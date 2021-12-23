Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Новый Бонд, супергеройские «Вечные» и очередной боевичок Гая Ричи — каждый год мы чего-то ждем, и каждый год нас ждет разочарование. В этом году громких провалов, кажется, и не было — так, небольшие осечки. Но на небольшой список все же набралось. Вот он:
«Чудо-женщина 1984»
Режиссер
Пэтти Дженкинс
Попытка зайти в одну воду дважды — второй эпик о приключениях Чудо-женщины с лассо правды, на этот раз в 1984 году. Дикая мода 80-х, смешной Крис Пайн и песня «Blue Monday» не спасают дело: Голливуду неплохо бы понимать, когда и зачем продолжаются истории с любимыми героями, даже если они так неотразимы, как Галь Гадот. Сиквел первой и довольно классной «Чудо-женщины» не спасают антагонистка Кристен Уиг, очередной экранный Трамп и нарисованные за 200 миллионов континенты и города.
«Вечные»
Режиссер
Хлоя Чжао
Опасный заплыв режиссера авторского кино, снявшей «Землю кочевников», на территорию супергеройского блокбастера. «Вечные» можно было бы осудить за инклюзивный каст, но с ним-то как раз все в порядке. Не в порядке — традиционные супергеройские клише о жертвенной любви, инициации, супергеройских вызовах и спасении человечества.
«Девушка, подающая надежды»
Режиссер
Эмиральд Феннел
Легкомысленный триллер с Кэри Маллиган о привлекательной мстительнице, которая притворяется пьяной, чтобы вывести на чистую воду мужчин-хищников, и планирует возмездие негодяю, виноватому в смерти ее лучшей подруги. Очень хотелось бы задорного «Убить Билла» — но получился лобовой и не слишком изобретательный, к тому же морализаторский триллер цвета карамелек «Бонпари».
«Майор Гром»
Режиссер
Олег Трофим
Первый супергеройский фильм в России, собравший в прокате 5 миллионов долларов и продленный на вторую часть. Если очень хочется «как в Голливуде», можно, собственно, посмотреть Голливуд — тем более в этом году вышло много живого супергеройского кино: от снайдер-ката «Лиги справедливости» до «Человека-паука: Нет пути домой». А сам факт существования в России-2021 Очень Хорошего Полицейского вызывает максимальное количество вопросов — но на то он и мейнстримный российский хит.
«Гнев человеческий»
Режиссер
Гай Ричи
Крепкий боевичок с Джейсоном Стэйтемом — только на имя Гая Ричи в титрах ориентироваться не стоит: до прошлогодних «Джентльменов» здесь далеко. Вторая половина фильма, собственно экшн, почему-то куда скучнее первой подогревающей. А остроумных ходов и просто шуток значительно меньше, чем обычно у Ричи: спутать «Гнев» с любым другим проходным фильмом «со Стэйтемом» легче легкого.
«Тихое место 2»
Режиссер
Джон Красински
Вторая часть хоррора-суперхита о спасении семьи после катастрофы: выжить на планете, захваченной монстрами, можно, только не издавая вообще никакого шума. В продолжении в семье главного героя уже двое детей, но прятаться в бункере все еще нужно: хищники никуда не исчезли. Если «Тихое место» был однозначным прорывом, то вторая часть — типичный сиквел, топчущийся на месте: смотреть его, затаив дыхание, может только зритель, искренне неравнодушный к проблемам семейства. А оно не то чтобы симпатичное.
«Аннетт»
Режиссер
Леос Каракс
Одна из главных фестивальных премьер года — мюзикл француза Леоса Каракса с песнями братьев Спаркс, Марион Котийяр и вездесущим Адамом Драйвером. Каракса многие после фильма упрекнули в нарциссизме (центральный персонаж — творец-мужчина-эгоист), но что стоит предъявить «Аннетт» на самом деле — что это очень тягучий и местами по-настоящему скучный фильм, который никак не пострадал бы, будь он на 40 минут короче. И если что, у группы Sparks прочие песни тоже гораздо остроумнее и интереснее.
«Титан»
Режиссер
Жюли Дюкурно
«Золотая пальмовая ветвь» в Каннах подогревает ожидания. Еще больше подогревал ожидание дебют Дюкурно, визионерский боди-хоррор «Сырое». Второй фильм Жюли — тоже боди-хоррор: танцовщица go-go беременеет от автомобиля и прячется в чужой семье, выдавая себя за пропавшего без вести сына. Какие-то приемы Дюкурно работают, но «Титан» сильно проигрывает куда более изобретательным триллерам Кроненберга (как отца, так и даже сына) и неоновым ужасам Рефна.
«Суперзвезда»
Режиссер
Брюно Дюмон
В оригинале фильм Дюмона называется «Франция»: главную героиню зовут Мертвая Франция, она — телеведущая хайповых вечерних эфиров. Леа Сейду невероятно удается роль ледяной стервы, охотящейся за сенсациями. В остальном о лживом телевидении и кошмаре соцсетей снято слишком много классного кино, чтобы к этой сатире Дюмона хотелось вернуться. А вот пересмотреть оба сезона «Малыша Кенкена» никогда не помешает.
«Последняя дуэль»
Режиссер
Ридли Скотт
Пышный исторический релиз Скотта, провалившийся в прокате, — три версии одной и той же истории отношений прекрасной дамы и двух рыцарей (как они сами полагают, без страха и упрека). Фем-поворот в Голливуде очевиден, но не всем удается виртуозно в него вписаться. Скотту куда лучше удалась ироничная сага о семье Гуччи: «Последняя дуэль» же получилась пафосной и затянутой, а лучшее в ней — невероятно красивые сцены боя — Скотт десятилетиями снимал и так.
«Вестсайдская история»
Режиссер
Стивен Спилберг
Современная трактовка классического американского мюзикла о несчастной любви пуэрториканской девушки и белого парня в пролетарском районе Манхэттена. В новом фильме с каноническим саундтреком Спилберг едва смещает акценты, снимает на нью-йоркских улицах (правда, превращая живой город в сувенирную открытку) и придумывает пышные танцевальные номера. Есть ощущение, что «Вестсайдскую историю» можно было сделать куда острее и смелее, американские критики тем временем аплодируют оживлению любимого мюзикла.
«Черная вдова»
Режиссер
Кейт Шортланд
Приключения Наташи Романофф из «Мстителей» Marvel в борьбе за самостоятельность и семейные ценности (вторая важная женская роль досталась замечательной артистке Флоренс Пью). Утекло много воды с тех пор, как Скарлетт Йоханссон присоединилась к «Мстителям», и «Черная вдова» выглядит как малоинтересный своим исполнителям и просто концептуально опоздавший проект без собственного голоса и авторской фантазии. Злодеи, махач и погони можно найти везде и без этикетки Marvel, а на Йоханссон и Пью куда приятнее любоваться в инди-кино.
«Не время умирать»
Режиссер
Кэри Фукунага
Последний уставший Бонд, многократно перенесенный в прокате из-за пандемии и все же вышедший, — к нашему общему облегчению. Франшиза за полвека обзавелась десятками злодеев, роковых красавиц и воплощений героя 007. В последних итерациях Крэйга Бонд — уязвимый и вообще слишком человечный, но с конвейера так легко не сбежишь. Русско-татарский злодей, биологическое оружие, карибская пенсия, ребенок и кризис 50-летия — в «Не время умирать» сходится слишком много дорожек. Последний фильм о Бонде берет ответственность за всю бондиану — муторную, долгую, просветами успешную, но очень неровную франшизу с героем, который никогда не стареет и все же безнадежно устарел.
Обложка: The Walt Disney Studios