В Москве открылся частный музей Apple Энтузиаст Андрей Антонов 15 лет собирал компьютеры и гаджеты Apple по развалам, рынкам и интернет-аукционам — теперь все его находки бесплатно выставлены в музее.
В Москве открылся музей продукции Apple, которую коллекционировал инженер-конструктор Андрей Антонов. Сперва он собирал только компьютеры, но постепенно в коллекции появились книги, журналы, различные гаджеты и аксессуары вроде сумки-холодильника со встроенным радио или очков со стеклами в виде радужных яблок — таких выпустили всего 30 штук.
Музей истории Apple разместился в старинном особняке недалеко от метро «Таганская», большинство экспонатов относится к периоду с 1977 по 1998 год, который охватывает и первый взлет Стива Джобса, и его второе пришествие в компанию. Все более поздние разработки относятся уже к новейшей истории, уверен владелец музея Андрей Антонов.
Самый древний экспонат — первый серийный компьютер компании Apple II, выпущенный в 1977 году. Здесь есть и портативная версия той же модели «С», и Lisa II, названная в честь дочери Джобса. Еще в коллекции старые мыши, дисководы, графические планшеты и даже цифровые камеры и игровые приставки, которые одно время пыталась выпускать компания. Почти всё — в рабочем состоянии.
«Однажды настал момент, когда мне показалось, что это собрание может перерасти частную коллекцию и стать базой для чего-то нового», — говорит Андрей. В будущем музей, возможно, станет площадкой для семинаров, открытых лекций или даже трансформируется в образовательный центр: «Я пока не определился с формой, захотелось посмотреть на реакцию людей, чтобы задать направление развитию».
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