Хозяин: Стефан — концертный промоутер Комнат: 2

Метраж: 66 кв. м

Потолки: 3,3 м 10 лет назад, когда застройка на улице Маршала Жукова только начиналась, предложения риелторов были очень выгодными, и семья Стефана решила купить квартиры в строящемся доме для него и сестры. Тогда район выглядел несколько иначе: за прошедшие годы старые пятиэтажки сменились новостройками, из-за чего значительно выросли цены на недвижимость, но, с другой стороны, вместо бульваров и дворов появилось широкое шоссе. Все квартиры в доме изначально имели свободную планировку, и на момент покупки внутри была единственная несущая конструкция — колонна в гостиной. Мебель закупали по мере необходимости, а первые полгода единственными предметами интерьера были стол и кровать. Впрочем, за пять лет квартира обросла деталями, вещами и своей историей, тем более что раньше Стефан частенько устраивал здесь шумные вечеринки. Соседи особо не жаловались, но со временем хозяин всё равно решил плавно сменить формат вечеринок зваными ужинами.

Практически вся мебель в квартире — IKEA. Полосатое кресло и журнальный столик были одной из первых покупок и долго стояли в практически пустом помещении.

Синий диван за пять лет успел изрядно надоесть хозяину, но в мысленном споре, избавиться от него или все-таки оставить, пока побеждает практичность.

Изначально Стефан хотел отделить кухонную зону от гостиной барной стойкой, но понял, что даже ради чужого удобства не готов жертвовать своим пристрастием к готовке, и выбрал компактный кухонный островок.

Фиолетовый, тут и там проглядывающий в деталях, — любимый цвет Стефана.

Деревянный герб Армении подарили рабочие, шпатлевавшие стены на кухне. Здесь он и остался — на память.

Под стеклом журнального столика хранится коллекция винных пробок и пакетики с сахаром, которые Стефан находит в кафе и гостиницах.

Стефан иногда встает за вертушки сам, но чаще просто слушает музыку на виниле. В коллекции в основном хип-хоп и джаз, включая 15 пластинок Майлса Дэвиса.

Стефан болеет за футбольный клуб «Динамо», о чем недвусмысленно намекает бело-синий узор плитки в ванной.

Пододеяльнику с Джорджем Майклом уже почти 30 лет. Раньше семья Стефана жила в Дании, где его и купили. Несмотря на почтенный возраст, пододеяльник до сих пор служит верой и правдой.

Настенные часы над кроватью — подарок художника Ольги Солдатовой.