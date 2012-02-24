В двухкомнатную квартиру у метро «Щукинская» Максим и Юля въехали в январе прошлого года. Раньше пара снимала квартиру в соседнем доме, так что переезд проходил ночью с помощью местных дворников и тележки. Ребята решили не уезжать из района, потому что здесь есть вся необходимая инфраструктура, да и экология хорошая, ведь неподалеку находится Серебряный бор.

Новую квартиру Максим и Юля купили с уже готовым ремонтом: предыдущие хозяева расширили кухню за счет балкона и частично снесли стену между комнатой и кухней, а вместо нее установили раздвижную дверь. Такая планировка позволила при в общем-то небольшом метраже создать две полноценные зоны — спальню и кухню, — которые легко объединить. Максиму и Юле студия понравилась, поэтому они лишь добавили предметы интерьера.