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Алиса Таёжная

На сайте с 14 марта 2011

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Коротко0
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
1
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться
Фильмы недели
Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться
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Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться
Фильмы недели

Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться

37 лучших фильмов 2019 года
Кино

37 лучших фильмов 2019 годаБешеные, загадочные, смешные, добрые и вечные

Кино

37 лучших фильмов 2019 года Бешеные, загадочные, смешные, добрые и вечные

«Одной волшебной ночью»: Психотерапевтическая мелодрама о зрелом возрасте и семейном кризисе
Фильмы недели
«Одной волшебной ночью»: Психотерапевтическая мелодрама о зрелом возрасте и семейном кризисеНовый фильм популярного французского режиссера Кристофа Оноре
1
«Одной волшебной ночью»: Психотерапевтическая мелодрама о зрелом возрасте и семейном кризисе
Фильмы недели

«Одной волшебной ночью»: Психотерапевтическая мелодрама о зрелом возрасте и семейном кризисе Новый фильм популярного французского режиссера Кристофа Оноре

Новый «Джуманджи»: Несколько классных актеров пытаются спасти безнадежный сиквел
Фильмы недели
Новый «Джуманджи»: Несколько классных актеров пытаются спасти безнадежный сиквел Порожний подростковый экшен с теми же кривляньями
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Новый «Джуманджи»: Несколько классных актеров пытаются спасти безнадежный сиквел
Фильмы недели

Новый «Джуманджи»: Несколько классных актеров пытаются спасти безнадежный сиквел Порожний подростковый экшен с теми же кривляньями

«Сиротский Бруклин»: Средненький политический детектив Эдварда Нортона о коррупции и расизме
Фильмы недели
«Сиротский Бруклин»: Средненький политический детектив Эдварда Нортона о коррупции и расизме С ним же в главной роли
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«Сиротский Бруклин»: Средненький политический детектив Эдварда Нортона о коррупции и расизме
Фильмы недели

«Сиротский Бруклин»: Средненький политический детектив Эдварда Нортона о коррупции и расизме С ним же в главной роли

«Рождество на двоих»: Слащавый ромком о переменах к лучшему
Фильмы недели
«Рождество на двоих»: Слащавый ромком о переменах к лучшемуЭмилия Кларк обретает гармонию с собой
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«Рождество на двоих»: Слащавый ромком о переменах к лучшему
Фильмы недели

«Рождество на двоих»: Слащавый ромком о переменах к лучшему Эмилия Кларк обретает гармонию с собой

«Встреча с Горбачевым»: Эмпатичный Вернер Херцог интервьюирует последнего генсека
Фильмы недели
«Встреча с Горбачевым»: Эмпатичный Вернер Херцог интервьюирует последнего генсекаДля документального байопика
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«Встреча с Горбачевым»: Эмпатичный Вернер Херцог интервьюирует последнего генсека
Фильмы недели

«Встреча с Горбачевым»: Эмпатичный Вернер Херцог интервьюирует последнего генсека Для документального байопика

«Ирландец»: Из чего состоит итоговый фильм Скорсезе
Кино

«Ирландец»: Из чего состоит итоговый фильм СкорсезеАлиса Таёжная — о трехчасовом фильме живого классика

Кино

«Ирландец»: Из чего состоит итоговый фильм Скорсезе Алиса Таёжная — о трехчасовом фильме живого классика

«Холодное сердце 2»: Постный сиквел мультфильма о ледяном королевстве
Фильмы недели
«Холодное сердце 2»: Постный сиквел мультфильма о ледяном королевствеНеминуемый предновогодний опыт для всех, у кого есть дети
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«Холодное сердце 2»: Постный сиквел мультфильма о ледяном королевстве
Фильмы недели

«Холодное сердце 2»: Постный сиквел мультфильма о ледяном королевстве Неминуемый предновогодний опыт для всех, у кого есть дети

«Атлантика»: Чарующая африканская мистика о несчастной невесте и исчезнувшем женихе
Фильмы недели
«Атлантика»: Чарующая африканская мистика о несчастной невесте и исчезнувшем женихе Гран-при Каннского фестиваля этого года
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«Атлантика»: Чарующая африканская мистика о несчастной невесте и исчезнувшем женихе
Фильмы недели

«Атлантика»: Чарующая африканская мистика о несчастной невесте и исчезнувшем женихе Гран-при Каннского фестиваля этого года

«Большая поэзия»: Маскулинный нуар о московских инкассаторах, пишущих стихи
Фильмы недели
«Большая поэзия»: Маскулинный нуар о московских инкассаторах, пишущих стихиНаграды «Кинотавра» за лучшую режиссуру и мужскую роль
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«Большая поэзия»: Маскулинный нуар о московских инкассаторах, пишущих стихи
Фильмы недели

«Большая поэзия»: Маскулинный нуар о московских инкассаторах, пишущих стихи Награды «Кинотавра» за лучшую режиссуру и мужскую роль

«Достать ножи»: Удачная черная комедия с Дэниэлом Крэйгом от автора «Петли времени»
Фильмы недели
«Достать ножи»: Удачная черная комедия с Дэниэлом Крэйгом от автора «Петли времени»О раскрытии убийства главы семьи
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«Достать ножи»: Удачная черная комедия с Дэниэлом Крэйгом от автора «Петли времени»
Фильмы недели

«Достать ножи»: Удачная черная комедия с Дэниэлом Крэйгом от автора «Петли времени» О раскрытии убийства главы семьи

«Аббатство Даунтон»: Полный метр о знатном семействе, принимающем в своем имении монархов
Фильмы недели
«Аббатство Даунтон»: Полный метр о знатном семействе, принимающем в своем имении монарховСлишком счастливое окончание любимейшего сериала
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«Аббатство Даунтон»: Полный метр о знатном семействе, принимающем в своем имении монархов
Фильмы недели

«Аббатство Даунтон»: Полный метр о знатном семействе, принимающем в своем имении монархов Слишком счастливое окончание любимейшего сериала

«Женщины — более ответственные люди»: Анна Пармас и Анна Михалкова — о «Давай разведемся!»
Кино
«Женщины — более ответственные люди»: Анна Пармас и Анна Михалкова — о «Давай разведемся!»Фильме про то, что одиночество — это не так уж и плохо
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«Женщины — более ответственные люди»: Анна Пармас и Анна Михалкова — о «Давай разведемся!»
Кино

«Женщины — более ответственные люди»: Анна Пармас и Анна Михалкова — о «Давай разведемся!» Фильме про то, что одиночество — это не так уж и плохо

«Давай разведемся!»: Смешной ромком о том, что лучше быть в разводе, чем несчастной
Фильмы недели
«Давай разведемся!»: Смешной ромком о том, что лучше быть в разводе, чем несчастнойОт режиссера хитовых клипов «Ленинграда»
6
«Давай разведемся!»: Смешной ромком о том, что лучше быть в разводе, чем несчастной
Фильмы недели

«Давай разведемся!»: Смешной ромком о том, что лучше быть в разводе, чем несчастной От режиссера хитовых клипов «Ленинграда»

«Lil Peep: все для всех»: Романтичный док о герое поколения
Фильмы недели
«Lil Peep: все для всех»: Романтичный док о герое поколенияНа который пойдут все без исключения фанаты рэпера
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«Lil Peep: все для всех»: Романтичный док о герое поколения
Фильмы недели

«Lil Peep: все для всех»: Романтичный док о герое поколения На который пойдут все без исключения фанаты рэпера

«Форд против Феррари»: Игры разума и храбрость — в истории победы Ford в «24 часах Ле-Мана»
Фильмы недели
«Форд против Феррари»: Игры разума и храбрость — в истории победы Ford в «24 часах Ле-Мана»Человечное кино про автоспорт
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«Форд против Феррари»: Игры разума и храбрость — в истории победы Ford в «24 часах Ле-Мана»
Фильмы недели

«Форд против Феррари»: Игры разума и храбрость — в истории победы Ford в «24 часах Ле-Мана» Человечное кино про автоспорт

«Матиас и Максим»: Прочувствованная мелодрама Долана о трудностях дружбы
Фильмы недели
«Матиас и Максим»: Прочувствованная мелодрама Долана о трудностях дружбыИ хрупкости отношений
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«Матиас и Максим»: Прочувствованная мелодрама Долана о трудностях дружбы
Фильмы недели

«Матиас и Максим»: Прочувствованная мелодрама Долана о трудностях дружбы И хрупкости отношений

«Ангелы Чарли»: Феминистская открытка о спецагентках, победивших мировое зло (снова!)
Фильмы недели
«Ангелы Чарли»: Феминистская открытка о спецагентках, победивших мировое зло (снова!)С Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элизабет Бэнкс
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«Ангелы Чарли»: Феминистская открытка о спецагентках, победивших мировое зло (снова!)
Фильмы недели

«Ангелы Чарли»: Феминистская открытка о спецагентках, победивших мировое зло (снова!) С Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элизабет Бэнкс

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