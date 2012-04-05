В баре «Заря» откроется выставка фотографий Instagram Всю весну и лето лучшие снимки, сделанные при помощи мобильного приложения Instagram, будут выставлять в баре «Заря» на «Красном Октябре».
В баре «Заря» начинается серия выставок InstaLooks — фотографии, сделанные при помощи популярного мобильного приложения Instagram, которое позволяет состаривать снимки, применять к ним различные фильтры и затем отправлять в «Фейсбук» и другие сети.
Первая выставка откроется завтра: на ней представят 23 снимка английского дизайнера и графика Джири Сифтара. Чтобы посетители погрузились в атмосферу Лондона полностью, в баре поставят соответствующий плей-лист, а гостям будут дарить диски с музыкальной подборкой.
Экспозиция в «Заре» будет меняться каждые две недели, причем в выставке могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители. Как говорят организаторы, сегодня среди пользователей Instagram встречается много талантливых ребят, работы которых можно считать настоящим искусством, именно поэтому владельцы бара решили выставлять их снимки напоказ.
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Первая в мире выставка фотографий из Instagram прошла в Лондоне в октябре прошлого года и называлась My World Shared — тогда в East Gallery собрали работы тридцати человек со всего Лондона. Последнее время Instagram всё чаще выходит в офлайн. На Западе уже появились конторы, которые предлагают распечатать фотолюбителям понравившиеся снимки из их ленты, а компания Breakfast разработала мини-принтер для печати фото из приложения, представляющий собой портативную фотобудку со встроенным Wi-Fi. Проект пока находится в стадии разработки, но предзаказать принтер можно уже сейчас за 339 долларов.
Кстати, буквально на этой неделе приложение Instagram заработало для смартфонов на базе операционной системы «Андроид» — прежде программу могли скачать только пользователи iOS. Приложение Instagram сейчас насчитывает несколько десятков миллионов зарегистрированных пользователей и почти 200 миллионов фотографий.
Комментарии
ппц, ни дат, ни ссылок на условия, ни адреса - единственный факт того что выставка будет - раскатали на всю статью. всё остальное мол сами найдете - класс
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