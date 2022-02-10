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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Главная проблема барной индустрии сейчас — не деньги, а моральный дух»
«Главная проблема барной индустрии сейчас — не деньги, а моральный дух» Артем Перук — о жизни El Copitas Bar на фоне «спецоперации»
«Главная проблема барной индустрии сейчас — не деньги, а моральный дух»

«Главная проблема барной индустрии сейчас — не деньги, а моральный дух»
Артем Перук — о жизни El Copitas Bar на фоне «спецоперации»

Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита
Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита И трех недель «спецоперации»
Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита

Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита
И трех недель «спецоперации»

Где пить вино, коктейли и игристое прямо сейчас: 18 новых и хороших мест
Где пить вино, коктейли и игристое прямо сейчас: 18 новых и хороших мест
Где пить вино, коктейли и игристое прямо сейчас: 18 новых и хороших мест

Где пить вино, коктейли и игристое прямо сейчас: 18 новых и хороших мест

Бар «Слезы березы» от команды «Птицы-синицы»
Новое место
10 февраля 2022

Бар «Слезы березы» от команды «Птицы-синицы»

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

9 новых и лучших ресторанов, кафе и баров этой осени
9 новых и лучших ресторанов, кафе и баров этой осени
9 новых и лучших ресторанов, кафе и баров этой осени

9 новых и лучших ресторанов, кафе и баров этой осени

обновлено31 октября 2021

Руководство Punk Fiction опровергло возможное закрытие

«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками
13 августа 2021

«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками

Бар «Сентябрь» выложил фото побитой девушки. К посту про тяжелую рабочую неделю

«Не избитая женщина, а прекрасный артист»

Бар «Сентябрь» выложил фото побитой девушки. К посту про тяжелую рабочую неделю

Ресторан Kano у Гребного канала, никкей-бар Tsunami Sushi & Cocktails на Патриках, итальянский ресторан-кино на Покровке
Ресторан Kano у Гребного канала, никкей-бар Tsunami Sushi & Cocktails на Патриках, итальянский ресторан-кино на Покровке
Ресторан Kano у Гребного канала, никкей-бар Tsunami Sushi & Cocktails на Патриках, итальянский ресторан-кино на Покровке

Ресторан Kano у Гребного канала, никкей-бар Tsunami Sushi & Cocktails на Патриках, итальянский ресторан-кино на Покровке

Новые рестораны и бары Петербурга
Новые рестораны и бары Петербурга Куда стоит идти прямо сейчас
Новые рестораны и бары Петербурга

Новые рестораны и бары Петербурга
Куда стоит идти прямо сейчас

6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы

6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы
Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные

«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга
«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга
«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга

«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга

В «Профсоюзе» откроется бар Tonight Jameson. Вечеринки в честь открытия продлятся три дня
17 марта 2021

В «Профсоюзе» откроется бар Tonight Jameson. Вечеринки в честь открытия продлятся три дня

Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки
Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки Рассказываем, что об этом известно
Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки

Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки
Рассказываем, что об этом известно

27 января 2021

В Москве ресторанам и барам разрешили работать по ночам

19 декабря 2020

Бар «Квартира» работал после 23:00. Теперь ему грозит штраф или временное закрытие

Цитата дня
обновлено9 декабря 2020

Кремль — о «барном сопротивлении» в Петербурге

Создатели «Карты сопротивления» закрыли ее, потому что их «наконец услышала власть»
обновлено10 декабря 2020

Создатели «Карты сопротивления» закрыли ее, потому что их «наконец услышала власть»

обновлено10 ноября 2020

Рестораны и клубы Москвы временно перестанут работать ночью

27 октября 2020

В Москве не будут закрывать ночные рестораны и бары, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора

26 октября 2020

В винном баре «Сентябрь» откроется выставка молодого современного искусства

Фоторепортаж о том, как улица Рубинштейна должна была стать пешеходной
Фоторепортаж о том, как улица Рубинштейна должна была стать пешеходной И не стала
Фоторепортаж о том, как улица Рубинштейна должна была стать пешеходной

Фоторепортаж о том, как улица Рубинштейна должна была стать пешеходной
И не стала

«Усадьба Jazz» проведет квартирники в московских барах
13 сентября 2020

«Усадьба Jazz» проведет квартирники в московских барах

7 главных кафе, ресторанов и винных баров лета
7 главных кафе, ресторанов и винных баров лета Куда идти прямо сейчас
7 главных кафе, ресторанов и винных баров лета

7 главных кафе, ресторанов и винных баров лета
Куда идти прямо сейчас

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
«Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»

Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке

Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке
Да, в настоящем гараже

В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье»

Фестивали и митинги пока не разрешают

В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье»

«Спасибар»: Сайт с сертификатами для помощи любимым барам

Там можно оформить депозит на будущее посещение места

«Спасибар»: Сайт с сертификатами для помощи любимым барам

Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)

Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу

Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)

Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар
Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар Чтобы помочь любимым местам (а заодно сэкономить)
Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар

Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар
Чтобы помочь любимым местам (а заодно сэкономить)

Проект #БарыОнлайн — чтобы посещать любимые места во время карантина

И наблюдать за мероприятиями в прямом эфире

Проект #БарыОнлайн — чтобы посещать любимые места во время карантина

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
«Я целый вечер пил в онлайн-баре» C одесским моряком и студентами из Таллина
«Я целый вечер пил в онлайн-баре»

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
C одесским моряком и студентами из Таллина

Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская
Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская

Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Кофеен в мегаполисах стало больше баров

Их число продолжит расти

Кофеен в мегаполисах стало больше баров

Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана
Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана

Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Бары, рестораны и кафе: Главные открытия 2019 года
Бары, рестораны и кафе: Главные открытия 2019 года Где мы ели и пили весь год
Бары, рестораны и кафе: Главные открытия 2019 года

Бары, рестораны и кафе: Главные открытия 2019 года
Где мы ели и пили весь год

Первый завтрак: Где есть 1 и 2 января
Первый завтрак: Где есть 1 и 2 января 10 мест, где приходить в себя после праздника
Первый завтрак: Где есть 1 и 2 января

Первый завтрак: Где есть 1 и 2 января
10 мест, где приходить в себя после праздника

«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской»
«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской» Вслед за обновленными рынками и фуд-маркетами до Москвы добираются и алкогольные кластеры
«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской»

«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской»
Вслед за обновленными рынками и фуд-маркетами до Москвы добираются и алкогольные кластеры

На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет

12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы

На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку

В тестовом режиме проект продлится до 15 января

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

22 барные концепции под одной крышей

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

Петербургский бар El Copitas приедет с гастролями в «Кот Шредингера»

Уже в ближайшую пятницу

Петербургский бар El Copitas приедет с гастролями в «Кот Шредингера»

Еще один True Cost, Logovo и итальянский ресторан на Кутузовском
Еще один True Cost, Logovo и итальянский ресторан на Кутузовском Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Еще один True Cost, Logovo и итальянский ресторан на Кутузовском

Еще один True Cost, Logovo и итальянский ресторан на Кутузовском
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Где пить коктейли в Москве
Где пить коктейли в Москве Продолжаем рассказывать про лучшие бары в городе
Где пить коктейли в Москве

Где пить коктейли в Москве
Продолжаем рассказывать про лучшие бары в городе

Сингапурский Manhattan Bar приедет в Москву на гастроли

В прошлом году он занял третье место в рейтинге лучших баров мира

Сингапурский Manhattan Bar приедет в Москву на гастроли

Ученые дадут лекции в барах Москвы в рамках фестиваля Science Bar Hopping

Популяризаторством займутся 1 сентября

Ученые дадут лекции в барах Москвы в рамках фестиваля Science Bar Hopping

Delivery Club организует бесплатные экскурсии по гастрономическим местам Москвы

Об истории еды в городе москвичи будут узнавать по субботам

Delivery Club организует бесплатные экскурсии по гастрономическим местам Москвы

В России объявили лучшего бартендера

Им стал Давид Стеньшин из московского «Коробка»

В России объявили лучшего бартендера

В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night

На нем выступят бартендеры из Австралии, США и Испании

В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night

В «Стрелке» перестали продавать алкоголь. У бара закончилась лицензия

Когда заведение получит новую лицензию, пока неизвестно

В «Стрелке» перестали продавать алкоголь. У бара закончилась лицензия

В барах Москвы и Петербурга пройдет фестиваль Pint of Science

Посетителям расскажут о черных дырах, истории феминизма и образе индейцев в кино

В барах Москвы и Петербурга пройдет фестиваль Pint of Science

Collider, Tinto Перельмана и бар «Журавли»
Collider, Tinto Перельмана и бар «Журавли» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Collider, Tinto Перельмана и бар «Журавли»

Collider, Tinto Перельмана и бар «Журавли»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

В пятницу «Плутон» впервые заработает в дневном режиме

На площадке планируют проводить дневные вечеринки, лекции и кинопоказы

В пятницу «Плутон» впервые заработает в дневном режиме

Бар Hydra на Никитском бульваре
Бар Hydra на Никитском бульваре Хорошие коктейли и полуночная еда
Бар Hydra на Никитском бульваре

Бар Hydra на Никитском бульваре
Хорошие коктейли и полуночная еда

Hydra Bar, новый «Батон» и The Y
Hydra Bar, новый «Батон» и The Y Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Hydra Bar, новый «Батон» и The Y

Hydra Bar, новый «Батон» и The Y
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar
Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar Главный бар города перед закрытием
Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar

Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar
Главный бар города перед закрытием

Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе»
Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе»

Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Tartar it, «Абу Гош» и новые корнеры в Food Market 21
Tartar it, «Абу Гош» и новые корнеры в Food Market 21 Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Tartar it, «Абу Гош» и новые корнеры в Food Market 21

Tartar it, «Абу Гош» и новые корнеры в Food Market 21
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

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