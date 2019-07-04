Новости4 июля 2019
Фирменные баллончики «Стенограффия» Уральский фестиваль уличного искусства выпустил свою краску
Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» выпустил лимитированную коллекцию брендированных баллончиков с краской. Коллаборация выпущена совместно с Arton.
«Впервые художники будут держать в руках краску с нашим дизайном, что очень приятно. Наши партнеры действительно любят нас радовать! Это замечательный подарок на день рождения! Смахиваем слезу умиления», — написали авторы в своей группе
Напомним, что в 2019 году фестиваль уличного искусства «Cтенограффия» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. Уличные художники из разных стран мира нарисуют свои работы на фасадах и стенах города.
Фотографии: «Стенограффия»
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