Это не оладьи! Что такое панкейки и как их приготовить Рассказывает шеф-повар Руслан Поляков
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Ozon запустил доставку лекарств на дом
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Смольный утвердил официальный рецепт кофе по-петербургски
Рецепт разработали сотрудники Музея кофе
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Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
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Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
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7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина The Village узнал у шеф-поваров, как они празднуют День всех влюблённых
«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина The Village узнал у шеф-поваров, как они празднуют День всех влюблённых
Шаверма с брусничным соусом Нескучная шаверма с брусничным соусом и мятой от создателя петербургского бистро Pita's Александра Кима
Шаверма с брусничным соусом Нескучная шаверма с брусничным соусом и мятой от создателя петербургского бистро Pita's Александра Кима
Как приготовить настоящий «Биг Мак» на домашней кухне Пошаговый рецепт знаменитого сэндвича на основе ингредиентов из ближайшего гастронома. Включая «секретный соус».
Как приготовить настоящий «Биг Мак» на домашней кухне Пошаговый рецепт знаменитого сэндвича на основе ингредиентов из ближайшего гастронома. Включая «секретный соус».
Блинчики с мозгами от Комитета по развитию предпринимательства
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Блинчики с мозгами от Комитета по развитию предпринимательства Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга разместил на своём сайте рецепт блинчиков с мозгами
Завтраки дома: Армянская яичница и каша В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак
Завтраки дома: Армянская яичница и каша В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак
Свиные рёбра в соусе барбекю Фёдора Тардатьяна Шеф-повар и совладелец Ferma & Williamsburg и Farmer’s Diner Фёдор Тардатьян рассказал, как приготовить свиные рёбра в соусе барбекю.
Свиные рёбра в соусе барбекю Фёдора Тардатьяна Шеф-повар и совладелец Ferma & Williamsburg и Farmer’s Diner Фёдор Тардатьян рассказал, как приготовить свиные рёбра в соусе барбекю.
Идеальное ризотто Карло Греку Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.
Идеальное ризотто Карло Греку Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.
Рождественский пирог корабельного повара Для рубрики «Рецепты шефов» повар с корабля Arctic Sunrise турчанка Гизем Ахам рассказала The Village, как приготовить рождественский пирог.
Рождественский пирог корабельного повара Для рубрики «Рецепты шефов» повар с корабля Arctic Sunrise турчанка Гизем Ахам рассказала The Village, как приготовить рождественский пирог.
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.