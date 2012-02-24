Хозяева: Максим — сотрудник алкогольной компании, Юля — управляющая рестораном. 
Комнат: 2
Метраж: 45 кв. м
Потолки: 2,8 м

 

В двухкомнатную квартиру у метро «Щукинская» Максим и Юля въехали в январе прошлого года. Раньше пара снимала квартиру в соседнем доме, так что переезд проходил ночью с помощью местных дворников и тележки. Ребята решили не уезжать из района, потому что здесь есть вся необходимая инфраструктура, да и экология хорошая, ведь неподалеку находится Серебряный бор.

Новую квартиру Максим и Юля купили с уже готовым ремонтом: предыдущие хозяева расширили кухню за счет балкона и частично снесли стену между комнатой и кухней, а вместо нее установили раздвижную дверь. Такая планировка позволила при в общем-то небольшом метраже создать две полноценные зоны — спальню и кухню, — которые легко объединить. Максиму и Юле студия понравилась, поэтому они лишь добавили предметы интерьера.

Батарею в виде спирали купили у друзей-дизайнеров. Первоначальному заказчику батарея не подошла по размеру, а здесь она органично вписалась в обстановку, к тому же, по словам хозяев, на ней очень удобно сушить носки. 

Картину с Одри Хепберн Юля купила на развале в Вене.

Подсвечник в виде красного коралла Максим обнаружил выброшенным рядом с офисом. Случайная находка органично вписалась в интерьер, где как раз нужны были красные акценты.

Большой круглый стол — воплощенная детская мечта Юли. Заказали его также у друзей-дизайнеров. Высоту столешницы можно менять, поэтому во время вечеринок стол превращается в удобную площадку для настольных игр.

Разноцветные фигурки сделали воспитанники детдома — хозяевам их подарило знакомое агентство, под покровительством которого этот детский дом находится.

Хозяева очень любят котов. Дома живут британец Джонни и шотландец Чаплин. 

Хозяева коллекционируют статуэтки и игрушки в виде кошек — их чаще всего привозят из путешествий. 

Статуэтку монаха купили в Вене.

Развешанные в спальне картины Юля купила у уличного художника в Риме.