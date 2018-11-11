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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте
«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте В подвале главного петербургского храма
«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте

«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте
В подвале главного петербургского храма

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке
Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке И бенефис Режиса Тригеля
Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке

Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке
И бенефис Режиса Тригеля

+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет»
+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет» Лучшая неаполитанская пицца в округе, а, может, и во всей Москве
+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет»

+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет»
Лучшая неаполитанская пицца в округе, а, может, и во всей Москве

Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века
Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века
Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века

Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира

Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира

KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри

В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов

KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри

В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family

Запуск проекта намечен в 2021 году

В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family

Где заказать домашнюю еду
СПЕЦПРОЕКТ
Где заказать домашнюю еду И почему ее привезут в глиняных горшочках
Где заказать домашнюю еду
СПЕЦПРОЕКТ

Где заказать домашнюю еду
И почему ее привезут в глиняных горшочках

White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан

Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука

White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан

«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре
«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре Плавно перетекающие в ужины с коктейлями и вином
«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре

«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре
Плавно перетекающие в ужины с коктейлями и вином

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

Долгие завтраки и собственная выпечка

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

Ресторан Madame Wong переедет с Лесной в новое гастропространство «Комбинат»

Меню сократят, но хиты оставят

Ресторан Madame Wong переедет с Лесной в новое гастропространство «Комбинат»

«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту

Комфортная еда и бесконечная карта, после которой вы откажитесь от магазинного вина

«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары»
Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары» Два этажа смешанной кухни от Руслана Полякова и Александра Оганезова
Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары»

Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары»
Два этажа смешанной кухни от Руслана Полякова и Александра Оганезова

Минимализм по-гречески: Eva на «Белорусской»
Минимализм по-гречески: Eva на «Белорусской» Осьминоги, дипы и коктейли на метаксе
Минимализм по-гречески: Eva на «Белорусской»

Минимализм по-гречески: Eva на «Белорусской»
Осьминоги, дипы и коктейли на метаксе

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»

До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»

Новый зеркальный зал ресторана Regent by Rico от бюро Wowhaus

Главным блюдом заведения являются стейки

Новый зеркальный зал ресторана Regent by Rico от бюро Wowhaus

Remy Burger на Большой Дмитровке закроется в середине февраля

Причины не называются

Remy Burger на Большой Дмитровке закроется в середине февраля

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Закуски в стол в домашней атмосфере

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»

Завтраки тут подают с 08:00

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Холдинг находится в поиске помещений

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном
«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном Гигантское меню и 2 тысячи квадратных метров
«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном

«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном
Гигантское меню и 2 тысячи квадратных метров

Madé: Ресторан в постколониальном стиле на Сретенском бульваре

Компактное меню и необычные коктейли

Madé: Ресторан в постколониальном стиле на Сретенском бульваре

Grape Wine Bar: Доступный винный бар на Новинском бульваре

Основатели хотят сделать винопитие доступным для всех

Grape Wine Bar: Доступный винный бар на Новинском бульваре

Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской

Изысканная еда в классическом интерьере

Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской

Возле «Белорусской» появился фуд-молл «Белка». Пока что работает только один ресторан

Проект слишком долго раскачивается и ищет резидентов

Возле «Белорусской» появился фуд-молл «Белка». Пока что работает только один ресторан

«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной

Блюда готовят на открытом огне

«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной

В «Кофемании» появилось вечернее меню

Как в Европе

В «Кофемании» появилось вечернее меню

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате Без больших привозов, но с тем же пивом
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Без больших привозов, но с тем же пивом

Закрытый кальянный клуб Svoy перезапустился. Теперь это гостеприимный бар-ресторан

Свой день рождения (и перерождения) заведение отметит уже в эту пятницу

Закрытый кальянный клуб Svoy перезапустился. Теперь это гостеприимный бар-ресторан

Не только кофе: Introvert на Мясницкой
Не только кофе: Introvert на Мясницкой Кофейня с большими амбициями и человеческим отношением
Не только кофе: Introvert на Мясницкой

Не только кофе: Introvert на Мясницкой
Кофейня с большими амбициями и человеческим отношением

В лодочном павильоне на Патриарших прудах откроется ресторан Раппопорта

Здание купила «Киевская площадь»

В лодочном павильоне на Патриарших прудах откроется ресторан Раппопорта

Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской
Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской Четвертая римская пиццерия с неаполитанским уклоном
Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской

Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской
Четвертая римская пиццерия с неаполитанским уклоном

Ресторан «Армения» закрыл свой фейсбук после иска к организаторам протестов 27 июля

Пользователи раскритиковали заведение и обрушили его рейтинг в социальной сети

Ресторан «Армения» закрыл свой фейсбук после иска к организаторам протестов 27 июля

Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)

Ресторан не работает уже около месяца

Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)

Saint: Ресторан и шоу-бар на набережной Шевченко

Заведение интересно своей необычной подачей блюд

Saint: Ресторан и шоу-бар на набережной Шевченко

FOS: Северная кухня в Нескучном саду

Заведение с детским меню открыл владелец коворкинга «Рабочая станция»

FOS: Северная кухня в Нескучном саду

Ichu: Латиноамериканская кухня с танцами на «Трехгорке»

В Москве открылась первая точка ресторана из Гонконга

Ichu: Латиноамериканская кухня с танцами на «Трехгорке»

Владельца «Корчмы „Тарас Бульба“» приговорили к двум годам тюрьмы из-за неуплаты налогов (обновлено)

По версии следствия, от налоговой сокрыли 650 миллионов рублей

Владельца «Корчмы „Тарас Бульба“» приговорили к двум годам тюрьмы из-за неуплаты налогов (обновлено)

Salt & Soul: Ресторан с разносолами на Солянке

В заведении подают вино, пиво и завтраки

Salt & Soul: Ресторан с разносолами на Солянке

Второй Remy Kitchen Bakery в «Депо»

В ресторане открытая кухня, скоро введут завтраки

Второй Remy Kitchen Bakery в «Депо»

Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской»
Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской» Адаптированная Мексика и пиво в Весковском переулке
Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской»

Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской»
Адаптированная Мексика и пиво в Весковском переулке

Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде

В винную карту вошло более 60 позиций со всего мира

Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага» за 1,4 миллиарда рублей

Раньше зданием владел Тельман Исмаилов

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага» за 1,4 миллиарда рублей

Salon: Кухня Черного моря в ресторане Новикова на Бадаевском заводе

Гости могут покурить кальян, прийти на концерт или танцы

Salon: Кухня Черного моря в ресторане Новикова на Бадаевском заводе

«Виновники»: Винный бар с пинцей на Комсомольском проспекте

Скоро заведение откроет летнюю веранду

«Виновники»: Винный бар с пинцей на Комсомольском проспекте

«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»

До конца апреля действует скидка 20 % на все меню

«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»

«Мед & ревень»: Ресторан для флекситарианцев на Валовой улице

В меню правильные десерты, смузи, фреши и безглютеновая пицца

«Мед & ревень»: Ресторан для флекситарианцев на Валовой улице

«Ведомости»: Ресторан «Арагви» закрыли из-за конфликта управляющей компании и собственника

По некоторым сведениям, ресторан до этого работал в убыток

«Ведомости»: Ресторан «Арагви» закрыли из-за конфликта управляющей компании и собственника

«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира

В заведении действуют бизнес-ланчи по 550 рублей

«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира

Бистро в «Доме культур» на Сретенке

В пятницу и субботу заведение превращается в площадку для вечеринок с коктейлями и редкими винами

Бистро в «Доме культур» на Сретенке

Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на Лесной

Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на ЛеснойПочему нам не нравится ресторанная парковка в центре города

Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на Лесной

Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на Лесной
Почему нам не нравится ресторанная парковка в центре города

В большинстве ресторанов «Макдоналдс» в этом году появятся официанты

Они будут приносить заказ к столикам и общаться с гостями

В большинстве ресторанов «Макдоналдс» в этом году появятся официанты

Cult: винный ресторан с зимним садом в Арбатском переулке

Проектом занимается гастропаб «Оптимист»

Cult: винный ресторан с зимним садом в Арбатском переулке

Leo: Ресторан русской и французской кухни на улице Льва Толстого

Гостям предложат традиционные блюда в новых вариантах

Leo: Ресторан русской и французской кухни на улице Льва Толстого

«Теремок» откроет «модную версию» заведений под брендом «Припек»

Первая точка откроется в 2019 году

«Теремок» откроет «модную версию» заведений под брендом «Припек»

Сеть «Мясо & Рыба» открыла детский ресторан

Негласный девиз заведения — «детям по-взрослому»

Сеть «Мясо & Рыба» открыла детский ресторан

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

В ресторане есть два сет-меню по 110 евро

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ