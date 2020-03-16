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Комментарии39Темы2Посты230
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Таня Симакова

На сайте с 14 ноября 2011

Комментарии39Темы2Посты230
Коротко0
12 отличных новых детских книг
Гид The Village
12 отличных новых детских книгЧто читать с детьми осенью
0
12 отличных новых детских книг
Гид The Village

12 отличных новых детских книг Что читать с детьми осенью

Проект «Каскад»:
Дети
Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками
0
Проект «Каскад»:
Дети

Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками

Как мы запомним это лето:
Плейлист
Как мы запомним это лето: Вдохновляющие плейлисты участников резиденций Sound Up в «Рихтере»
0
Как мы запомним это лето:
Плейлист

Как мы запомним это лето: Вдохновляющие плейлисты участников резиденций Sound Up в «Рихтере»

Дмитрий Евграфов
Новая музыка
Дмитрий Евграфов Как пишет музыку композитор, работающий с нейронной сетью в Endel
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Дмитрий Евграфов
Новая музыка

Дмитрий Евграфов Как пишет музыку композитор, работающий с нейронной сетью в Endel

Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом
Покупка недели
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтомБыли три миллиона и пропали
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Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом
Покупка недели

Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом Были три миллиона и пропали

Почему на улице стало много голых людей?
Есть вопрос
Почему на улице стало много голых людей?«Причины оголения могут быть разные»
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Почему на улице стало много голых людей?
Есть вопрос

Почему на улице стало много голых людей? «Причины оголения могут быть разные»

Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте
Люди в городе
Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте«Странная внешность привлекает таких же странных людей»
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Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте
Люди в городе

Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте «Странная внешность привлекает таких же странных людей»

12 классных книг для дошкольников
Гид The Village
12 классных книг для дошкольников Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети
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12 классных книг для дошкольников
Гид The Village

12 классных книг для дошкольников Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети

Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем
Игры
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателемС днем рождения, кубик!
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Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем
Игры

Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем С днем рождения, кубик!

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Гаджеты
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублейЧто умеет и чего не умеет новый SE
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Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Гаджеты

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей Что умеет и чего не умеет новый SE

Почему важно научить детей соблюдать режим дня
Детский вопрос
Почему важно научить детей соблюдать режим дня И как сформировать хорошие привычки, связанные с планированием времени
3
Почему важно научить детей соблюдать режим дня
Детский вопрос

Почему важно научить детей соблюдать режим дня И как сформировать хорошие привычки, связанные с планированием времени

Спокойствие, только спокойствие: Эмбиент для работы из дома
Плейлист
Спокойствие, только спокойствие: Эмбиент для работы из дома Сборка дуэта 404.zero
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Спокойствие, только спокойствие: Эмбиент для работы из дома
Плейлист

Спокойствие, только спокойствие: Эмбиент для работы из дома Сборка дуэта 404.zero

Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»
Дети
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
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Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»
Дети

Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин» Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании
Что нового

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании«Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»

Что нового

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании «Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком
Личный опыт

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенкомРассказывает создательница игрового детского сада

Личный опыт

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком Рассказывает создательница игрового детского сада

Как взять породистую собаку бесплатно
Звери в городе
Как взять породистую собаку бесплатно Рассказывают кураторы породных команд помощи
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Как взять породистую собаку бесплатно
Звери в городе

Как взять породистую собаку бесплатно Рассказывают кураторы породных команд помощи

Аутизм: Мифы и факты
Дети
Аутизм: Мифы и фактыЧто нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра
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Аутизм: Мифы и факты
Дети

Аутизм: Мифы и факты Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра

10 увлекательных научно-популярных книг для детей
Гид The Village
10 увлекательных научно-популярных книг для детейПолезное чтение на время карантина в школах
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10 увлекательных научно-популярных книг для детей
Гид The Village

10 увлекательных научно-популярных книг для детей Полезное чтение на время карантина в школах

«Как я ушла в самоизоляцию и научилась быть одна»
Личный опыт
«Как я ушла в самоизоляцию и научилась быть одна»Вдохновляющий пример из Санкт-Петербурга
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«Как я ушла в самоизоляцию и научилась быть одна»
Личный опыт

«Как я ушла в самоизоляцию и научилась быть одна» Вдохновляющий пример из Санкт-Петербурга

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Вместе по одному: Обращение редакции The Village Несколько слов о ситуации с пандемией в Москве
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Вместе по одному: Обращение редакции The Village Несколько слов о ситуации с пандемией в Москве

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