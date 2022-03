Soho Bazar ГДЕ: Саввинская наб., 12/8 КОГДА: 28 февраля

В последние выходные февраля в клубе Soho Rooms пройдёт уже традиционная сезонная распродажа со скидками от 50 до 90 %. В акции примут участие такие марки, как Acne, Stella McCartney, Preen, Hervé Léger, Valentino, Tata Naka, We Are Handsome, Jason Wu, Mary Katrantzou и многие другие. Впервые к распродаже присоединится полусекретный шоу-рум INDEXflat с вещами российских, украинских и грузинских дизайнеров Ria Keburia, Yasya Minochkina, Sofia Zharova, Jenia Kim и так далее. Кроме женской одежды и аксессуаров скидки будут действовать на нижнее бельё из коллекции сети магазинов «Эстель Адони», селективную парфюмерию Costume National, винтажные коллекции Chanel, Christian Dior и Yves Saint Laurent и детские вещи Zara kids, Kenzo, Little Marc Jacobs, Hugo Boss и опять же Stella McCartney. Распродажа стартует в час дня и закончится не раньше девяти часов вечера, но приходить советуют в первой половине дня: шанс застать что-нибудь стоящее значительно повысится.