Шведский ретейлер H&M станет якорным арендатором торгово-развлекательного центра «Охта-молл», который строят в Красногвардейском районе. H&M займёт в ТРЦ больше двух тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба концерна-застройщика SRV.

Одноуровневый магазин разместят на первом этаже торгового центра. Среди других арендаторов — гипермаркет спортивных товаров Decathlon, клуб Susanin Fitness фитнес-оператора Sculptors, детский гипермаркет «Мама детям», а также сети «Рив Гош», «Буше», «Чайная ложка», Hard Wok Cafe, «Университетская аптека», ювелирный дом «Хризос», «Белый бриллиант», 7camicie.

ТРЦ «Охта-молл» строят в квартале, ограниченном улицей Якорная, проспектом Шаумяна, улицей Магнитогорская и проспектом Металлистов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2016 года. Общая площадь «Охта-молла» составит 142 тысячи квадратных метров.