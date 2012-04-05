В баре «Заря» начинается серия выставок InstaLooks — фотографии, сделанные при помощи популярного мобильного приложения Instagram, которое позволяет состаривать снимки, применять к ним различные фильтры и затем отправлять в «Фейсбук» и другие сети.

Первая выставка откроется завтра: на ней представят 23 снимка английского дизайнера и графика Джири Сифтара. Чтобы посетители погрузились в атмосферу Лондона полностью, в баре поставят соответствующий плей-лист, а гостям будут дарить диски с музыкальной подборкой.

Экспозиция в «Заре» будет меняться каждые две недели, причем в выставке могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители. Как говорят организаторы, сегодня среди пользователей Instagram встречается много талантливых ребят, работы которых можно считать настоящим искусством, именно поэтому владельцы бара решили выставлять их снимки напоказ.