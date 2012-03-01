Рома Пашковский
На сайте с 15 сентября 2011
Интерьер недели
Офис недели (Киев): New Strategies GroupОфис группы компаний New Strategies Group с камином, мансардными окнами и видом на склоны Днепра.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): New Strategies Group Офис группы компаний New Strategies Group с камином, мансардными окнами и видом на склоны Днепра.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Однокомнатная квартира на Горького с функциональным интерьером, рассчитанным на приём большого количества гостей.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Однокомнатная квартира на Горького с функциональным интерьером, рассчитанным на приём большого количества гостей.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира с пластичными формами стен, чёрно-белой ванной и лежанкой у окна.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Квартира с пластичными формами стен, чёрно-белой ванной и лежанкой у окна.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): BuroОфис видеостудии Buro в Бехтеревском переулке с кистями для каллиграфии, тамтамами и декором со съёмок.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Buro Офис видеостудии Buro в Бехтеревском переулке с кистями для каллиграфии, тамтамами и декором со съёмок.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Ogilvy & Mather UkraineОфис рекламного агентства Ogilvy & Mather Ukraine с круглой комнатой отдыха и большой летней террасой с шезлонгами и барбекю.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Ogilvy & Mather Ukraine Офис рекламного агентства Ogilvy & Mather Ukraine с круглой комнатой отдыха и большой летней террасой с шезлонгами и барбекю.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Sergey Makhno Interior WorkshopОфис дизайнера Сергея Махно с домашней обстановкой, антиквариатом и картинами.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Sergey Makhno Interior Workshop Офис дизайнера Сергея Махно с домашней обстановкой, антиквариатом и картинами.
Город
Офис недели (Киев): DenzaОфис компании Denza, занимающейся обустройством рабочих пространств, с интерьером, выполненным по проекту своего главного архитектора.
Город
Офис недели (Киев): Denza Офис компании Denza, занимающейся обустройством рабочих пространств, с интерьером, выполненным по проекту своего главного архитектора.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Просторная двухкомнатная квартира с белыми стенами, ярко-жёлтыми креслами-мешками, пальмами и телевизором в неоновом сердце.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Просторная двухкомнатная квартира с белыми стенами, ярко-жёлтыми креслами-мешками, пальмами и телевизором в неоновом сердце.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Клуб прикладной экологииОфис Клуба прикладной экологии с самодельными предметами интерьера из натуральных материалов и перегородкой из соломенных блоков, которые также служат пуфами для гостей.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Клуб прикладной экологии Офис Клуба прикладной экологии с самодельными предметами интерьера из натуральных материалов и перегородкой из соломенных блоков, которые также служат пуфами для гостей.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Двухкомнатная квартира на Вильямса в стиле скандинавского минимализма с мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира на Вильямса в стиле скандинавского минимализма с мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): RMC136a1Офис инвестиционной компании в индустриальном стиле с 320-килограммовым рабочим столом, шкафчиками из заводской раздевалки и эксклюзивной аудиоаппаратурой.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): RMC136a1 Офис инвестиционной компании в индустриальном стиле с 320-килограммовым рабочим столом, шкафчиками из заводской раздевалки и эксклюзивной аудиоаппаратурой.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Двухкомнатная квартира на первом этаже с террасой, окном в ванной и минимумом мебели.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира на первом этаже с террасой, окном в ванной и минимумом мебели.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): СiklumОфис аутсорсинговой компании на 10 этажах со столами для пинг-понга, велопарковкой и залом для массовых мероприятий.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Сiklum Офис аутсорсинговой компании на 10 этажах со столами для пинг-понга, велопарковкой и залом для массовых мероприятий.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира недели с подоконником из монеток, стеной из дисков и винтажной мебелью.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Квартира недели с подоконником из монеток, стеной из дисков и винтажной мебелью.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): PackShotBoys FilmsОфис продакшен-студии PackShotBoys Films с картинами Ройтбурда, портретами сотрудников в стиле кубизм, режиссерскими креслами, старинной мебелью, диджейским пультом и радиоуправляемым роботом.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): PackShotBoys Films Офис продакшен-студии PackShotBoys Films с картинами Ройтбурда, портретами сотрудников в стиле кубизм, режиссерскими креслами, старинной мебелью, диджейским пультом и радиоуправляемым роботом.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира в эклектичном стиле с антикварным камином и кабинетом хозяйки.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Квартира в эклектичном стиле с антикварным камином и кабинетом хозяйки.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Пятикомнатная квартира с деревянным декором из Ливана, раритетной мебелью и большой террасой.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Пятикомнатная квартира с деревянным декором из Ливана, раритетной мебелью и большой террасой.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): L'UVEОфис с бетонными стенами, террасой для летнего кафе и оранжевой электрической проводкой.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): L'UVE Офис с бетонными стенами, террасой для летнего кафе и оранжевой электрической проводкой.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира с большой кухней, нейтральной детской и авторскими решениями по разделению пространства.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Квартира с большой кухней, нейтральной детской и авторскими решениями по разделению пространства.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Adrenalin BrothersОфис продакшен-студии Adrenalin Brothers в заводском помещении с граффити и фотохроникой на стенах.
Интерьер недели