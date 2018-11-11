«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте В подвале главного петербургского храма
+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет» Лучшая неаполитанская пицца в округе, а, может, и во всей Москве
В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира
Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой
KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри
В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов
В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family
Запуск проекта намечен в 2021 году
White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан
Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука
«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре Плавно перетекающие в ужины с коктейлями и вином
Ресторан Madame Wong переедет с Лесной в новое гастропространство «Комбинат»
Меню сократят, но хиты оставят
«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту
Комфортная еда и бесконечная карта, после которой вы откажитесь от магазинного вина
«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре
Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина
Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары» Два этажа смешанной кухни от Руслана Полякова и Александра Оганезова
Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»
До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка
Новый зеркальный зал ресторана Regent by Rico от бюро Wowhaus
Главным блюдом заведения являются стейки
Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской
Закуски в стол в домашней атмосфере
Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге
Холдинг находится в поиске помещений
«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном Гигантское меню и 2 тысячи квадратных метров
Madé: Ресторан в постколониальном стиле на Сретенском бульваре
Компактное меню и необычные коктейли
Grape Wine Bar: Доступный винный бар на Новинском бульваре
Основатели хотят сделать винопитие доступным для всех
Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской
Изысканная еда в классическом интерьере
Возле «Белорусской» появился фуд-молл «Белка». Пока что работает только один ресторан
Проект слишком долго раскачивается и ищет резидентов
«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной
Блюда готовят на открытом огне
Закрытый кальянный клуб Svoy перезапустился. Теперь это гостеприимный бар-ресторан
Свой день рождения (и перерождения) заведение отметит уже в эту пятницу
В лодочном павильоне на Патриарших прудах откроется ресторан Раппопорта
Здание купила «Киевская площадь»
Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской Четвертая римская пиццерия с неаполитанским уклоном
Ресторан «Армения» закрыл свой фейсбук после иска к организаторам протестов 27 июля
Пользователи раскритиковали заведение и обрушили его рейтинг в социальной сети
Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)
Ресторан не работает уже около месяца
Saint: Ресторан и шоу-бар на набережной Шевченко
Заведение интересно своей необычной подачей блюд
FOS: Северная кухня в Нескучном саду
Заведение с детским меню открыл владелец коворкинга «Рабочая станция»
Ichu: Латиноамериканская кухня с танцами на «Трехгорке»
В Москве открылась первая точка ресторана из Гонконга
Владельца «Корчмы „Тарас Бульба“» приговорили к двум годам тюрьмы из-за неуплаты налогов (обновлено)
По версии следствия, от налоговой сокрыли 650 миллионов рублей
Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской» Адаптированная Мексика и пиво в Весковском переулке
Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде
В винную карту вошло более 60 позиций со всего мира
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага» за 1,4 миллиарда рублей
Раньше зданием владел Тельман Исмаилов
Salon: Кухня Черного моря в ресторане Новикова на Бадаевском заводе
Гости могут покурить кальян, прийти на концерт или танцы
«Виновники»: Винный бар с пинцей на Комсомольском проспекте
Скоро заведение откроет летнюю веранду
«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»
До конца апреля действует скидка 20 % на все меню
«Мед & ревень»: Ресторан для флекситарианцев на Валовой улице
В меню правильные десерты, смузи, фреши и безглютеновая пицца
«Ведомости»: Ресторан «Арагви» закрыли из-за конфликта управляющей компании и собственника
По некоторым сведениям, ресторан до этого работал в убыток
«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира
В заведении действуют бизнес-ланчи по 550 рублей
Бистро в «Доме культур» на Сретенке
В пятницу и субботу заведение превращается в площадку для вечеринок с коктейлями и редкими винами
Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на ЛеснойПочему нам не нравится ресторанная парковка в центре города
Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на Лесной Почему нам не нравится ресторанная парковка в центре города
В большинстве ресторанов «Макдоналдс» в этом году появятся официанты
Они будут приносить заказ к столикам и общаться с гостями
Cult: винный ресторан с зимним садом в Арбатском переулке
Проектом занимается гастропаб «Оптимист»
Leo: Ресторан русской и французской кухни на улице Льва Толстого
Гостям предложат традиционные блюда в новых вариантах
«Теремок» откроет «модную версию» заведений под брендом «Припек»
Первая точка откроется в 2019 году
Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине
В ресторане есть два сет-меню по 110 евро