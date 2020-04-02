Таня Симакова
На сайте с 14 ноября 2011
Гид The Village
Лучшие кружки для детей в Москве Студия клоунады, киношкола и пилотирование дронов
Гид The Village
12 отличных новых детских книг Что читать с детьми осенью
Плейлист
Как мы запомним это лето: Вдохновляющие плейлисты участников резиденций Sound Up в «Рихтере»
Плейлист
Как мы запомним это лето: Вдохновляющие плейлисты участников резиденций Sound Up в «Рихтере»
Покупка недели
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтомБыли три миллиона и пропали
Покупка недели
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом Были три миллиона и пропали
Есть вопрос
Почему на улице стало много голых людей? «Причины оголения могут быть разные»
Люди в городе
Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте«Странная внешность привлекает таких же странных людей»
Люди в городе
Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте «Странная внешность привлекает таких же странных людей»
Гид The Village
12 классных книг для дошкольников Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети
Гид The Village
12 классных книг для дошкольников Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети
Игры
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателемС днем рождения, кубик!
Игры
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем С днем рождения, кубик!
Гаджеты
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей Что умеет и чего не умеет новый SE
Детский вопрос
Почему важно научить детей соблюдать режим дня И как сформировать хорошие привычки, связанные с планированием времени
Детский вопрос
Почему важно научить детей соблюдать режим дня И как сформировать хорошие привычки, связанные с планированием времени
Дети
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
Дети
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин» Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
Что нового
Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании«Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»
Что нового
Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании «Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»
Премьера
Приключения Поросенка в клипе «Москва, я люблю тебя, но ты тянешь меня на дно» В эпизодических ролях Михаил Ефремов и Олег Коронный
Премьера
Приключения Поросенка в клипе «Москва, я люблю тебя, но ты тянешь меня на дно» В эпизодических ролях Михаил Ефремов и Олег Коронный
Личный опыт
«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенкомРассказывает создательница игрового детского сада
Личный опыт