Крупным аптечным сетям Москвы разрешили дистанционную торговлю лекарствами
Другие сети тоже могут подать заявку на онлайн-торговлю
В меню «Кухни на районе» добавили блюда по рецептам московских ресторанов
Сервис будет перечислять заведениям 10 % выручки
Это не оладьи! Что такое панкейки и как их приготовить Рассказывает шеф-повар Руслан Поляков
Это не оладьи! Что такое панкейки и как их приготовить Рассказывает шеф-повар Руслан Поляков
Ozon запустил доставку лекарств на дом
Компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина The Village узнал у шеф-поваров, как они празднуют День всех влюблённых
«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина The Village узнал у шеф-поваров, как они празднуют День всех влюблённых
Шаверма с брусничным соусом Нескучная шаверма с брусничным соусом и мятой от создателя петербургского бистро Pita's Александра Кима
Шаверма с брусничным соусом Нескучная шаверма с брусничным соусом и мятой от создателя петербургского бистро Pita's Александра Кима
Как приготовить настоящий «Биг Мак» на домашней кухне Пошаговый рецепт знаменитого сэндвича на основе ингредиентов из ближайшего гастронома. Включая «секретный соус».
Как приготовить настоящий «Биг Мак» на домашней кухне Пошаговый рецепт знаменитого сэндвича на основе ингредиентов из ближайшего гастронома. Включая «секретный соус».
Завтраки дома: Армянская яичница и каша В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак
Завтраки дома: Армянская яичница и каша В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак
Свиные рёбра в соусе барбекю Фёдора Тардатьяна Шеф-повар и совладелец Ferma & Williamsburg и Farmer’s Diner Фёдор Тардатьян рассказал, как приготовить свиные рёбра в соусе барбекю.
Свиные рёбра в соусе барбекю Фёдора Тардатьяна Шеф-повар и совладелец Ferma & Williamsburg и Farmer’s Diner Фёдор Тардатьян рассказал, как приготовить свиные рёбра в соусе барбекю.
Идеальное ризотто Карло Греку Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.
Идеальное ризотто Карло Греку Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.
Рождественский пирог корабельного повара Для рубрики «Рецепты шефов» повар с корабля Arctic Sunrise турчанка Гизем Ахам рассказала The Village, как приготовить рождественский пирог.
Рождественский пирог корабельного повара Для рубрики «Рецепты шефов» повар с корабля Arctic Sunrise турчанка Гизем Ахам рассказала The Village, как приготовить рождественский пирог.
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.
Кутабы с мясом, овощами и яблоками Татьяны Лушниковой Су-шеф ресторана азербайджанской кухни «Чайхана Коллекция» Татьяна Лушникова рассказала, как приготовить кутабы с разными начинками.
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Рецепты шефов: Мороженое с чаем матча, с малиной и с моцареллой и базиликом Владелец и шеф петербургской кондитерской «Вкусные штучки» Кирилл Виноградов рассказал The Village, как приготовить дома два необычных вида мороженого и один сорбет.
Рецепты шефов: Мороженое с чаем матча, с малиной и с моцареллой и базиликом Владелец и шеф петербургской кондитерской «Вкусные штучки» Кирилл Виноградов рассказал The Village, как приготовить дома два необычных вида мороженого и один сорбет.
Рецепты шефов: Дим-самы с бараниной, по-гуандунски и с креветками Шеф-повар ресторана китайской кухни «Китайский квартал» Хэ Цзянье рассказал, как приготовить три вида дим-самов.
Рецепты шефов: Дим-самы с бараниной, по-гуандунски и с креветками Шеф-повар ресторана китайской кухни «Китайский квартал» Хэ Цзянье рассказал, как приготовить три вида дим-самов.
Рецепты шефов: Пулькоги Шеф-повар ресторана корейской кухни «Белый журавль» Шин Ын Чжу рассказал, как приготовить пулькоги.
Прямая речь: Шеф-кондитер Мишель Михаленко об американских десертах и счастье Американский шеф-кондитер Мишель Михаленко рассказала The Village, что общего у кондитера и бармена, почему в США порции больше, чем в Европе, и как сделать людей счастливыми.
Прямая речь: Шеф-кондитер Мишель Михаленко об американских десертах и счастье Американский шеф-кондитер Мишель Михаленко рассказала The Village, что общего у кондитера и бармена, почему в США порции больше, чем в Европе, и как сделать людей счастливыми.
Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашот Бренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.
Рецепты шефов: Окрошка с олениной на имбирном квасе Шеф-повар ресторана «Шотландская клетка» Александр Картошкин рассказывает, как приготовить одно из самых популярных в жару блюд — окрошку. Но не обычную, а с олениной и на имбирном квасе.
Рецепты шефов: Салат из свежих овощей с ростбифом Шеф-повар кафе-кондитерской «Счастье» Дмитрий Решетников рассказывает, как приготовить лёгкий салат из свежих овощей, кореньев и проростков под азиатским соусом с филе говядины.
Рецепты шефов: Салат с индейкой, виноградом, сыром грюйер и орехами пекан Шеф-повар бургер-бара «11/1» Франк Саррия рассказывает, как приготовить салат с филе запечённой индейки, виноградом, сыром грюйер и орехами пекан и заправкой из винного уксуса и масла миндаля.
Рецепты шефов: Салат из овощей на гриле с ванильной заправкой Шеф-повар пиццерии Montalto Юрий Нечаев рассказал, как приготовить салат из овощей гриль с ванильной заправкой.
100 дней спустя: Что делают районные депутаты Спустя три месяца после муниципальных выборов The Village снова встретился с 5 независимыми депутатами и узнал, как продвигаются их дела на новой службе.
100 дней спустя: Что делают районные депутаты Спустя три месяца после муниципальных выборов The Village снова встретился с 5 независимыми депутатами и узнал, как продвигаются их дела на новой службе.
Рецепты шефов: Чаван-муши с икрой и молоками Шеф-повар ресторана Delicatessen Иван Шишкин в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka рассказывает, как приготовить японский паровой омлет чаван-муши с икрой и молоками.
Рецепты шефов: Чаван-муши с икрой и молоками Шеф-повар ресторана Delicatessen Иван Шишкин в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka рассказывает, как приготовить японский паровой омлет чаван-муши с икрой и молоками.
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Рецепты шефов: Шашлык из сома на шпажке из розмарина Шеф-повар кафе «Цурцум» Андрей Грибенко в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka рассказывает, как приготовить шашлык из сома на шпажке из розмарина с соусом из вина марсала.
Рецепты шефов: Шашлык из сома на шпажке из розмарина Шеф-повар кафе «Цурцум» Андрей Грибенко в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka рассказывает, как приготовить шашлык из сома на шпажке из розмарина с соусом из вина марсала.
Рецепты шефов: Русские блины с припёком На масленичной неделе идеолог и исследователь русской кулинарной традиции Максим Сырников рассказал, как приготовить блины из гречневой и пшеничной муки с припёком.
Рецепты шефов: Русские блины с припёком На масленичной неделе идеолог и исследователь русской кулинарной традиции Максим Сырников рассказал, как приготовить блины из гречневой и пшеничной муки с припёком.
Рецепты шефов: Кассуле с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином Алексей Айзен, шеф-повар «Простых вещей», о том, как приготовить кассуле из 9 видов фасоли, чечевицы и полбы с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином.
Рецепты шефов: Кассуле с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином Алексей Айзен, шеф-повар «Простых вещей», о том, как приготовить кассуле из 9 видов фасоли, чечевицы и полбы с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином.
Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.
Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Черничный пирог Черничный пирог - просто, легко, быстро и вкусно в любое время года.
Американские блины с черникой Блины - распространенное угощение в Америке. Они могут быть не очень приятными на вид из-за сока черники, который окрашивает тесто в черновато-фиолетовый цвет, но насчет вкуса можно не сомневаться.
"Нечайный" чай каркаде Обычно, каркаде называют чаем, хотя делается он не из чайных листьев, а из гибискуса.
Рецепты шефов: Тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной Шеф-повар остерии «У Джузеппе» Джузеппе Тодиско рассказывает, как приготовить тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной.
Рецепты шефов: Тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной Шеф-повар остерии «У Джузеппе» Джузеппе Тодиско рассказывает, как приготовить тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной.
Рецепты шефов: Запечённый с травами карп с соусом из оливок и томатов Шеф-повар ресторана «Сёстры Гримм» Александр Толстиков рассказывает, как приготовить запечённого с травами карпа с соусом из оливок и томатов.
Рецепты шефов: Запечённый с травами карп с соусом из оливок и томатов Шеф-повар ресторана «Сёстры Гримм» Александр Толстиков рассказывает, как приготовить запечённого с травами карпа с соусом из оливок и томатов.
Рецепты шефов: Эклеры с малиной и взбитыми сливками Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить эклеры с малиной и взбитыми сливками.
Рецепты шефов: Эклеры с малиной и взбитыми сливками Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить эклеры с малиной и взбитыми сливками.
Рецепты шефов: Суп-пюре из тыквы с бальзамическим кремом Шеф-повар кафе «Бурый лис и ленивый пёс» Сергей Лобачев рассказывает, как приготовить суп-пюре из испанской тыквы с бальзамическим кремом.
Рецепты шефов: Суп-пюре из тыквы с бальзамическим кремом Шеф-повар кафе «Бурый лис и ленивый пёс» Сергей Лобачев рассказывает, как приготовить суп-пюре из испанской тыквы с бальзамическим кремом.
Рецепты шефов: Салат «Курица-тандури» Шеф-повар ресторана Uilliam's Уильям Ламберти рассказывает, как приготовить салат «Курица-тандури».
Рецепты шефов: Салат «Курица-тандури» Шеф-повар ресторана Uilliam's Уильям Ламберти рассказывает, как приготовить салат «Курица-тандури».
Рецепты шефов: Хачапури «Пеновани» Шеф-повар кафе «Хачапури» Дмитрий Леонов о том, как приготовить хачапури из слоёного теста — «Пеновани».
Рецепты шефов: Хачапури «Пеновани» Шеф-повар кафе «Хачапури» Дмитрий Леонов о том, как приготовить хачапури из слоёного теста — «Пеновани».
Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами The Village запускает новую еженедельную рубрику «Рецепты шефов». В первом выпуске шеф-повар ресторана «Донна Маргарита» Паоло Бокколини рассказывает, как приготовить ножку кролика, тушеную с грибами.
Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами The Village запускает новую еженедельную рубрику «Рецепты шефов». В первом выпуске шеф-повар ресторана «Донна Маргарита» Паоло Бокколини рассказывает, как приготовить ножку кролика, тушеную с грибами.
Пончики Мне больше нравится называть их "пончиками", нежели "калачиками". Ну и что, что по форме - калачики, ассоциации исключительно с круглыми, румяными, в сахарной пудре... пончиками!)
Печенье по-ковбойски Очень вкусное и полезное печенье, которое понравиться абсолютно всем! Можно легко изменить рецепт, добавив те или иные ингридиенты, но я советую сначала попробуйте исходный.
Паста с печеными баклажанами, базиликом и рикоттой Простая и легкая паста. Чтобы баклажаны не горчили, нарежьте их и замочите в холодной соленой воде, потом хорошо промойте и отожмите их. Если используете молодые баклажаны, то эта процедура может не понадобится.
Картофельная запеканка с сыром и грибами Простой рецепт, как из вареной картошки, сыра и горсти шампиньонов, сделать невероятно вкусную картофельную запеканку
Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле В апреле в Москве впервые состоится французский кулинарный фестиваль Omnivore Food Festival. The Village подготовил репортаж о том, как проходил фестиваль в Довиле этой весной
Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле В апреле в Москве впервые состоится французский кулинарный фестиваль Omnivore Food Festival. The Village подготовил репортаж о том, как проходил фестиваль в Довиле этой весной
Шоколадный мафин с взбитыми сливками Мне очень нравятся шоколадные мафины. А если к ним добавить нежные взбитые сливки и клубничку пальчики оближешь!