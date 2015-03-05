Подарки на 8 Марта Букет нарциссов и фрезий, лимонное деревце, лёгкие весенние парфюмы, ароматические свечи и другие мелочи, которые приятно получить в подарок
Восьмое марта — один из тех праздников, на который принято дарить цветы. Мы предлагаем не ограничиваться букетом ярких нарциссов и попробовать подыскать что-нибудь ещё, исходя из интересов получателя. Альбом, билет в театр, ланч-бокс, подарочный сертификат или подписка на бьюти-бокс —
The Village собрал 20 подарков, которые понравятся маме, сестре, подруге или коллеге по работе.
Адреса
You Need It
Garden Poetry
Aizel
H&M Home
Каширское ш., 14,
8 (495) 225–80–59
Monki
Каширское ш., 14,
8 (495) 225–80–59
MAC
Каширское ш., 14,
8 (495) 225–80–59
SVMoscow
Kiehl's
Oysho
Bath & Body Works
ул. Земляной Вал, 33
8 (495) 514–17–07
«Республика»
ул. Мясницкая, 24/7/1
+7 (495) 660–07–56
«Сахарок»
Б. Никитская ул. 35, кв.1
+7 926 991 10 51
Blossom Universe
Florist
The Perfumist
Zara
ул. Земляной Вал, 33
8 (495) 514–17–07
IKEA
1-й Покровский пр., 5
8 (495) 739–84–64