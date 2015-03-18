Многие московские магазины принято ругать за слишком высокие цены и неоднозначную подборку исключительно дорогих марок. На самом деле практически в любом крупном магазине можно найти и недешёвые вещи, и предметы гардероба по вполне демократичным ценам. Речь вовсе не о носках и других аксессуарах, которые стоить дорого не должны по определению.

Каждую неделю мы выбираем две вещи из одного московского магазина — самую дорогую и самую бюджетную — и рассказываем, чем они интересны. В новом выпуске — две пары кроссовок Reebok Сlassic из магазина марки в торговом центре «Европейский».

Самая дешёвая модель Workout Vulcanized — 3 990 рублей

Минималистичные кеды Workout Vulcanized сделаны на основе универсальной модели для занятий фитнесом 1987 года Workout Plus. Их отличительные черты — контрастная Н-вставка по бокам, надёжно фиксирующая свод стопы, укреплённая пятка для дополнительной поддержки при движениях в стороны и прочная подмётка из вулканизированной резины. Несмотря на вполне доступную цену, кеды целиком выполнены из натуральной замши.

Самая дорогая модель Melody Blacktop — 7 990 рублей

Кроссовки из коллаборации с американским дизайнером Мелоди Эсани полностью, включая шнурки и язычок, покрыты абстрактным орнаментом, напоминающим рисунок змеиной кожи. Кроме того, в центр кроссовка вшит металлический брелок-талисман в виде глаза, а внутри каждой пары покупатель найдёт текстовое послание от дизайнера. Кроссовки для уличного баскетбола Blacktop с технологией Pump впервые появились в женском варианте — с небольшим скрытым подъёмом в пятке, создающим облегчённый женственный силуэт.