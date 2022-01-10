«Мы можем приехать к вам домой и забрать все ценные вещи»

«Из простых людей можно взыскать в десятки раз больше денег»

Другие коллеги по отделу были заточены не на оформление документов, как я, а на сбор денег и на живое общение. Хотя зарплата у нас и была примерно одинаковая ― около 30 тысяч, — мне захотелось, чтобы мои результаты тоже измерялись не количеством заполненных бумаг, а конкретной суммой, переведенной на счет банка.Так было проще замотивировать себя на работу. В итоге все плавно перетекло к тому, что я сам начал участвовать в процессе сбора и стал коллектором.

Поначалу решать проблемы мне было проще вместе с приставами. Я избегал звонков, потому что считал должников хитрыми и изворотливыми людьми. Мне казалось, что с ними незачем разговаривать и тратить время, лучше сразу ориентироваться на суд. Но потом выяснилось, что одним юридическим подходом в России не всегда можно вернуть деньги. Наша национальная черта ― стараться не исполнять обязательства перед судом. Люди консультируются с юристами и переводят имущество на родных, из-за чего приставы не могут найти у них ничего ценного. К тому же сами приставы очень загружены ― у каждого из них около пяти тысяч должников. Так что без переговоров, встреч, напоминаний в нашей работе никуда.

Не представляем должника, как врага, которого нужно уничтожить, а думаем, как из него достать деньги, чтобы выполнить план

Одним из первых моих должников был прожженный предприниматель с Уралмаша. Опыта у меня почти не было, инструкций никто не давал, и разговор вышел максимально нелепым. Мужчина понял, что я молодой сотрудник, начал манипулировать, стал обещать, но ничего не делал. Я предупреждал, что мы можем арестовать имущество, а он не реагировал. В итоге я возбудил исполнительное производство, отправил его приставам и вместе с ними забрал его BMW-тройку.

Два года назад, когда начался новый кризис из-за коронавируса, я снова решил немного сменить сферу деятельности. Пошел в другой банк и начал заниматься уже не юридическими лицами, а физическими. В России из простых людей можно взыскать в десятки раз больше денег, чем из предпринимателей. У нас чрезвычайно закредитованное население: из года в год растут просрочки, а вместе с ними и объем работы для коллекторов. В этой сфере можно больше заработать и для себя, и для банка.