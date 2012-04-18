Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал директора фэшн-направления PR-агентства R.S.V.P. Татьяну Степаненко на Зубовском бульваре.

ТАТЬЯНА СТЕПАНЕНКО

PR-ДИРЕКТОР ФЭШН-НАПРАВЛЕНИЯ

ВОЗГЛАВЛЯЕТ ФЭШН-НАПРАВЛЕНИЕ И ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЁРОМ В PR-АГЕНТСТВЕ R.S.V.P. ПОКУПКАМ В МОСКВЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ ЗАКАЗЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ И РАСПРОДАЖИ ЗА ГРАНИЦЕЙ.

На Тане: платье Thakoon, кардиган Iro, пальто Dolce & Gabbana, ботинки Opening Ceremony, cумка 3.1 Phillip Lim.

О ВЕЩАХ

Платье Thakoon

Платье нашла в «Цветном», на той самой Garage Sale, где все себе что-то купили, но я этого не стесняюсь! Марку эту покупаю время от времени, но не то чтобы часто. В отличие от, например, Dries Van Noten, у меня нет по поводу неё пунктика.



Кардиган Iro

Мне очень нравится эта марка, и со временем у меня наверняка будет много их вещей. Пока есть только футболка и похожий кардиган. Ещё у них интересная верхняя одежда. Покупала в интернет-магазине.



Пальто Dolce & Gabbana

Пальто позапрошлого сезона очень необычного для Dolce & Gabbana кроя приобрела на распродаже в ЦУМе в «Барвихе» совершенно случайно.



Ботинки Opening Ceremony

Совсем недавно купила в Нью-Йорке. Они из совместной коллекции OC и Robert Clergerie. Мне очень нравятся все эти американские марки вроде Alexander Wang, 3.1 Phillip Lim и даже кажется, что сейчас всем уже поднадоел мейнстрим и за американцами будущее.



Сумка 3.1 Phillip Lim

Тоже привезла из Нью-Йорка. У неё отпала вторая цепочка, но и так ничего.



Украшения

Браслеты марки Philippe Audibert заказала на Net-A-Porter.com, все три сразу. Остальные украшения в буддистском стиле привезла с Бали. Кольцу уже лет восемь или даже десять, я купила его в винтажном Podium и практически не снимаю. Ещё одно кольцо Maison Martin Margiela, которое выглядит как два, — из новой коллекции.



О МАГАЗИНАХ

Чаще всего покупаю вещи в Leform. На втором месте — Net-A-Porter.com. Вообще, конечно, больше всего вещей приобретаю за границей, потому что часто езжу в командировки и у меня есть там время походить по магазинам. Что-то заказываю на The Outnet, там можно купить вещи с большими скидками. В Москве могу купить обувь в ЦУМе или в «Берёзке». В «Кузнецком мосту 20» мне нравятся Acne, Nina Donis и Comme des Garcons. Приветствую распродажи, так как сама работаю в этой индустрии и не считаю нужным переплачивать. Если нужна конкретная вещь, я лучше закажу её в интернете, чем куплю в Москве. Вот, например, у Acne, как я недавно выяснила, есть очень крутой онлайн-магазин, где продают и старые, и новые коллекции, и размерный ряд большой.

Фотографии: Дарья Хропачёва