По-честному: Почему бренды все чаще отказываются от скидок и распродаж в «черную пятницу»?
Конец ноября традиционно связан с наступлением «черной пятницы» — распродаж, акций и соблазнительных предложений. Кажется, что это отличный повод купить всё необходимое по приятным ценам. Но в последнее время всё больше предпринимателей отказываются от участия в акции, и у них есть на это свои причины. Автор The Village Настя Щербакова поговорила с представителями разных брендов и выяснила, почему они не поддерживают «черную пятницу».
Откуда появилась «черная пятница»?
Праздник консьюмеризма пришел к нам из Америки. Изначально этот термин появился ещё в XIX веке, когда в 24 сентября 1869 года произошёл крах на фондовом рынке США из-за падения курса золота. Позже, в 50–60-х годах XX века, «черной пятницей» называли пробки на дорогах в Филадельфии. Тысячи людей после Дня благодарения стремились в магазины, чтобы купить новогодние подарки. Продавцы решили стимулировать спрос дополнительными скидками, которые стали традицией. Наплыв посетителей уже тогда был настолько большим, что в некоторых статьях его сравнивали с чумой: «Пятница после Дня благодарения — это болезнь, уступающая по своим последствиям только бубонной чуме. По крайней мере, так думают те, кому нужно выходить на работу в „черную пятницу». Половина сотрудников отсутствует, оправдываясь справкой о болезни».
Сейчас «черную пятницу» тоже можно сравнить с эпидемией. Бренды по всему миру пытаются привлечь покупателей именно в этот день (а порой — и в течении недели–двух) совершить покупки с жирными скидками. Тем интереснее, что в последнее время появляется всё больше предпринимателей, которые бойкотируют скидки и распродажи по логичным причинам.
В чём же проблема «черной пятницы»? Разве скидки — это плохо?
Нет, скидки и распродажи — это не всегда плохо, но проблема «черной пятницы» в том, что скидки не всегда реальные. За пару месяцев до начала продавцы начинают завышать цены на товар, чтобы потом резко снизить их и создать эффект выгодной покупки. Потом цена может снова снижаться и становиться даже ниже, чем она была во время ноябрьских распродаж. Портал Which? в своем расследовании выяснил, что 98 % всех товаров со скидками на «черную пятницу» в течение последующих шести месяцев продавались за те же деньги или даже дешевле. Ажиотаж во время последней пятницы ноября — часто результат кропотливой работы маркетологов.
«Российский ритейл — один из самых дорогих в мире из-за налоговой нагрузки, логистики и прочих факторов. Скидки выше 30 % — это чаще всего осознанный убыток. Либо неликвид для расчистки склада, либо штучный товар в расчете на повышение проходимости, посещаемости и, как результат — выручки по другим позициям», — рассказал директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Так что во время «черной пятницы» главное для магазинов — заманить вас зайти, а по пути к кассе или оформлению заказа подсунуть как можно больше других товаров.
Кстати, о датах. Если изначально «черная пятница» была именно последней пятницей ноября, то теперь можно легко запутаться в датах. Некоторые бренды растягивают её на неделю, некоторые захватывают все последние дни ноября, некоторые устраивают целый месяц скидок, который неспешно перетекает в «Киберпонедельник». А ещё ведь есть 11.11 или День холостяка, ещё один повод для распродаж, который придумала китайская корпорация Alibaba. За один месяц предприниматели должны три раза снизить цены на свои товары. Звучит слегка нереалистично, правда?
В условиях перегретого рынка сложнее всего приходится маленьким локальным компаниям и бизнесам. Их объемы не позволяют им делать большие скидки, а значит, что они уже проигрывают интернациональным корпорациям и ритейл-гигантам, которые могут позволить себе реальное снижение цен без убытков. В Великобритании 85 % независимых рителейров отказались от участия в «черной пятнице» в этом году.
Не стоит забывать еще и об экологии. Приступы неконтролируемого консьюмеризма сдерживать гораздо сложнее, когда со всех сторон звучат призывы купить, торговые центры переливаются огнями, а почта разрывается от десятка писем с рассылками от всех любимых брендов. Любому будет сложно в такие моменты не засмотреться на ещё одну миниатюрную сумочку, совершенно необходимую вафельницу, тренажёр для тренировок во время удалённой работы и, конечно, ту симпатичную помаду. Просто знайте, что по данным отчёта Green Alliance 80 % купленной во время «черной пятницы» электроники и одежды вместе со всей пластиковой упаковкой окажутся на свалке и так и не будут переработаны.
Какой выход находят бренды?
Есть два варианта — либо полный отказ от «черной пятницы», либо придание ей нового значения. Например, Тинькофф-банк 27 ноября отмечает День отказа от покупок (да, такой праздник тоже есть!). В этот день люди по всему миру на сутки отказываются от шопинга, чтобы умерить избыточное потребление. Банк решил поддержать эту инициативу: новые клиенты становились участниками бонусной программы, и, если 27 ноября они воздерживались от покупок из топа категорий по избыточному потреблению — электроника, одежда, обувь и косметика, — то банк давал им дополнительный бонус.
В IKEA считают, что компании должны вдохновлять своих покупателей на экологичный образ жизни, поэтому вместо «черной пятницы» предлагают стать участниками #ВотЭкоПятница или #BuyBackFriday. В рамках этой кампании, которая в этом году пройдет с 23 ноября по 2 декабря, члены клуба Ikea Family могут воспользоваться сервисом «Выкуп мебели ИКЕА» и вернуть мебель, получив 60 % от ее первоначальной стоимости, вместо привычных 40 %. Кроме того, в 2021 году #ВотЭкоПятница впервые распространяется и на владельцев малого, среднего или крупного бизнеса.
«Кампания очень хорошо зарекомендовала себя, получив позитивный отклик со стороны покупателей ИКЕА. В прошлом году 9 500 единиц мебели обрели вторую жизнь в рамках кампании #ВотЭкоПятница. Кроме того, сам сервис „Выкуп мебели ИКЕА“ становится все более популярным среди покупателей: с момента запуска в России им воспользовались уже более 5 тысяч человек. Более 15 700 предметов мебели были возвращены, восстановлены и получили шанс на новую жизнь. Приобрести их можно в Центрах экологии и экономии, которые работают во всех магазинах ИКЕА в России с мая этого года», — рассказали в пресс-службе бренда.
Бонусы за переработку даёт и косметический бренд Kiehl’s. Скидку могут получит все покупатели, которые принесли банки и флаконы на переработку. Причём принимают тару любых брендов, а не только Kiehl’s. А аутдор-бренд Patagonia отказался от специальных скидок, но нашёл другой способ сделать «черную пятницу» особенной. Часть своей выручки за этот день они отдают на различные экологические инициативы. Косметический бренд Deciem в «черную пятницу» намеренно замедляет свой сайт и закрывает магазины, купить их продукты в этот день нельзя. Люксовые марки — такие как Louis Vuitton или Hérmes — и вовсе принципиально отказываются от скидок и считают, что снижение цен на их товары просто невозможно.
А как в России?
Российские бренды и предприниматели тоже стали всё чаще отказываться от участия в «черной пятнице», чтобы не работать себе в убыток. «Мы принципиально отказываемся от распродаж и не поддерживаем „черную пятницу“, потому что стараемся следовать принципам fair trade. Обычно, если продавец снижает цену, это сказывается на зарплате одного звена из цепочки производства. И чаще всего ими становятся самые уязвимые звенья: производители ткани и швеи.
Если мы получим от продажи меньшую прибыль, чем рассчитывали, в следующий раз мы не сможем закупить ткань такого же качества или сшить вещи по такой же стоимости. Обычно такие издержки накладываются именно на производство, поэтому стоимость пошива в странах третьего мира такая низкая. У нас же в наличии обычно всего несколько образцов для фотосессий и примерок, и мы шьём вещи под конкретный заказ, поэтому нам не нужно срочно разгружать витрины или склады под новый товар», — объясняют представители эко-бренда одежды RCP 4.5.
Таких же принципов придерживается московский бренд верхней одежды Vatnique: они не делают скидок и никогда не участвуют в мероприятиях типа «черной пятницы» и «Киберпонедельника». «Мы ценим свой труд, труд наших мастеров и поставщиков, ценим наш продукт. Для тех, кто хочет обладать курткой Vatnique, но не может позволить себе заплатить полную цену, вместо скидок мы предлагаем и поддерживаем перепродажу б/у курток на „Авито». Это здоровый для экономики процесс, отражающий наши ценности и принципы работы» — поясняют в компании.
Собственная теория на этот счет есть и у основательницы «Периодика Пресс» Вари Веденеевой. «Мы сознательно не принимаем участие в „черной пятнице“ и массовых скидках с момента основания компании и планируем придерживаться этой позиции и дальше. Мы работаем в сегменте премиум-товаров, поэтому я понимаю, что моя политика скидок не релевантна компаниям с другой бизнес-моделью и юнит-экономикой, но для себя мы приняли такое решение. Причин несколько — как финансовой нецелесообразности, так и этического свойства. Мы работаем на премиальных бумагах, привязанных к курсу евро, который все время растет, и у нас не предусмотрен запас маржинальности для больших скидок» — рассказывает она.
«У „Периодики“ была пробная история со скидками в 10 % для отслеживания эффективности рекламных направлений, но и эту скидку сейчас сократили — так как выросли цены на сырье. Единственная акция в году — репетиция Нового года в начале осени, когда компании нужно сымитировать новогоднюю нагрузку на производство и посмотреть, какие слабые места вылезут в работе партнеров, чтобы успеть их устранить. Тогда продукцию бренда можно купить с небольшими скидками.
Маркетинг, основанный на управлении скидками и манипуляции спросом мне неинтересен, потому что, по сути, как это выглядит у многих компаний: искусственно завысить цены и соблазнять людей скидками или же продавать товар с наценкой в 300 % и из этой позиции делать постоянные скидки. Наш продукт про вдумчивое потребление: если наш клиент хочет сделать подарок близким, я не хочу, чтобы он делал его под давлением, я хочу, чтобы он делал его из позиции психологического комфорта» — объясняет Веденеева.
Ждать скидок или не ждать?
Несмотря на набирающую обороты инициативу отказываться от «черной пятницы», многие бренды по-прежнему устраивают дни и недели распродаж в конце ноября. Стоит ли поддерживать акцию и делать покупки в этот период? Почему бы и нет, если вы давно планировали приобрести дорогую технику, обновить гардероб или обзавестись заветной парой кроссовок. Тут пригодится только один совет: делайте покупки в проверенных магазинах (на официальных сайтах) и следите за динамикой скидок. Например, прицениться к понравившейся вещи можно заранее, до старта распродаж, чтобы наверняка знать, сколько предмет сбавил в «черную пятницу».
Если же главная мотивация шопинга — заманчивые предложения, которые сыплются на электронную почту, и навязчивая реклама — лучше сэкономить деньги, удержавшись от покупки лишнего, а новостные рассылки от брендов в эти дни просто игнорировать.
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