По-честному: Почему бренды все чаще отказываются от скидок и распродаж в «черную пятницу»?

В чём же проблема «черной пятницы»? Разве скидки — это плохо?

Нет, скидки и распродажи — это не всегда плохо, но проблема «черной пятницы» в том, что скидки не всегда реальные. За пару месяцев до начала продавцы начинают завышать цены на товар, чтобы потом резко снизить их и создать эффект выгодной покупки. Потом цена может снова снижаться и становиться даже ниже, чем она была во время ноябрьских распродаж. Портал Which? в своем расследовании выяснил, что 98 % всех товаров со скидками на «черную пятницу» в течение последующих шести месяцев продавались за те же деньги или даже дешевле. Ажиотаж во время последней пятницы ноября — часто результат кропотливой работы маркетологов.

«Российский ритейл — один из самых дорогих в мире из-за налоговой нагрузки, логистики и прочих факторов. Скидки выше 30 % — это чаще всего осознанный убыток. Либо неликвид для расчистки склада, либо штучный товар в расчете на повышение проходимости, посещаемости и, как результат — выручки по другим позициям», — рассказал директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Так что во время «черной пятницы» главное для магазинов — заманить вас зайти, а по пути к кассе или оформлению заказа подсунуть как можно больше других товаров.

Кстати, о датах. Если изначально «черная пятница» была именно последней пятницей ноября, то теперь можно легко запутаться в датах. Некоторые бренды растягивают её на неделю, некоторые захватывают все последние дни ноября, некоторые устраивают целый месяц скидок, который неспешно перетекает в «Киберпонедельник». А ещё ведь есть 11.11 или День холостяка, ещё один повод для распродаж, который придумала китайская корпорация Alibaba. За один месяц предприниматели должны три раза снизить цены на свои товары. Звучит слегка нереалистично, правда?

В условиях перегретого рынка сложнее всего приходится маленьким локальным компаниям и бизнесам. Их объемы не позволяют им делать большие скидки, а значит, что они уже проигрывают интернациональным корпорациям и ритейл-гигантам, которые могут позволить себе реальное снижение цен без убытков. В Великобритании 85 % независимых рителейров отказались от участия в «черной пятнице» в этом году.

Не стоит забывать еще и об экологии. Приступы неконтролируемого консьюмеризма сдерживать гораздо сложнее, когда со всех сторон звучат призывы купить, торговые центры переливаются огнями, а почта разрывается от десятка писем с рассылками от всех любимых брендов. Любому будет сложно в такие моменты не засмотреться на ещё одну миниатюрную сумочку, совершенно необходимую вафельницу, тренажёр для тренировок во время удалённой работы и, конечно, ту симпатичную помаду. Просто знайте, что по данным отчёта Green Alliance 80 % купленной во время «черной пятницы» электроники и одежды вместе со всей пластиковой упаковкой окажутся на свалке и так и не будут переработаны.