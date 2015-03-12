К началу весеннего сезона московские магазины привозят новые для себя марки — как уже известные всему миру, так и молодые, а также ударное количество лимитированных коллекций и коллабораций. The Village рассказывает о тех из них, на которые стоит обратить внимание.

Премиальная коллекция Mango Premium

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Манежная пл., 1 8 (495) 737–85–70 shop.mango.com За последний год Mango успели открыть несколько новых магазинов в Москве и существенно расширить подборку сумок и аксессуаров (под них в «Гудзоне», к примеру, у масс-маркета отведён отдельный магазин Mango Touch). К весне марка представила в Москве новую линейку Premium. От основной коллекции Mango её отличает использование натуральных и более дорогих материалов (и, что логично, цена). В премиальной серии можно найти хлопковые брюки-кюлоты, замшевые топы и платья, шёлковые юбки с запахом, лаконичные кожаные клатчи и белоснежные джинсы клёш. Цены сопоставимы с Zara: за кроп-топ просят две тысячи рублей, за песочный замшевый жакет — без малого 14 500 рублей.

В своё время «Цветной» одним из первых привёз в Москву развесёлые купальники с крупными принтами We are Handsome. Этой весной в универмаге появится мужская марка одежды для пляжа Swim-Ology. Основанная пару лет назад, компания специализируется на плавках и аксессуарах, созданных по образцу популярных моделей 50–60-х годов прошлого века. В «Цветной» привезут летнюю коллекцию, в которую войдут шорты пастельных и ярких оттенков, а также плавки с яркими принтами.

Совместная коллекция Monki и Арвиды Бюстрём Адрес: Каширское ш., 14 8 (495) 225–80–59

Появившийся в Москве прошлой весной шведский масс-маркет Monki (наравне с Cos, & Other Stories и Cheap Monday входящий в концерн H&M Group) за год успел разрастись до небольшой сети из двух магазинов и привезти несколько лимитированных серий и коллабораций. На подходе ещё одна, приглашённым дизайнером для которой выступила шведская феминистка, модель и фотограф Арвида Бюстрём. В совместную коллекцию вошли брюки-кюлоты и плащи из денима, пёстрые платья в крупный цветок и свитшоты с котиками. Найти вещи из коллаборации можно будет в обоих московских магазинах Monki в марте. Цены на вещи из лимитированной коллекции сопоставимы с основной линией масс-маркета: платья — от 1 500 рублей, топы — от одной тысячи.

Этой весной в Fancy Crew с нескучной подборкой мужских марок вновь появится совместная коллекция с Cuisse de Grenouille. Прошлым летом французская марка уже создавала специально для магазина капсульную коллекцию, в которую вошли ярко-синие свитшоты с крупной надписью Surf in Moscow на груди (около 8 тысяч рублей, но несколько неходовых размеров ещё можно застать на распродаже с 30%-й скидкой). В этом сезоне Fancy Crew планирует повторить успех прошлогодней коллаборации, создав новую серию толстовок и увеличив тираж совместной линейки.

Hyein Seo

Адрес:

«Кузнецкий Мост 20», ул. Кузнецкий Мост, 20 8 (495) 623–78–88 Кореянка Йен Се учится в антверпенской Королевской академии изящных искусств, выпускниками которой в разное время становились Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс и Дрис ван Нотен. На счету дизайнера пока всего несколько коллекций, но уже сейчас Се получила премию British Fashion Council и участвует в шоу для молодых дизайнеров VFiles Made Fashion. Основная специализация марки — гиперобъёмные вещи вроде бомберов и топов с крупными надписями, которые в новом сезоне можно будет купить в «Кузнецком Мосту 20».

Специальная коллекция Premiata для универмага «Цветной» Адрес: Цветной б-р, 15 8 (495) 737–77–73

10 марта в «Цветном» появилась лимитированная коллекция кроссовок итальянской марки Premiata, созданная компанией специально для универмага. В коллаборацию вошло всего две пары, мужская и женская, выполненные из тёмно-красной замши (модель для парней) и в розоватых тонах со вставками в виде яркого принта (женская версия). Стоимость кроссовок — 17 900 рублей и 20 800 рублей соответственно. Купить их, само собой, можно будет только в «Цветном» и только в ближайшие несколько недель (тираж коллаборации невелик).

Спортивная серия

Oysho Gym www.oysho.com

Одежда для спорта фигурирует в линейке Oysho каждый сезон, но к весне марка решила существенно расширить собственную спортивную коллекцию. Помимо свободных топов, шортиков и обтягивающих комбинезонов (такие лучше всего подойдут для занятий йогой) в серии есть боди с короткими юбками для фитнес-балета, гетры и спортивные бюстгальтеры. Часть вещей, например свитшоты пастельных оттенков и асимметричные футболки с узлами, запросто можно (и нужно) вписать в повседневный гардероб. Цены на одежду из серии Gym варьируются от 560 рублей за набор коротких носков до 3 тысяч рублей за топ с открытыми плечами.

Chiara Ferragni Адрес: «Цветной»,

Цветной б-р, 15 8 (495) 737–77–73

Весной в «Цветном» появится коллекция обуви одного из самых популярных фешен-блогеров Кьяры Ферраньи. Собственную марку Кьяра основала ещё в 2010 году. Сейчас блогер выступает с лекциями перед аудиторией Гарвардского института, а смешные балетки и лоферы наконец добрались до России. В универмаг приедет весенняя коллекция: щедро посыпанные блёстками балетки, переливающиеся лоферы с ресницами, пчёлками и мышиными ушами. Цены такими смешными не кажутся: пару обуви дешевле 15 тысяч рублей в коллекции марки найти будет непросто.

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