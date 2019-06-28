Российский этап конкурса бартендеров Diageo Reserve World Class 2019 года объявил победителя. Им стал Давид Стеньшин из московского бара «Коробок».

Для финала из 300 участников программы со всей России, которые весь год проходили специальные мастер-классы, отобрали 11 специалистов. Они представляли авторские подачи коктейлей и подбирали разные сочетания.

В сентябре Стеньшин представит Россию на мировом финале программы, который на этот раз пройдет в Глазго.