Хозяйка: Лиля — занимается организацией мероприятий
Комнат: 2
Метраж: 73 кв. м
Потолки: 3,1 м

 

Четыре года назад Лиля с мамой решили разменять квартиру в Благовещенском переулке и купить две поменьше. Новое жилье когда-то была частью коммуналки, но на момент покупки его уже разделили пополам. Правда, планировка из-за этого стала очень неудобной: большую часть пространства съедали стены трех маленьких комнат, кухня тоже была крошечной, а ванная и туалет — отдельными. Ремонт длился довольно долго: пришлось сносить лишние стены и основательно работать над отделкой. Все решения, касающиеся интерьера, Лиля принимала сама, а вот в технических и организационных вопросах доверилась маме. Цветовую гамму и многие элементы оформления в английском стиле хозяйка почерпнула из любимого сериала «Дживс и Вустер», точнее из интерьера нью-йоркской квартиры Вустера.




Лиля хотела иметь как можно больше открытого пространства, поэтому гостиную решили совместить с кухней.

Ковер ручной работы хозяйка привезла из своего последнего путешествия по Индии. 

Лиля увлекается живописью, поэтому в доме накопилась настоящая библиотека альбомов по искусству.

Диван был заказан у отечественного производителя — фабрика «8 Марта», а ткань для обивки привезли из Италии. 

Лиля мечтает когда-нибудь иметь возможность покупать оригиналы любимых произведений искусства, а пока привозит постеры из европейских музеев. 

Зеленую бутылку хозяйке отдала на временное хранение подруга, уехавшая жить в Европу. 

Кухню делали на заказ. Свастика и Будда с колокольчиком на веревке из кокосовых волокон — тоже трофеи из Индии.

Вообще-то хозяйка считает себя агностиком, а обилие буддийской символики в квартире объясняет тем, что она наполовину калмычка и поэтому испытывает большой интерес и уважение именно к буддизму.

Картина девушки с веслом — подарок подруги и художницы Даши Зоновой. 

Чтобы ванная стала просторной, Лиля решила сделать совмещенный санузел. 

Благодаря новой планировке в спальне удалось сделать вместительную гардеробную. 

Веер из павлиньих перьев приехал из лавки индийского зоопарка. 

Акварель Николы Овчинникова была куплена на ярмарке московского клуба рисовальщиков.

Этот Будда привезен с Бали. 