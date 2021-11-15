Чем заняться в Петербурге на этой неделе «Космизм» в Русском музее, «Дягилев P.S.» и неделя кино Финляндии
Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.
Выставки
«Космизм в русском искусстве»
Когда
С 17 ноября по 10 марта
Где
Русский музей (корпус Бенуа)
Сколько
300 рублей
Мало какое направление философской мысли может соревноваться с русским космизмом по степени загадочности и непроницаемости для обычного человека — равно как и по уровню влияния на искусство двадцатого века. В то время как на Западе спорят о положениях биополитики и трансгуманизма, русские философы и ученые опередили всех больше, чем на сто лет, и подняли вопросы о власти государства над телом человека.
Несмотря на бесшовное проникновение идей космистов о воскрешении и бессмертии в русское искусство, первая масштабная выставка на эту тему открывается только в этом году. Русский музей сфокусировался на первой половине двадцатого века и показывает живопись и графику художников, разделявших идеи космизма — крайне полезная в своей духоподъемности цель.
«Женя Миронов. Построение метафор»
Когда
С 18 ноября по 20 февраля
Где
Музей «Эрарта»
Сколько
800 рублей
В «Эрарте» выставляют работы фотографа Жени Миронова. Серию «Построение метафор» он создает более десяти лет, а число снимков уже перевалило за сотню. Главные герои серии — предметы из повседневной жизни. «Главная задача — дать зрителю свободу, чтобы тот выбрался из ловушки собственного опыта, вышел из матрицы», — объясняет автор.
Выставка «Русский авангард: механика, конструкция, быт»
Когда
до 30 мая
Где
Петропавловская крепость, Инженерный дом
Сколько
200 рублей
Выставка в Петропавловке демонстрирует, как всеобщее увлечение механизмами, модернизацией производства и техникой в конце 1910-х–1930-х годов нашло отражение в искусстве и повлияло на повседневную жизнь человека. В экспозиции — афиши, макеты декораций и эскизы костюмов к пьесам Владимира Маяковского «Клоп» и «Баня», созданные художниками Александром Родченко, Александром Дейнекой и Сергеем Вахтанговым.
Выставка «Михаил Матюшин. Живопись. 1900—1910-е»
Когда
до 15 февраля
Где
Музей петербургского авангарда
Сколько
200 рублей
По случаю 160-летия художника Михаила Васильевича Матюшина в его деревянном домике на Петроградской стороне (где теперь работает музей) представлены живописные работы авангардиста. Те, что относятся к импрессионистскому периоду творчества художника, который сам он характеризовал как «искания цвета и света в этюдах с натуры».
Хаим Сокол «Превращение как форма сопротивления»
Когда
До 13 декабря
Где
Anna Nova
Сколько
150 рублей
В галерее Anna Nova идет выставка современного художника Хаима Сокола. Двухчастная структура экспозиции подчеркивает идею художника, который исследует тему трансмутаций и стремится передать состояния тревоги, страха, отчуждения и уязвимости — последнее чувство всем особенно стало знакомо при столкновении с неконтролируемыми мировыми катаклизмами. Хаим Сокол, специалист по феномену памяти и травм двадцатого века, сегодня предлагает учиться тактикам выживания у природы и у друг друга.
Театр
«Киса»
Когда
18 ноября
Где
Театр «Приют комедианта»
Сколько
от 1100 рублей
История Кисы Воробьянинова, героя романа «Двенадцать стульев», была безжалостно вырезана из романа Ильфа и Петрова советской цензурой. Режиссер Семен Серзин решил обратиться к не вошедшим в роман главам и реконструировать путь героя, который был задуман дуэтом писателей вовсе не таким простым, как мы привыкли думать.
«Одиссея»
Когда
16, 17 ноября
Где
Театр «Балтийский дом»
Сколько
от 500 рублей
«Балтийский дом» представляет премьеру об античных богах, мифических чудовищах и нимфах. Причем действие сюжета происходит в наши дни. Здесь Одиссей — не герой, обычный человек. У него есть верные друзья, есть враги — троянцы, циклопы и химеры. Есть слабости и пороки. И есть мечта всей жизни — вернуться домой, где двадцать лет ждут верная жена Пенелопа и сын Телемах.
«Дягилев P.S.»
Когда
до 21 ноября
Где
разные площадки
Сколько
от 3500 рублей
Заключительная неделя фестиваля искусств «Дягилев P.S.». Главное событие — вечер звездных дуэтов «Диалоги» на сцене Александринского театра, поставленных лучшими современными хореографами мира: Матс Эком, Иржи Килианом, Охадом Нахарином, Эммой Портнер, Сашей Вальц и Кристал Пайт. Исполняют программу ведущие солисты трупп хореографов и приглашенные танцовщики Королевского балета Швеции и Национального балета Норвегии. Кроме того, в Шереметьевском дворце пройдет спектакль «Дягилев. Последние дни» — режиссера Романа Габриа, построенного на воспоминаниях Миси Серт — пианистки и близкой подруги великого русского антрепренера.
Кино
«Кошмар на улице вязов»
Когда
15 ноября
Где
«Ленфильм»
Сколько
270 рублей
Хэллоуин уже прошел, но это не повод отказаться от классики из мира ужасов. Легендарный фильм Уэса Крейвина не часто возвращается на экраны кинотеатров, поэтому показ на «Ленфильме» — прекрасная возможность пересмотреть киноленту на большом экране.
Неделя кино Финляндии
Когда
18-24 ноября
Где
кинотеатр «Аврора»
Сколько
350 рублей
С 18 по 24 ноября в кинотеатре «Аврора» пройдет Неделя кино Финляндии, в рамках которой будет представлено финское игровое и документальное кино последних лет. Помимо прочего можно будет увидеть биографическую ленту о жизни и творчестве создательницы муми-троллей Туве Янссон, кинопутешествие по следам работы архитектора Алвара Аалто (автора выборгской библиотеки) и пандемийную драму Мики Каурисмяки «Ночная амнистия».
Дни Турецкого кино 2021
Когда
С 18 по 20 ноября
Где
кинотеатр «Родина»
Сколько
бесплатно
В «Родине» тем временем показывают подборку авторских фильмов Турции. Например, инклюзивную драму «Чудо в камере №7» — историю взрослого мужчины с интеллектом семилетнего ребенка и байопик «Наш чемпион» — о жизни одного из самых известных жокеев мира Халиса Караташа. ФИльмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Другое
«Учителя: театр про людей Камы Гинкаса»
Когда
21 ноября
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
350 рублей
Проект «Учителя» от Александринского театра продолжает серию дискуссий знаменитых учителей и их прославленных учеников. В воскресенье встретятся Виктор Рыжаков — режиссер, педагог, художественный руководитель «Московского театра Современник», Игорь Гордин — актер, заслуженный артист России и Кама Гинкас — режиссер, педагог, народный артист России, лауреат Государственной премии России. Четвертым, виртуальным участником беседы станет Генриетта Яновская.
Экскурсия в Музей декоративно-прикладного искусства СПбГХПА им. Штиглица
Когда
20 ноября
Где
Музей декоративно-прикладного искусства СПбГХПА им. Штиглица
Сколько
1300 рублей
Пожалуй одно из самых атмосферных зданий Петербурга — академия имени Штиглица. Побывать в нем можно будет на экскурсии в субботу. Помимо прогулки по залам, созданным архитектором Месмахером, участников ждет знакомство с музейной коллекцией: изделиями из фарфора, металла, дерева и кости.
«Два слова о научно-художественном подходе в российском кураторстве, и чем он важен для миллениалов»
Когда
15 ноября
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
Третий совместный цикл лекций Музея «Гараж» и Новой Голландии вновь объединяет художников, кураторов, критиков и ученых, рассуждающих о том, что представляет собой искусство XXI века. На этот раз историк искусства и редактор портала Colta Надя Плунгян расскажет о синтезе науки и искусства на примере выставочных проектов, которые она придумала сама или в которых принимала участие в качестве сокуратора.
Фотографии: обложка, 1 — Музей петербургского авангарда, 2 — Театр «Приют комедианта», 3– Netflix, 4 — Музей декоративно-прикладного искусства СПбГХПА им. Штиглица