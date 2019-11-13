Алиса Таёжная
На сайте с 14 марта 2011
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
Фильмы недели
«Одной волшебной ночью»: Психотерапевтическая мелодрама о зрелом возрасте и семейном кризисеНовый фильм популярного французского режиссера Кристофа Оноре
Фильмы недели
«Одной волшебной ночью»: Психотерапевтическая мелодрама о зрелом возрасте и семейном кризисе Новый фильм популярного французского режиссера Кристофа Оноре
Фильмы недели
Новый «Джуманджи»: Несколько классных актеров пытаются спасти безнадежный сиквел Порожний подростковый экшен с теми же кривляньями
Фильмы недели
Новый «Джуманджи»: Несколько классных актеров пытаются спасти безнадежный сиквел Порожний подростковый экшен с теми же кривляньями
Фильмы недели
«Сиротский Бруклин»: Средненький политический детектив Эдварда Нортона о коррупции и расизме С ним же в главной роли
Фильмы недели
«Сиротский Бруклин»: Средненький политический детектив Эдварда Нортона о коррупции и расизме С ним же в главной роли
Фильмы недели
«Рождество на двоих»: Слащавый ромком о переменах к лучшемуЭмилия Кларк обретает гармонию с собой
Фильмы недели
«Рождество на двоих»: Слащавый ромком о переменах к лучшему Эмилия Кларк обретает гармонию с собой
Фильмы недели
«Встреча с Горбачевым»: Эмпатичный Вернер Херцог интервьюирует последнего генсекаДля документального байопика
Фильмы недели
«Встреча с Горбачевым»: Эмпатичный Вернер Херцог интервьюирует последнего генсека Для документального байопика
Кино
«Ирландец»: Из чего состоит итоговый фильм СкорсезеАлиса Таёжная — о трехчасовом фильме живого классика
Кино
«Ирландец»: Из чего состоит итоговый фильм Скорсезе Алиса Таёжная — о трехчасовом фильме живого классика
Фильмы недели
«Холодное сердце 2»: Постный сиквел мультфильма о ледяном королевствеНеминуемый предновогодний опыт для всех, у кого есть дети
Фильмы недели
«Холодное сердце 2»: Постный сиквел мультфильма о ледяном королевстве Неминуемый предновогодний опыт для всех, у кого есть дети
Фильмы недели
«Атлантика»: Чарующая африканская мистика о несчастной невесте и исчезнувшем женихе Гран-при Каннского фестиваля этого года
Фильмы недели
«Атлантика»: Чарующая африканская мистика о несчастной невесте и исчезнувшем женихе Гран-при Каннского фестиваля этого года
Фильмы недели
«Большая поэзия»: Маскулинный нуар о московских инкассаторах, пишущих стихиНаграды «Кинотавра» за лучшую режиссуру и мужскую роль
Фильмы недели
«Большая поэзия»: Маскулинный нуар о московских инкассаторах, пишущих стихи Награды «Кинотавра» за лучшую режиссуру и мужскую роль
Фильмы недели
«Достать ножи»: Удачная черная комедия с Дэниэлом Крэйгом от автора «Петли времени»О раскрытии убийства главы семьи
Фильмы недели
«Достать ножи»: Удачная черная комедия с Дэниэлом Крэйгом от автора «Петли времени» О раскрытии убийства главы семьи
Фильмы недели
«Аббатство Даунтон»: Полный метр о знатном семействе, принимающем в своем имении монарховСлишком счастливое окончание любимейшего сериала
Фильмы недели
«Аббатство Даунтон»: Полный метр о знатном семействе, принимающем в своем имении монархов Слишком счастливое окончание любимейшего сериала
Кино
«Женщины — более ответственные люди»: Анна Пармас и Анна Михалкова — о «Давай разведемся!»Фильме про то, что одиночество — это не так уж и плохо
Кино
«Женщины — более ответственные люди»: Анна Пармас и Анна Михалкова — о «Давай разведемся!» Фильме про то, что одиночество — это не так уж и плохо
Фильмы недели
«Давай разведемся!»: Смешной ромком о том, что лучше быть в разводе, чем несчастнойОт режиссера хитовых клипов «Ленинграда»
Фильмы недели
«Давай разведемся!»: Смешной ромком о том, что лучше быть в разводе, чем несчастной От режиссера хитовых клипов «Ленинграда»
Фильмы недели
«Lil Peep: все для всех»: Романтичный док о герое поколенияНа который пойдут все без исключения фанаты рэпера
Фильмы недели
«Lil Peep: все для всех»: Романтичный док о герое поколения На который пойдут все без исключения фанаты рэпера
Фильмы недели
«Форд против Феррари»: Игры разума и храбрость — в истории победы Ford в «24 часах Ле-Мана»Человечное кино про автоспорт
Фильмы недели
«Форд против Феррари»: Игры разума и храбрость — в истории победы Ford в «24 часах Ле-Мана» Человечное кино про автоспорт
Фильмы недели
«Матиас и Максим»: Прочувствованная мелодрама Долана о трудностях дружбыИ хрупкости отношений
Фильмы недели
«Матиас и Максим»: Прочувствованная мелодрама Долана о трудностях дружбы И хрупкости отношений
Фильмы недели
«Ангелы Чарли»: Феминистская открытка о спецагентках, победивших мировое зло (снова!)С Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элизабет Бэнкс
Фильмы недели