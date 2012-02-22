Музей истории Apple разместился в старинном особняке недалеко от метро «Таганская», большинство экспонатов относится к периоду с 1977 по 1998 год, который охватывает и первый взлет Стива Джобса, и его второе пришествие в компанию. Все более поздние разработки относятся уже к новейшей истории, уверен владелец музея Андрей Антонов.

Самый древний экспонат — первый серийный компьютер компании Apple II, выпущенный в 1977 году. Здесь есть и портативная версия той же модели «С», и Lisa II, названная в честь дочери Джобса. Еще в коллекции старые мыши, дисководы, графические планшеты и даже цифровые камеры и игровые приставки, которые одно время пыталась выпускать компания. Почти всё — в рабочем состоянии.



«Однажды настал момент, когда мне показалось, что это собрание может перерасти частную коллекцию и стать базой для чего-то нового», — говорит Андрей. В будущем музей, возможно, станет площадкой для семинаров, открытых лекций или даже трансформируется в образовательный центр: «Я пока не определился с формой, захотелось посмотреть на реакцию людей, чтобы задать направление развитию».