Таня Симакова
На сайте с 14 ноября 2011
Гид The Village
12 отличных новых детских книг Что читать с детьми осенью
Плейлист
Как мы запомним это лето: Вдохновляющие плейлисты участников резиденций Sound Up в «Рихтере»
Плейлист
Как мы запомним это лето: Вдохновляющие плейлисты участников резиденций Sound Up в «Рихтере»
Покупка недели
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтомБыли три миллиона и пропали
Покупка недели
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом Были три миллиона и пропали
Есть вопрос
Почему на улице стало много голых людей? «Причины оголения могут быть разные»
Люди в городе
Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте«Странная внешность привлекает таких же странных людей»
Люди в городе
Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте «Странная внешность привлекает таких же странных людей»
Гид The Village
12 классных книг для дошкольников Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети
Гид The Village
12 классных книг для дошкольников Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети
Игры
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателемС днем рождения, кубик!
Игры
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем С днем рождения, кубик!
Гаджеты
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей Что умеет и чего не умеет новый SE
Детский вопрос
Почему важно научить детей соблюдать режим дня И как сформировать хорошие привычки, связанные с планированием времени
Детский вопрос
Почему важно научить детей соблюдать режим дня И как сформировать хорошие привычки, связанные с планированием времени
Дети
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
Дети
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин» Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
Что нового
Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании«Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»
Что нового
Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании «Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»
Личный опыт
«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенкомРассказывает создательница игрового детского сада
Личный опыт
«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком Рассказывает создательница игрового детского сада
Дети
Аутизм: Мифы и факты Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра
Гид The Village
10 увлекательных научно-популярных книг для детейПолезное чтение на время карантина в школах
Гид The Village
10 увлекательных научно-популярных книг для детей Полезное чтение на время карантина в школах
Личный опыт
«Как я ушла в самоизоляцию и научилась быть одна»Вдохновляющий пример из Санкт-Петербурга
Личный опыт