейчас, как обычно, закроете вкладку, забудете о велодорожках и НИИ Генплана, который выигрывает все конкурсы подряд. Но можете поступить и непривычно для себя, как когда-то поступил я. Если мы пока не можем поймать чиновников на воровстве, то возможно, заставим их хотя бы на 30 % от полученных сумм выполнять свою работу? Мы ведь можем писать письма мэру Собянину с просьбой провести общественные слушания: схема велодорожек должна быть готова к осени, время еще есть. 500, 1 000 писем — от этого градоначальник вряд ли отмахнется. Можно, конечно, и митинг устроить, благо Москомархитектура находится как раз на Триумфальной площади. А еще можно самим провести слушания и пригласить на них Собянина. Да много чего можно, если только мы захотим потратить время на непривычные действия. Да или нет?