Багаж, сдавайся: 7 самых красивых чемоданов сезона

The North Face, Rolling Thunder

289 долларов

Идеальный друг для продолжительных путешествий, который отличается легкостью — весит всего 4,5 килограмма — и высочайшим качеством, как и подавляющая часть продукции бренда. Из плюсов: большое количество карманов, облегченная рампа, объем 80 литров и удобные ручки для переноса. Чемодан выглядит универсально и не привлекает к себе лишнего внимания.

Отзывы о продукте пишутся в основном в комплиментарной манере, в онлайн-магазинах его оценивают на все 4,9 из 5 —обладатели отмечают, что чемодан легко упаковывать и удобно носить.