Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира с большой коллекцией альбомов по искусству и постерами из европейских музеев.
Хозяйка: Лиля — занимается организацией мероприятий
Комнат: 2
|Четыре года назад Лиля с мамой решили разменять квартиру в Благовещенском переулке и купить две поменьше. Новое жилье когда-то была частью коммуналки, но на момент покупки его уже разделили пополам. Правда, планировка из-за этого стала очень неудобной: большую часть пространства съедали стены трех маленьких комнат, кухня тоже была крошечной, а ванная и туалет — отдельными. Ремонт длился довольно долго: пришлось сносить лишние стены и основательно работать над отделкой. Все решения, касающиеся интерьера, Лиля принимала сама, а вот в технических и организационных вопросах доверилась маме. Цветовую гамму и многие элементы оформления в английском стиле хозяйка почерпнула из любимого сериала «Дживс и Вустер», точнее из интерьера нью-йоркской квартиры Вустера.
Лиля хотела иметь как можно больше открытого пространства, поэтому гостиную решили совместить с кухней.
Ковер ручной работы хозяйка привезла из своего последнего путешествия по Индии.
Лиля увлекается живописью, поэтому в доме накопилась настоящая библиотека альбомов по искусству.
Диван был заказан у отечественного производителя — фабрика «8 Марта», а ткань для обивки привезли из Италии.
Лиля мечтает когда-нибудь иметь возможность покупать оригиналы любимых произведений искусства, а пока привозит постеры из европейских музеев.
Зеленую бутылку хозяйке отдала на временное хранение подруга, уехавшая жить в Европу.
Кухню делали на заказ. Свастика и Будда с колокольчиком на веревке из кокосовых волокон — тоже трофеи из Индии.
Вообще-то хозяйка считает себя агностиком, а обилие буддийской символики в квартире объясняет тем, что она наполовину калмычка и поэтому испытывает большой интерес и уважение именно к буддизму.
Картина девушки с веслом — подарок подруги и художницы Даши Зоновой.
Чтобы ванная стала просторной, Лиля решила сделать совмещенный санузел.
Благодаря новой планировке в спальне удалось сделать вместительную гардеробную.
Веер из павлиньих перьев приехал из лавки индийского зоопарка.
Акварель Николы Овчинникова была куплена на ярмарке московского клуба рисовальщиков.
Этот Будда привезен с Бали.
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