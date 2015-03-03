Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в разных ценовых категориях. В новом выпуске — тельняшка, в середине прошлого века позаимствованная из экипировки морского флота, а теперь прочно обосновавшаяся в повседневном гардеробе. Цена-Качество Где купить мужскую тельняшку

H&M — 599 рублей

Свободный полосатый топ с нагрудным карманом — отличная альтернатива лёгким футболкам или поднадоевшим за зиму свитерам. Носить такой сейчас можно с кардиганом или бомбером и ярким пальто, а с наступлением настоящей весны — с парой джинсов-бойфрендов и биркенштоками.

Zara — 799 рублей

Тельняшка уже давно перестала ассоциироваться с военной униформой и перешла в разряд констант женского гардероба. Сейчас полосатый топ равно уместно смотрится как со строгой юбкой-карандашом и парой лодочек, так и с трениками и цветными кроссовками.

Pull & Bear — 899 рублей

Синяя тельняшка, несмотря на цветную вставку у ворота, более всего напоминает оригинал. Комбинировать такую мы советуем с чёрными брюками-дудочками и классическим двубортным пальто (или кожаной косухой, когда на улице установится тёплая погода). Отличный вариант для прогулок, свиданий, встреч с друзьями и любых других ситуаций, когда хочется выглядеть классно, не тратя на сборы слишком много времени.

Uniqlo — 1 299 рублей

Если в гардеробе уже прочно обосновалась парочка сине-белых футболок и топов, стоит обратить внимание на другие сочетания: тонкая красная полоска на белом фоне смотрится не менее эффектно, оставаясь при этом такой же универсальной.

Noisy May — 1 400 рублей

Полосатая водолазка Noisy May подойдёт для прохладного времени года. За счёт высокого и широкого ворота топ защищает шею от ветра. Особенно это актуально с наступлением обманчиво-солнечной мартовской погоды, когда все атрибуты зимы вроде толстых шарфов и шерстяных пальто уже хочется поскорее спрятать в шкаф.

Asos — 2 599 рублей

Полосатый джемпер с заплатками-сердцами на локтях подойдёт не только фанатам «Алисы в Стране чудес», но и тем, кого уже утомили объёмные кардиганы и пушистые свитеры.

Адреса