Несмотря на кризис и нестабильный курс доллара, новые магазины продолжают открываться в Москве, пусть и не так активно, как раньше. Рассказываем, какие ярмарки и открытия нас ждут в ближайшие три месяца.

Soho Bazar ГДЕ: Саввинская наб., 12/8 КОГДА: 28 февраля В последние выходные февраля в клубе Soho Rooms пройдёт уже традиционная сезонная распродажа со скидками от 50 до 90 %. В акции примут участие такие марки, как Acne, Stella McCartney, Preen, Hervé Léger, Valentino, Tata Naka, We Are Handsome, Jason Wu, Mary Katrantzou и многие другие. Впервые к распродаже присоединится полусекретный шоу-рум INDEXflat с вещами российских, украинских и грузинских дизайнеров Ria Keburia, Yasya Minochkina, Sofia Zharova, Jenia Kim и так далее. Кроме женской одежды и аксессуаров скидки будут действовать на нижнее бельё из коллекции сети магазинов «Эстель Адони», селективную парфюмерию Costume National, винтажные коллекции Chanel, Christian Dior и Yves Saint Laurent и детские вещи Zara kids, Kenzo, Little Marc Jacobs, Hugo Boss и опять же Stella McCartney. Распродажа стартует в час дня и закончится не раньше девяти часов вечера, но приходить советуют в первой половине дня: шанс застать что-нибудь стоящее значительно повысится.

Les' ГДЕ: les-store.com КОГДА: конец февраля —

начало марта

К началу весны российская марка Les', принадлежащая дизайнеру Лесе Парамоновой, обзавелась собственным онлайн-магазином. Сейчас на сайте представлены вещи из весенне-летней коллаборации с тайваньским иллюстратором Hsiao Ron Cheng (Сяо Рон Ченг), платья из базовой линейки Les' и зимняя коллекция Monstrology. В самостоятельный раздел вынесены все вещи, оказавшиеся на распродаже: свитшоты пастельных оттенков (2 500 рублей), сарафаны и комбинезоны с цветочным принтом (от 3 600 рублей), свитеры (3 500 рублей), юбки-трапеции (3 тысячи рублей) и сумка, усыпанная блёстками (2 500 рублей). Что особенно ценно, доставить заказ готовы в любую точку планеты, а для Москвы есть дополнительный вариант самовывоза из шоу-рума марки.

Welcome Spring Sale ГДЕ: Гончарная ул., 7/4 КОГДА: 28 февраля В последние выходные февраля в Dewar's Powerhouse можно будет застать маркет Welcome Spring Sale. Как становится понятно из названия, продавать на ярмарке будут винтажные и новые вещи, которыми сейчас самое время пополнить весенний гардероб. Среди заявленных участников молодые российские марки Fyr Clothes (обещают скидки до 25 %) и Bow Tie, вещи с историей от Strogo Vintage и «Искра», а также частные продавцы. Хороший шанс подыскать себе новое пальто Acne на весну или пару винтажных лодочек из Стокгольма.

Art Weekend Где: ул. Восточная, 4 Когда: 28 февраля — 1 марта

C 28 февраля по 1 марта на площадке культурного центра «ЗИЛ» пройдёт ярмарка Art Weekend. В маркете примут участие больше 200 дизайнеров, художников и творческих мастерских. Здесь можно будет купить вещи из шоу-рума «Ой, всё!», создательницы которого представляют одежду молодых российских марок, или из магазина Blue Bird Store, занимающегося доставкой в Россию новых коллекций европейских дизайнеров. Также на ярмарке будут продаваться украшения Milana Jewelry, украшения в стиле стим-панк, сделанные из часовых механизмов, аксессуары из кожи Miro Marianne, кулоны и серьги из настоящих цветов дизайнера Миры Ладовой, украшения из перьев Magic Temptation, бижутерию из патинированной меди, серебра и полудрагоценных камней Ирины Гончаровой, украшения из микросхем DigitAlina и другие аксессуары.

UNOde50 ГДЕ: универмаг «Цветной» КОГДА: февраль — март В конце февраля в «Цветном» открылся корнер испанской марки украшений ручной работы UNOde50. Он расположен на первом этаже универмага. Купить здесь можно как женские, так и мужские украшения. Цены варьируются от нескольких тысяч рублей за простенький браслет на толстом кожаном ремешке до 15 тысяч рублей за колье с крупными камнями и подвесками. Раньше купить украшения марки можно было в магазине UNOde50 в торговом центре «Метрополис». В дальнейших планах владельцев — развивать сеть не только в Москве, но и в других городах России.

Le Picnic Где: Гончарная ул., 7/4 Когда: 8 марта

Ещё один маркет, Le Picnic, на этот раз пройдёт в Powerhouse и будет приурочен к 8 Марта. Купить здесь можно будет подарки для мам, бабушек, сестёр и подруг. Среди заявленных участников — украшения Aloha Gaia, одежда и аксессуары молодых российских дизайнеров Isla и Brazgovka, открытки и постеры Wurst School, рюкзаки и кошельки Nikita Gruzovik x Flakonkishochki, экокосметика и многое другое.

Uniqlo ГДЕ: ТЦ «Европейский» КОГДА: март — май В то время как Zara и Topshop закрывают часть магазинов в России, японский масс-маркет планирует открытие нового — на этот раз в «Европейском». Магазин площадью больше тысячи квадратных метров расположится на третьем этаже торгового центра. Представлена здесь будет полноценные мужская и женская линейки, а также обувь, одежда для дома и сна и аксессуары. Сюда же наравне с «Атриумом» будут попадать все коллаборации и лимитированные коллекции Uniqlo. Что приятно, в отличие от европейского и британского масс-маркета, японцы пока не планируют существенно повышать цены: базовые футболки по-прежнему стоят чуть меньше 500 рублей, шерстяные свитеры и кардиганы — от 800 рублей, а джинсы — от полутора тысяч.

«Ламбада-маркет» ГДЕ: универмаг «Цветной» КОГДА: 21, 22 марта

Первая весенняя «Ламбада-маркет» в этом году вновь пройдёт на минус 4-м этаже «Цветного». Среди заявленных участников — около 200 магазинов, молодых дизайнеров и частных лиц. Как и прежде, купить здесь можно будет винтажную и новую одежду и обувь, аксессуары, предметы декора, посуду, косметику, виниловые пластинки и книги. На фуд-корте разместится около 15 участников с домашней и уличной едой и съедобными подарками.

Два магазина Superdry ГДЕ: ТЦ «Колумбус», ТЦ «Авиапарк» КОГДА: апрель В конце апреля в Москве откроются два магазина британской марки Superdry. Первый магазин, площадью более 900 квадратных метров, откроется в торговом центре «Колумбус» и займёт два этажа. Второй, площадью 850 квадратных метров, — в центральной зоне торгового центра «Авиапарк». Купить в обоих магазинах можно будет мужскую и женскую одежду, а также обувь и аксессуары. В британском магазине марки цены на вещи начинаются от 30 фунтов за базовую мужскую футболку и доходят до 300 фунтов за кожаную косуху. Учитывая нестабильность рубля, сказать даже приблизительную стоимость одежды и аксессуаров в московских магазинах марки сейчас невозможно. Материалы и оборудование для оформления московских магазинов Superdry привезут из Англии. До конца 2020 года марка планирует открыть в России ещё как минимум десять магазинов по франшизе.

Ещё один Forever 21 Где: ТЦ «Метрополис» Когда: весна — лето 2015

Впервые открывшийся прошлой осенью в «Афимолле» американский масс-маркет Forever 21 за прошедший год успел превратиться в полноценную сеть — на сегодняшний день у марки есть три магазина в Москве. В ближайших планах — открытие четвёртого, на этот раз в «Метрополисе», где посетителей существенно больше, чем в полупустом «Афимолле». Продаваться здесь, как и в остальных магазинах Forever 21, будет женская и подростковая одежда, обувь, вещи для дома и сна, аксессуары и украшения — всё по крайне скромным ценам.