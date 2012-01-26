Сервис аренды Airbnb пришёл в Россию Снять или сдать жилье в Москве, Петербурге и других российских городах теперь гораздо проще: один из самых популярных в мире сервисов аренды Airbnb.com официально заработал на нашем рынке.
Airbnb позволяет без посредников снять или сдать квартиру, комнату и дома в 186 странах мира, а теперь и в России. Официальный запуск проекта намечен на 9 февраля, но уже сейчас на сайте выложены сотни объявлений.
Шансы наткнуться на мошенников здесь практически равны нулю: компания отправляет своих агентов по каждому адресу, делает фотографии и проверяет жилье на соответствие заявленным условиям. При этом, по контракту Airbnb сумма не списывается сразу, а замораживается: постоялец должен убедиться, что с квартирой всё в порядке и она точно такая, как говорилось в объявлении.
Airbnb предлагает самые разные варианты: найти можно как койко-места в студенческих хостелах и комнаты, так и особняки, замки, хижины, иглу и даже дома на дереве. У сервиса есть приложение для смартфонов.
Поиск по Москве заработал в конце года, и за это время появилось 245 объявлений. В основном владельцы предлагают квартиры в центре, средняя суточная стоимость — 100 долларов. Московский офис Airbnb открывается в феврале, поэтому количество предложений должно заметно увеличиться. В Петербурге уже около 300 объявлений, но средняя арендная плата там немного ниже — 70 долларов.
Новое место: Хостел Dom
Сними ее на ночь: Койки за 500 рублей
Новое место (Петербург): хостел Hello Hostel
Вот несколько примеров квартир, предлагаемых в Москве. Комнату в сталинском доме на Кутузовском проспекте можно снять за 34 доллара в сутки — там живет молодая пара, но, как говорится, большую часть времени они проводят на работе. Среди плюсов владельцы отмечают большие окна, много растений, Wi-Fi, наличие кота, а также тот факт, что дважды в день из окна можно наблюдать президентский кортеж.
На Чистопрудном бульваре за 100 долларов сдается трехкомнатная квартира. Жильцам предлагают прекрасный вид на Москву с высоты седьмого этажа, близость к главным достопримечательностям и популярным барам — «Солянка», «Пропаганда» и «Кризис жанра». Владельцы отмечают, что рядом с домом расположены рестораны итальянской, грузинской и японской кухни.
Можно найти на Airbnb и более дорогие варианты: к примеру, двухэтажную квартиру в Раменках предлагают за 300 долларов в сутки. Здесь три спальни, большая ванная с биде и застекленный балкон с панорамным видом.
Комментарии
Причем здесь "выкидывают через несколько месяцев"? Специализация сервиса - посуточная аренда.
Сервис охрененный, т.к. реальные фото и проверка агентом.
Риэлторы - те еще упыри. На словах у них любая халупа - дворец, в "пяти минутах" полета от метро.
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