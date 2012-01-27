

Хозяйка: Лиля — занимается организацией мероприятий Комнат: 2

Метраж: 73 кв. м

Потолки: 3,1 м

Четыре года назад Лиля с мамой решили разменять квартиру в Благовещенском переулке и купить две поменьше. Новое жилье когда-то была частью коммуналки, но на момент покупки его уже разделили пополам. Правда, планировка из-за этого стала очень неудобной: большую часть пространства съедали стены трех маленьких комнат, кухня тоже была крошечной, а ванная и туалет — отдельными. Ремонт длился довольно долго: пришлось сносить лишние стены и основательно работать над отделкой. Все решения, касающиеся интерьера, Лиля принимала сама, а вот в технических и организационных вопросах доверилась маме. Цветовую гамму и многие элементы оформления в английском стиле хозяйка почерпнула из любимого сериала «Дживс и Вустер», точнее из интерьера нью-йоркской квартиры Вустера.









