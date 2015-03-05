Восьмое марта — один из тех праздников, на который принято дарить цветы. Мы предлагаем не ограничиваться букетом ярких нарциссов и попробовать подыскать что-нибудь ещё, исходя из интересов получателя. Альбом, билет в театр, ланч-бокс, подарочный сертификат или подписка на бьюти-бокс — 
The Village собрал 20 подарков, которые понравятся маме, сестре, подруге или коллеге по работе.

 

Адреса

You Need It

you-need-it.com

Garden Poetry

gardenpoetry.com

Aizel

aizel.ru

   

H&M Home

Каширское ш., 14,
8 (495) 225–80–59

Monki

Каширское ш., 14,
8 (495) 225–80–59

MAC

Каширское ш., 14,
8 (495) 225–80–59

   

SVMoscow

svmoscow.ru

Kiehl's

kiehls.ru

Oysho

oysho.com

   

Bath & Body Works

ул. Земляной Вал, 33
8 (495) 514–17–07

«Республика»

ул. Мясницкая, 24/7/1
+7 (495) 660–07–56

«Сахарок»

Б. Никитская ул. 35, кв.1
+7 926 991 10 51

   

Blossom Universe 

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Florist

florist.ru

The Perfumist

the-perfumist.ru

   

Zara

ул. Земляной Вал, 33
8 (495) 514–17–07

IKEA

1-й Покровский пр., 5
8 (495) 739–84–64 

Pichshop

www.pichshop.ru