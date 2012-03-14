В Петербурге в начале апреля появится мужская парикмахерская Chop-Chop.  Её создатели — редактор сайта GQ Алекcей Ермилов и иллюстратор Евгений Мурушкин несколько месяцев назад открыли первое заведение в Москве, и теперь успешный проект запускают еще в двух городах: Петербурге и Киеве.

 

В Месте: Мужская парикмахерская Chop-Chop

Chop-Chop — исклчительно мужская парикмахерская, где все мастера — тоже мужчины. Владельцы пытаются воссоздать атмосферу европейских и американских «барбершопов» и, в частности, лос-анджелесской цирюльни Baxter Finley с винтажной мебелью, стенами молочного цвета и постоянными клиентами. Это почти мужской клуб, где можно не только сделать стрижку, подровнять бороду или закрутить усы, но и выпить виски или пива в приятной компании. Работать здесь будут по очереди петербургские и московские мастера, для которых собираются устраивать специальные выездные сессии. За концепцию нового заведения и качество фирменных стрижек отвечает арт-директор московского Chop-Chop Коля Риш. 

Цены на услуги пока обсуждаются. Скорее всего, они будут приближены к московским: 1500 рублей за мужскую стрижку, 1200 — за детскую , 500 — за бороду и бритье головы под машинку. Для постоянных клиентов предусмотрены скидочные карты. В Chop-Chop используют американские косметические средства Baxter of California и Mr Natty. Эликсиры для бороды, воск для усов, глину, пасту и тянучку для волос этих марок можно будет приобрести здесь же. После стрижки каждому клиенту полагается американо или зелёный чай с собой. 

Несмотря на просьбы девушек, женскую парикмахерскую владельцы Chop-chop пока открывать не планируют, зато в ближайшем будущем собираются запустить филиал в Киеве.


 

 
Коля Риш, парикмахер московского Chop-Chop: «Шестого апреля мы устроим предоткрытие в «Доме быта», там же будет переносная парикмахерская. А уже на следующих выходных после вечеринки состоится официальное открытие. В Chop-Chop вам не будут пять раз мыть голову и не станут прыгать вокруг на протяжении полутора часов, но сделают всё действительно качественно. Нормально подстричь мужчину, чтобы мужчина остался мужчиной, хотя это и кажется простым, могут далеко не везде. Сейчас в моде стрижки в стиле 50-х — такое возвращение к истокам, — и их реально никто не умеет правильно делать. Чтобы объяснить, что ты хочешь, нужно потратить много сил, и в итоге всё равно получишь не то, что ожидал. У нас такого нет. Мы с нашими клиентами понимаем друг друга с полуслова — можно просто сказать имя актёра и период (какой-то фильм, например) или ткнуть в портрет в журнале — и всё, готово. В основном, наша аудитория — это мужчины от 20 до 40 лет, довольные жизнью, с интересной профессией, уверенные в себе и ценящие время. В общем, мы называем их „просто приятные люди“». 