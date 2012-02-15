Недалеко от метро «Павелецкая» заработал клуб «Бабочки», или антикафе, как называют его сами создатели. Здесь можно работать, играть в настольные игры или Xbox, смотреть фильмы, бесплатно поесть. Платить придется лишь за время пребывания — 1 рубль 50 копеек в минуту.

Пространство открыли три компаньона Павел, Михаил и Сергей. Они давно хотели сделать что-то вроде кафе, но без всяких запретов, правил и ограничений. А потом узнали о формате заведений, где платить надо только за пребывание, и решение пришло само собой. К выбору пространства подошли серьезно: антикафе разместилось в большой мансарде в 5-м Монетчиковском переулке, где в свое время жил и работал известный архитектор Сергей Киселев. Создатели «Бабочек» уверены, что место впитало в себя творческую атмосферу прошлого, которую теперь будут ощущать все посетители. Всего в мансарде четыре комнаты: главная с диванами и столиками, зона отдыха с приставкой Xbox, небольшая переговорная и кинозал-лекторий. Обстановку в просторном лофте решили сделать максимально уютной и купили мягкие диваны, цветные подушки и пуфы. Здесь работает бесплатный Wi-Fi. Новое место: Пространство «Циферблат» Новое место: Пространство Local Time

В клубе «Бабочки» можно бесплатно угощаться чаем и десертами, приносить свою еду не возбраняется. Для тех, кто хочет полноценно пообедать, скоро заработает доставка домашней еды в антикафе, средний счет — 200 рублей. На входе в заведение посетитель получает карточку, на которой отмечают время и счет за обед, расплачиваться надо на выходе. Одновременно в антикафе могут находиться более ста человек, но предусмотрена и система электронного бронирования: на сайте «Бабочек» нужно заполнить специальную форму с указанием времени прибытия, желаемого столика и предполагаемого количества человек.

Каждый вечер в 21:00 проходят кинопросмотры, на которых в основном показывают классику, но два дня в неделю посвящены сериалам — сейчас, например, смотрят «Как я встретил вашу маму» и «Доктора Хауса», — а по воскресеньям крутят советские психоделические мультфильмы.

Павел Мельников, директор по развитию проекта «Бабочки»: «В какой-то момент мы интуитивно поняли, что людям необходимы такие места. Антикафе — это заявка на то, что мы другие, что мы не просто заведение. Все мы гусеницы в обычной жизни, а когда нам хорошо, у нас есть вдохновение, мы становимся бабочками. Мы надеемся, что наше место поможет людям расслабиться, стать бабочкой и впитать энергию космоса. Чтобы попасть к нам, нужно подняться на четвертый этаж, это опять же нетипично для кафе. Для нас лестница — определенный символ достижения успеха, к которому ты идешь шаг за шагом. В будущем хотим ее оформить в соответствии с нашей концепцией».