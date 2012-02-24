Квартира недели (Москва) Квартира-студия на 20-м этаже с большими окнами, круглым обеденным столом, дверями-иллюминаторами и красными акцентами в интерьере.
Хозяева: Максим — сотрудник алкогольной компании, Юля — управляющая рестораном.
Комнат: 2
В двухкомнатную квартиру у метро «Щукинская» Максим и Юля въехали в январе прошлого года. Раньше пара снимала квартиру в соседнем доме, так что переезд проходил ночью с помощью местных дворников и тележки. Ребята решили не уезжать из района, потому что здесь есть вся необходимая инфраструктура, да и экология хорошая, ведь неподалеку находится Серебряный бор.
Новую квартиру Максим и Юля купили с уже готовым ремонтом: предыдущие хозяева расширили кухню за счет балкона и частично снесли стену между комнатой и кухней, а вместо нее установили раздвижную дверь. Такая планировка позволила при в общем-то небольшом метраже создать две полноценные зоны — спальню и кухню, — которые легко объединить. Максиму и Юле студия понравилась, поэтому они лишь добавили предметы интерьера.
Батарею в виде спирали купили у друзей-дизайнеров. Первоначальному заказчику батарея не подошла по размеру, а здесь она органично вписалась в обстановку, к тому же, по словам хозяев, на ней очень удобно сушить носки.
Картину с Одри Хепберн Юля купила на развале в Вене.
Подсвечник в виде красного коралла Максим обнаружил выброшенным рядом с офисом. Случайная находка органично вписалась в интерьер, где как раз нужны были красные акценты.
Большой круглый стол — воплощенная детская мечта Юли. Заказали его также у друзей-дизайнеров. Высоту столешницы можно менять, поэтому во время вечеринок стол превращается в удобную площадку для настольных игр.
Разноцветные фигурки сделали воспитанники детдома — хозяевам их подарило знакомое агентство, под покровительством которого этот детский дом находится.
Хозяева очень любят котов. Дома живут британец Джонни и шотландец Чаплин.
Хозяева коллекционируют статуэтки и игрушки в виде кошек — их чаще всего привозят из путешествий.
Статуэтку монаха купили в Вене.
Развешанные в спальне картины Юля купила у уличного художника в Риме.
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