Шансы наткнуться на мошенников здесь практически равны нулю: компания отправляет своих агентов по каждому адресу, делает фотографии и проверяет жилье на соответствие заявленным условиям. При этом, по контракту Airbnb сумма не списывается сразу, а замораживается: постоялец должен убедиться, что с квартирой всё в порядке и она точно такая, как говорилось в объявлении.

Airbnb предлагает самые разные варианты: найти можно как койко-места в студенческих хостелах и комнаты, так и особняки, замки, хижины, иглу и даже дома на дереве. У сервиса есть приложение для смартфонов.

Поиск по Москве заработал в конце года, и за это время появилось 245 объявлений. В основном владельцы предлагают квартиры в центре, средняя суточная стоимость — 100 долларов. Московский офис Airbnb открывается в феврале, поэтому количество предложений должно заметно увеличиться. В Петербурге уже около 300 объявлений, но средняя арендная плата там немного ниже — 70 долларов.