В Петербурге в начале апреля появится мужская парикмахерская Chop-Chop. Её создатели — редактор сайта GQ Алекcей Ермилов и иллюстратор Евгений Мурушкин несколько месяцев назад открыли первое заведение в Москве, и теперь успешный проект запускают еще в двух городах: Петербурге и Киеве. В Месте: Мужская парикмахерская Chop-Chop

Chop-Chop — исклчительно мужская парикмахерская, где все мастера — тоже мужчины. Владельцы пытаются воссоздать атмосферу европейских и американских «барбершопов» и, в частности, лос-анджелесской цирюльни Baxter Finley с винтажной мебелью, стенами молочного цвета и постоянными клиентами. Это почти мужской клуб, где можно не только сделать стрижку, подровнять бороду или закрутить усы, но и выпить виски или пива в приятной компании. Работать здесь будут по очереди петербургские и московские мастера, для которых собираются устраивать специальные выездные сессии. За концепцию нового заведения и качество фирменных стрижек отвечает арт-директор московского Chop-Chop Коля Риш.

Цены на услуги пока обсуждаются. Скорее всего, они будут приближены к московским: 1500 рублей за мужскую стрижку, 1200 — за детскую , 500 — за бороду и бритье головы под машинку. Для постоянных клиентов предусмотрены скидочные карты. В Chop-Chop используют американские косметические средства Baxter of California и Mr Natty. Эликсиры для бороды, воск для усов, глину, пасту и тянучку для волос этих марок можно будет приобрести здесь же. После стрижки каждому клиенту полагается американо или зелёный чай с собой.

Несмотря на просьбы девушек, женскую парикмахерскую владельцы Chop-chop пока открывать не планируют, зато в ближайшем будущем собираются запустить филиал в Киеве.