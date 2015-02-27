Каждую неделю The Village выясняет, что нового в московских и онлайн-магазинах, и рассказывает, где сейчас можно воспользоваться специальными предложениями и акциями.

Trends Brands

— до 70 % www.trendsbrands.ru Trends Brands напоминает, что до начала весны осталось всего два дня, а значит, это последний шанс купить вещи из февральской коллекции собственной марки онлайн-магазина. В ней есть вполне уместные весной и летом платья в мелкий горошек (2 990 рублей), свободные брюки (чуть больше 5 тысяч рублей), блузы с аппликациями-бантами ( 2 290 рублей), лаконичные броги (3 тысячи рублей) и полосатые свитеры с бахромой (1 890 рублей). В разделе со скидками платьев ещё больше. Есть и полупрозрачные туники пастельных оттенков из прошлых коллекций Trends Brands, и сарафаны в крупный цветок Clabin, сложноскроенные макси Religion и напоминающие школьную форму Sister Jane.

В обоих магазинах Good Local в эту субботу, 28 февраля, пройдёт однодневная зимняя распродажа. При покупке одной вещи скидка составит 10 %, за два предмета можно получить минус 15 %, а за три и более — 20 %. Но при этом каждый товар должен стоить от тысячи рублей. А с 1 по 8 марта 10%-я скидка на любую покупку будет действовать для мужчин. Сэкономить можно будет на рюкзаке, кожаной сумке или клатче, кошельке, блокноте, значках и других мелочах, которые можно подарить подруге на 8 Марта.

Soho Bazar

— до 90 % Саввинская наб., 12/8 28 февраля в клубе Soho пройдёт уже традиционная сезонная распродажа Bazar со скидками от 50 % до 90 %. В акции примут участие такие марки как Acne, Stella McCartney, Preen, Herve Leger, Valentino, Tata Naka, We Are Handsome, Jason Wu, Mary Katrantzou и многие другие. Впервые к распродаже присоединится полусекретный шоу-рум INDEXflat с вещами российских, украинских и грузинских дизайнеров Ria Keburia, Yasya Minochkina, Sofia Zharova, Jenia Kim и так далее. Кроме женской одежды и аксессуаров скидки будут действовать на нижнее бельё из коллекции сети магазинов «Эстель Адони», селективную парфюмерию Costume National, винтажные коллекции Chanel, Christian Dior и Yves Saint Laurent и детские вещи Zara Kids, Kenzo, Little Marc Jacobs, Hugo Boss и опять же Stella McCartney. Распродажа стартует в час дня и закончится не раньше девяти часов вечера, но приходить советуют в первой половине дня: шанс застать что-нибудь стоящее значительно повысится.

Mytheresa

— до 75 % www.mytheresa.com

На сайте Mytheresa сезонная распродажа и не думает сдавать обороты. Вещи из осенне-зимних коллекций по-прежнему распродают со скидками от 30 % до 70 %. Что-то при нынешнем курсе по-прежнему кажется чересчур дорогим даже за полцены (шерстяное пальто Miu Miu с контрастными вставками прежде отдавали за 204 тысячи рублей, новая цена — 102 тысячи), другие вещи теперь стоят вполне приемлемо. К примеру, топ Etre Cecile с крупной надписью на груди сбавил до 3 тысяч рублей (теперь и в Topshop цены выше), юбку-карандаш Isabel Marant можно купить за 3 500 рублей, а пару кожаных лодочек Michael Kors — за 5 с небольшим. В разделе с сумками цены варьируются от 7 тысяч рублей за прямоугольный клатч Kenzo с фактурными надписями до 220 тысяч рублей

(с учётом скидки!) за вместительную сумку-шопер Fendi из меха норки.

Kixbox Sample Sale

— 50 % Цветной бул., д. 15/1 С 27 февраля по 1 марта на минус 4 этаже «Цветного» можно будет застать весенний сэмпл-сейл Kixbox. В эти дни одежду и обувь из пока ещё только будущего сезона можно купить со скидкой 50 %. В распродаже примет участие мужская и женская одежда, обувь и аксессуары Fred Perry, Penfield, Stussy, Poler, Native, Pointer, Brixton. Как и всегда, все вещи представлены в одном размере: мужская одежда — M, женская — S, обувь — 38 и 42 соответственно. К оплате принимают только наличные.

В старейшем московском концепт-сторе продолжается осенне-зимняя распродажа. Вещи из прошлых коллекций сейчас распродают со скидками до

50 %. Предложение распространяется на одежду и обувь Acne, Helmut Lang, Dries Van Noten, Rick Owens, Stone Island, а также на предметы интерьера и мелочи для дома. Цены варьируются от нескольких тысяч рублей за футболки и топы до десятков тысяч за верхнюю одежду или обувь.

При этом на сайте Leform ударных скидок на осенне-зимние коллекции не застать, зато за любой заказ в онлайн-магазине можно получить скромные минус 10 %.

The Body Shop

— до 20 % Манежная площадь, 1/2

8 (495) 737–85–24 Во всех магазинах The Body Shop до 12 марта действуют скидки на подарочные наборы, масла для тела и гели для душа. Увесистые 400-миллилитровые баттеры сейчас можно купить за 950 рублей (против прежних 1 100 рублей), а медовый гель — за 650 рублей. При покупке двух коробочек с кремами и гелями для душа скидка составит 15 %, за три набора можно получить минус 20 %, а за четыре и более — минус 25 %.

«Цветной»

— до 75 % Цветной б-р, 15

8 (495) 737–77–73

В «Цветном» сегодня с 5 до 10 часов вечера пройдёт однодневная финальная распродажа. Со скидками до 75 % на четвёртом этаже универмага можно будет купить одежду, обувь и аксессуары из осенне-зимних коллекций Acne, Carven, 3.1. Phillip Lim, Alexander Wang, Opening Ceremony, The Kooples, Diane von Furstenberg, №21 и так далее. Цены на вещи будут варьироваться от нескольких тысяч рублей за простенький чёрный топ The Kooples до 100 тысяч рублей за верхнюю одежду. Единственное условие моментальной распродажи — скидка будет действительна только для владельцев карт лояльности.