Когда не стоит лицемерить

В моей жизни не раз случалось, что я тратил месяцы, а то и годы на проекты, у которых попросту не было будущего. Не в последнюю очередь я впустую тратил колоссальные усилия, потому что не слышал честных отзывов о своей работе. Бывало и так: благодаря своевременной откровенной критике я быстро менял курс и вовремя избегал напряжённой и ненужной работы. Разница между двумя этими ситуациями огромна. Да, порой бывает неприятно услышать, что мы напрасно потратили время или что качество нашей работы совсем не такое, каким оно нам казалось. Но обоснованная критика помогает нам отыскать своё место в мире.

У меня есть приятель, очень успешный писатель. В начале своей творческой карьеры он написал сценарий, который я счёл ужасным, о чём не преминул ему сообщить. Решиться на эту критику мне было нелегко, ведь приятель работал над сценарием почти год. Но такова была правда (какой я её видел). Теперь, когда я хвалю его работы, он знает, что они мне действительно нравятся.

Показательный пример: «Это платье меня полнит?» По мнению большинства людей, правильным ответом на этот вопрос будет: «Нет». Он наглядно демонстрирует, чем так привлекательна белая ложь. Действительно, почему бы не приободрить женщину с помощью невинной лжи и не придать ей тем

самым уверенности в себе? Но если человек не заведёт привычку говорить правду в подобных ситуациях, то вскоре окажется, что исключений в его правиле честности слишком много. И он вдруг обнаружит, что легко и непринуждённо поступает, как и большинство людей: скрывает правду или даже откровенно лжёт, мало задумываясь об этом. Так что цена белой лжи слишком высока. В чём заключается правда? Может быть, женщина действительно выглядит толстой в этом платье, но виновата не её фигура, а крой, который её полнит. Сказав правду, вы убедите её подобрать более подходящий фасон, скрывающий недостатки и подчёркивающий достоинства.

Но давайте представим ситуацию, в которой сказать правду куда сложнее: женщина кажется в этом, да и в любом другом платье толстой, потому что она толстая. Она, скажем, 35-летняя одинокая женщина, отчаянно мечтающая выйти замуж и обзавестись семьёй. А вы считаете, что большинство мужчин не горят желанием встречаться с ней из-за её веса. Даже если оставить в стороне вопрос с браком, вы точно знаете, что она будет счастливее, здоровее и увереннее в себе, если приведёт себя в форму. Решаясь солгать на благо других, мы берём на себя ответственность решать за них, что им следует знать о собственной жизни — внешнем виде, репутации или перспективах.

Как хранить секреты

Приверженность честности вовсе не обязывает вас раскрывать личную информацию, которую вы предпочли бы сохранить в тайне. Если кто-то поинтересуется размером суммы на вашем банковском счёте, то у вас нет этических обязательств делиться этими сведениями. Правда в данном случае будет звучать так: «Я бы предпочёл об этом умолчать».

Таким образом, между честностью и секретами конфликта нет. Следует, однако, отметить, что многие секреты — особенно те, что доверяют нам другие люди, — вынуждают нас выбирать между ложью и раскрытием конфиденциальной информации. Согласиться хранить секрет — значит взвалить на себя нелёгкое бремя. Как минимум нужно постоянно помнить, о чём нельзя говорить. Это может оказаться нелёгким делом и повлечь за собой неуклюжие попытки выкрутиться. Если вы врач, адвокат, психолог или представитель другой профессии, связанной с конфиденциальными сведениями, но при этом не обязаны хранить чужие тайны, то их лучше вообще избегать.

Что делать, если соврать необходимо

И хотя правило «Никогда не лги» однозначно призывает к добродетели, на практике оно может обернуться совершенно неадекватным поведением.

Абсолютный запрет на ложь целесообразен с точки зрения разве что убеждённого пацифиста. Если вы считаете возможным убить или ранить человека при самозащите или при защите другого, нет смысла отказываться от лжи в аналогичных обстоятельствах.

Даже как средство предотвращения насилия ложь часто мешает честному и открытому общению, которое могло бы принести более ощутимые результаты или повлечь за собой важные моральные перемены. В ситуациях, когда мы не видим иного выхода, кроме лжи, мы, как правило, оправдываем себя так: человек, которого мы обманываем, опасен и правда нам не поможет. Иными словами, мы убеждены в полнейшей невозможности установить с ним искренние отношения. Большинство из нас крайне редко оказывается в подобных обстоятельствах. И даже если такое происходит, ложь кажется самым лёгким

(и далёким от этичности) вариантом.

Почему врать труднее

Лжецы сталкиваются с одной серьёзной проблемой — необходимостью постоянно помнить о своей лжи. Держать в уме, когда, кому и как ты солгал, — тяжёлая работа. Одним она удаётся лучше, другим хуже. Психопаты безо всякого видимого напряжения выдерживают бремя «мысленного учёта». Это неудивительно: на то они и психопаты. Они не задумываются о чувствах окружающих и с лёгкостью рвут отношения, если считают это необходимым.

Некоторые люди — настоящие эгоцентричные монстры. Но обычные люди расплачиваются за ложь своим душевным комфортом. Одна ложь порождает другую. В отличие от констатации факта, не требующей никаких

дополнительных усилий с нашей стороны, ложь необходимо непрерывно оберегать от столкновения с реальностью. Но если вы всегда говорите правду, вам не о чем беспокоиться, не надо запоминать, кому и что вы сообщали: вашей памятью становится как бы весь мир.

Если лгать вы будете много, то в конечном счёте вам попросту не хватит сил, чтобы держать окружающих в неведении. Возможно, вам удастся избежать прямых обвинений в бесчестности, но многие люди придут к выводу, что по какой-то причине просто не могут вам доверять. Для них вы будете человеком, который всё время игнорирует факты, а лжецы, собственно говоря, так и поступают. Многим из нас наверняка доводилось общаться с такими людьми. Никто не уличает их в откровенной лжи, окружающие воспринимают их

как «фантазёров» и начинают потихоньку отдаляться от них. А «фантазёры», скорее всего, даже не понимают почему.

Кстати, подозрение обычно зарождается по обе стороны баррикад: по результатам исследований, сами лжецы мало доверяют тем, кого обманывают.

И чем губительнее их ложь, тем меньше они доверяют и даже симпатизируют своим жертвам. То есть, защищая своё эго и оправдывая собственное поведение, лжецы осуждают тех, кому лгут.

Книга предоставлена издательством «Альпина паблишер»