Новости28 июня 2019
В России объявили лучшего бартендера Им стал Давид Стеньшин из московского «Коробка»
Российский этап конкурса бартендеров Diageo Reserve World Class 2019 года объявил победителя. Им стал Давид Стеньшин из московского бара «Коробок».
Для финала из 300 участников программы со всей России, которые весь год проходили специальные мастер-классы, отобрали 11 специалистов. Они представляли авторские подачи коктейлей и подбирали разные сочетания.
В сентябре Стеньшин представит Россию на мировом финале программы, который на этот раз пройдет в Глазго.
В прошлом году в соревнованиях победил московский бармен Андрей Пруцких из бара Insider.
Источник: пресс-служба Diageo Reserve World Class
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