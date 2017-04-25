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Гид The Village25 апреля 2017

Багаж, сдавайся: 7 самых красивых чемоданов сезона Куда упаковать вещи для коротких путешествий без ущерба для стиля

Багаж, сдавайся: 7 самых красивых чемоданов сезона
РедакторТаня Симакова

Накануне майских праздников редакция The Village нашла несколько чемоданов, которые пригодятся тем, кто планирует короткий отдых и не готов идти на компромиссы со стилем.

Текст:

Ида Бройтман

Calpak

125 долларов

Слоган марки: «Путешествие никогда не выглядело лучше». По факту принт под мрамор — хорошая альтернатива для тех, кто любит универсальность, но устал от привычного металлика и готов к небольшим экспериментам. Плюс модели — легкость и маневренность: колеса поворачиваются на 360 градусов, ручка выдвигается с помощью кнопки. Впрочем, для частых перелетов она не слишком подходит: обладатели этого чемодана отмечают, что он не отличается особой прочностью. Еще один существенный минус — нестандартный размер: для ручной клади чемодан слишком большой и подойдет не для всех авиакомпаний, а для полноценного багажа маловат. Впрочем, благодаря дизайну и невысокой цене ему можно простить многое.

The North Face, Rolling Thunder

289 долларов

Идеальный друг для продолжительных путешествий, который отличается легкостью — весит всего 4,5 килограмма — и высочайшим качеством, как и подавляющая часть продукции бренда. Из плюсов: большое количество карманов, облегченная рампа, объем 80 литров и удобные ручки для переноса. Чемодан выглядит универсально и не привлекает к себе лишнего внимания.

Отзывы о продукте пишутся в основном в комплиментарной манере, в онлайн-магазинах его оценивают на все 4,9 из 5 —обладатели отмечают, что чемодан легко упаковывать и удобно носить.

Samsonite Star Wars Ultimate

11 900 рублей

Дорожные сумки и чемоданы Samsonite крепко осели в своей нише идеального соотношения цены и качества. История бренда началась в 1910 году. Основатель компании Джесс Швейдер первым предложил путешественникам не просто добротный багаж, а комплект из нескольких предметов, выполненных в одном стиле. На всю продукцию есть двухлетняя заводская гарантия, поэтому за прочность пластика можно не переживать. Из огромного ассортимента мы выбрали чемодан для поклонников вселенной «Звездных войн». Как гласит девиз бренда, «Жизнь — это путешествие» — пусть это будет путешествие с головой Дарта Вейдера на колесиках.

Crash Baggage

26 990 рублей

Оригинальная вещь для истинных гурманов стиля, которые умеют сочетать легкую небрежность с лоском. Итальянское качество, премиальные материалы, удобство и легкость — вот что отличает Crash Baggage в первую очередь. Мысль, которую пытается донести до нас производитель, довольно проста и даже забавна: «Больше не надо беспокоиться о сохранности внешнего вида вашего чемодана и упаковывать его в прозрачную пленку. Ваш новый чемодан Crash Baggage уже выглядит так, как будто он пару раз облетел вокруг земного шара».

Herschel Supply Сo.

10 115 рублей

Ничего лишнего, простота и комфорт. Herschel Supply Сo. — бренд с историей, которая отправляет нас в канадский город Хершел, численность населения которого всего 30 человек. Братья Кормак задались целью создать сумки для города и путешествий по приемлемой цене и качеству, с классическим дизайном и современным содержанием. Единственный минус модели — чемодан светлый и быстро пачкается в дороге. Впрочем, за пластиком ухаживать совсем не сложно.

Raden

230 фунтов

Имея такой чемодан, хочется путешествовать как можно чаще, а не хранить его на антресолях. Безупречный дизайн, идеальная форма, небесно-голубой цвет, вместительность и цена, которую заоблачной не назовешь. Чемодан оснащен USB-портами для зарядных устройств и проводом, в комплекте к нему идут беруши и повязка для сна. Просто идеальный набор для долгих и утомительных перелетов.

Tumi

650 фунтов

Ни один дайджест о чемоданах не должен обходиться без Tumi. Да, он дорогой, но цена оправданна: корпус выполнен из прочного алюминия и дополнен телескопической ручкой. Это, пожалуй, единственный образец, в котором наличие кодового замка оправданно: здесь не пройдут фокусы с шариковой ручкой, которую используют воры в аэропортах по всему миру, вскрыть Tumi на самом деле сложно. Оригинальный и узнаваемый дизайн подойдет практически каждому, независимо от пола и стиля одежды.

Фотографии: обложка – samsonite, 1 – urbanoutfitters, 2 – thenorthface, 3 – samsonite, 4 – leform, 5 – farfetch, 6 – net-a-porter, 7 – net-a-porter

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Комментарии

30 комментариев
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ASAlina Smirnova

Вам повезло, ваш багаж никогда не теряли.

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