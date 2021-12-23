Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

«Чудо-женщина 1984»

Режиссер Пэтти Дженкинс Подробнее

Попытка зайти в одну воду дважды — второй эпик о приключениях Чудо-женщины с лассо правды, на этот раз в 1984 году. Дикая мода 80-х, смешной Крис Пайн и песня «Blue Monday» не спасают дело: Голливуду неплохо бы понимать, когда и зачем продолжаются истории с любимыми героями, даже если они так неотразимы, как Галь Гадот. Сиквел первой и довольно классной «Чудо-женщины» не спасают антагонистка Кристен Уиг, очередной экранный Трамп и нарисованные за 200 миллионов континенты и города.

«Вечные»

Режиссер Хлоя Чжао Подробнее

Опасный заплыв режиссера авторского кино, снявшей «Землю кочевников», на территорию супергеройского блокбастера. «Вечные» можно было бы осудить за инклюзивный каст, но с ним-то как раз все в порядке. Не в порядке — традиционные супергеройские клише о жертвенной любви, инициации, супергеройских вызовах и спасении человечества.