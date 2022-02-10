«Главная проблема барной индустрии сейчас — не деньги, а моральный дух» Артем Перук — о жизни El Copitas Bar на фоне «спецоперации»
Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита И трех недель «спецоперации»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками
Бар «Сентябрь» выложил фото побитой девушки. К посту про тяжелую рабочую неделю
«Не избитая женщина, а прекрасный артист»
Ресторан Kano у Гребного канала, никкей-бар Tsunami Sushi & Cocktails на Патриках, итальянский ресторан-кино на Покровке
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные
В «Профсоюзе» откроется бар Tonight Jameson. Вечеринки в честь открытия продлятся три дня
Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки Рассказываем, что об этом известно
Создатели «Карты сопротивления» закрыли ее, потому что их «наконец услышала власть»
В Москве не будут закрывать ночные рестораны и бары, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
«Спасибар»: Сайт с сертификатами для помощи любимым барам
Там можно оформить депозит на будущее посещение места
Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)
Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу
Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар
Чтобы помочь любимым местам (а заодно сэкономить)
Проект #БарыОнлайн — чтобы посещать любимые места во время карантина
И наблюдать за мероприятиями в прямом эфире
Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской» Вслед за обновленными рынками и фуд-маркетами до Москвы добираются и алкогольные кластеры
На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет
12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы
Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку
В тестовом режиме проект продлится до 15 января
Еще один True Cost, Logovo и итальянский ресторан на Кутузовском Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Сингапурский Manhattan Bar приедет в Москву на гастроли
В прошлом году он занял третье место в рейтинге лучших баров мира
Ученые дадут лекции в барах Москвы в рамках фестиваля Science Bar Hopping
Популяризаторством займутся 1 сентября
Delivery Club организует бесплатные экскурсии по гастрономическим местам Москвы
Об истории еды в городе москвичи будут узнавать по субботам
В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night
На нем выступят бартендеры из Австралии, США и Испании
В «Стрелке» перестали продавать алкоголь. У бара закончилась лицензия
Когда заведение получит новую лицензию, пока неизвестно
В барах Москвы и Петербурга пройдет фестиваль Pint of Science
Посетителям расскажут о черных дырах, истории феминизма и образе индейцев в кино
Collider, Tinto Перельмана и бар «Журавли» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
В пятницу «Плутон» впервые заработает в дневном режиме
На площадке планируют проводить дневные вечеринки, лекции и кинопоказы