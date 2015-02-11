Очень важно в самом начале, когда обувь ещё новая, сделать базовую обработку: пропитать ботинки кремом и гуталином. Во-первых, это предотвращает пересыхание обуви, кожа становится более мягкой и эластичной, а значит, и лучше садится по ноге. Во-вторых, так поры кожи будут защищены от попадания в них губительных кристаллов соли или реагентов.

После каждой носки нужно протирать обувь сухой или слегка влажной тряпкой, чтобы осевшая пыль, которая может содержать агрессивные вещества, не разъедала кожу.

Хранить обувь нужно в колодках, желательно из древесины, но даже самые простые пластмассовые формодержатели на пружине лучше, чем ничего. Когда обувь высыхает без колодок в согнутом виде, при следующей носке вы буквально разрываете кожу на заломах. Из-за этого появляются трещины.

Желательно чередовать обувь и не носить одну и ту же пару несколько дней подряд. Обувь должна просыхать полностью естественным способом. Иногда это занимает больше 12 часов.

Время от времени ботинки необходимо мыть специальными средствами вроде мыла для обуви. Оно очистит кожу от отработанного гуталина, который остается в порах, пятен и соляных разводов. После мытья необходимо просушить обувь естественным способом (это занимает от 12 до 16 часов), а затем обязательно повторить базовую обработку.

Не используйте крем и гуталин слишком часто и в большом количестве. Есть опасность «пережировать» обувь, а это ничуть не лучше, чем пересушить. Пятна, которые появляются из-за перенасыщения жирами, чрезвычайно сложно выводить.

Если вы пренебрегаете профилактикой, не забывайте раз в несколько месяцев обрабатывать подошву обуви специальными составами на основе гусиного, тюленьего или других жиров, которые сохранят эластичность и предотвратят пересыхание кожи и появление трещин.

Что касается профилактики, здесь мнения часто расходятся. Противники резинового наката говорят что с ним не те ощущения при ходьбе, а подошва не дышит. Но в российской действительности, и тем более зимой, когда улицы обильно обрабатывают реагентами, мы рекомендуем не игнорировать профилактику — ботинки дольше сохранят презентабельный вид.

Если вы боитесь экспериментировать или у вас нет времени на самостоятельный уход, обратитесь к специалистам. Потратившись на профессиональную чистку (около тысячи рублей) и профилактику (1 200 рублей), вы продлите жизнь любимой пары обуви.