Где купить женскую тельняшку: 6 вариантов от 600 до 2 600 рублей Полосатый топ H&M, водолазка Noisy May, красно-белая тельняшка Uniqlo — редактор рубрики «Стиль» выбрала шесть моделей, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте.
Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в разных ценовых категориях. В новом выпуске — тельняшка, в середине прошлого века позаимствованная из экипировки морского флота, а теперь прочно обосновавшаяся в повседневном гардеробе.
H&M — 599 рублей
Свободный полосатый топ с нагрудным карманом — отличная альтернатива лёгким футболкам или поднадоевшим за зиму свитерам. Носить такой сейчас можно с кардиганом или бомбером и ярким пальто, а с наступлением настоящей весны — с парой джинсов-бойфрендов и биркенштоками.
Zara — 799 рублей
Тельняшка уже давно перестала ассоциироваться с военной униформой и перешла в разряд констант женского гардероба. Сейчас полосатый топ равно уместно смотрится как со строгой юбкой-карандашом и парой лодочек, так и с трениками и цветными кроссовками.
Pull & Bear — 899 рублей
Синяя тельняшка, несмотря на цветную вставку у ворота, более всего напоминает оригинал. Комбинировать такую мы советуем с чёрными брюками-дудочками и классическим двубортным пальто (или кожаной косухой, когда на улице установится тёплая погода). Отличный вариант для прогулок, свиданий, встреч с друзьями и любых других ситуаций, когда хочется выглядеть классно, не тратя на сборы слишком много времени.
Uniqlo — 1 299 рублей
Если в гардеробе уже прочно обосновалась парочка сине-белых футболок и топов, стоит обратить внимание на другие сочетания: тонкая красная полоска на белом фоне смотрится не менее эффектно, оставаясь при этом такой же универсальной.
Noisy May — 1 400 рублей
Полосатая водолазка Noisy May подойдёт для прохладного времени года. За счёт высокого и широкого ворота топ защищает шею от ветра. Особенно это актуально с наступлением обманчиво-солнечной мартовской погоды, когда все атрибуты зимы вроде толстых шарфов и шерстяных пальто уже хочется поскорее спрятать в шкаф.
Asos — 2 599 рублей
Полосатый джемпер с заплатками-сердцами на локтях подойдёт не только фанатам «Алисы в Стране чудес», но и тем, кого уже утомили объёмные кардиганы и пушистые свитеры.
Адреса
Uniqlo
ул. Земляной Вал, 33
+7 (495) 970–15–55
Pull & Bear
Пресненская наб., 2
+7 (495) 258–36–22
H&M
ул. Земляной Вал, 33
+7 (495) 970–15–55
Zara
Пресненская наб., 2
+7 (495) 258–36–22
Asos