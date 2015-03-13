Каждую неделю The Village выясняет, что нового в московских и онлайн-магазинах, и рассказывает, где сейчас можно воспользоваться специальными предложениями и акциями.

Ready-to-wear —

до 60 % ready-to-wear.ru Онлайн-магазин Ready-to-wear готовится к перезапуску. А пока здесь можно застать весеннюю распродажу. На ней оказались лаконичные платья и яркие топы собственной марки с редкими вкраплениями ботильонов и ботфортов Casadei (от 14 тысяч рублей) и зимних аксессуаров вроде шерстяных шапок Dagmar и шляп Acne. В двух размерах всё ещё остались жакет с кожаными вставками и светлые брюки Helmut by Helmut Lang (5 760 и 5 тысяч рублей соответственно) и лоферы Acne (5 200 рублей), а простенькую футболку Markus Lupfer можно купить за 3 тысячи.

Farfetch —

до 50 % farfetch.com

На сайте Farfetch скидки не самые выдающиеся, зато подборка марок и ассортимент впечатляют. За скромные деньги в онлайн-магазине всё ещё можно приобрести кружевной топ Diane von Fürstenberg или плиссированную юбку из неопрена той же марки. За структурный свитшот 3.1 Phillip Lim придётся отдать без малого 12 500 рублей; цены на верхнюю одежду начинаются от 30 тысяч рублей: свободное пальто Carven в мелкую крапинку стоит 37 тысяч рублей, а твидовое Dolce & Gabbana — уже почти 90 тысяч рублей. В разделе с сумками и обувью скидки чуть более ощутимые: за клатч Marc by Marc Jacobs c абстрактным принтом просят 2 190 рублей, за сумку-мешок Carven цвета фуксии — около 5 тысяч.

В мужском разделе советуем обратить внимание на обувь. У обладателей неходовых размеров есть шанс отыскать пару беговых кроссовок Saucony за 3 тысячи рублей или криперсы Underground за 5 тысяч рублей.

Luisaviaroma —

до 60 % luisaviaroma.com Скидки на Luisaviaroma по-прежнему держатся на отметке в 60 %, и искать их нужно в первую очередь в разделе с аксессуарами. Лаконичные вещи вне времени вроде кожаного конверта Nº21 сейчас можно приобрести за 16 тысяч рублей, а вместительную чёрно-белую сумку Proenza Schouler — за 70 тысяч (против первоначальных ста). В разделе с обувью стоящим приобретением станет пара кроссовок adidas из совместной линейки марки с Italia Independent (4 тысячи рублей) или ботинки из парусины с контрастной подошвой Mobi (7 400 рублей).

FOTT — до 60 % Дмитровский пер., 7

8 (800) 250–28–60 shop.fott.ru

Зимняя распродажа в FOTT и не думает заканчиваться. На сайте и в магазине в Дмитровском переулке за полцены по-прежнему можно купить голубой пуховик Carhartt WIP или камуфляжную куртку Edwin, а кожаную куртку Baracuta или пальто Fidelity Sportswear — за треть от первоначальной стоимости. В женском разделе ещё остались утеплённые плащи Aspesi (песочный чуть ниже колена — 16 тысяч рублей) и кроссовки Nike, Asics и Reebok или кеды Vans.

Wanna?Be! —

до 30 % ул. Охотный Ряд, 2 wanna-be.ru В онлайн-магазине Wanna?Be! все украшения со скидками собраны в разделе «Дисконт». Кольца, серьги, каффы и браслеты из прошлых коллекций распродают пока что с 30%-й скидкой. За затейливое золочёное кольцо на верхнюю фалангу придётся отдать чуть меньше 2 тысяч рублей, за браслет с нитями — 3 400 рублей, а за аккуратные серьги в виде снежинок — 1 750 рублей. Неплохая замена Shopbop и Asos, заказ с которых придётся ждать не меньше недели, и уж точно лучшая альтернатива Accessorize, где железные колечки теряют презентабельный вид за пару недель.

Need Supply —

до 50 % needsupply.com

На сайте Need Supply максимальная скидка не превышает 50 %, а ассортимент в мужском разделе исчисляется всего парой страниц. Впрочем, здесь всё ещё можно найти широкий шерстяной шарф в крупную клетку за 4 500 рублей (подойдёт и девушкам) или пару лёгких кроссовок Nike Roche Run не самой примелькавшейся оливковой расцветки за 3 500 рублей (для лета — самое то). Особый интерес представляет раздел с периодикой и книгами (на них здесь тоже действуют скидки): за 500 рублей можно заказать альбом Франсуа Трюффо или Федерико Феллини. Оставить себе или преподнести в качестве подарка другу — решать вам.