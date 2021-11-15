Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Выставки

«Космизм в русском искусстве»

Когда С 17 ноября по 10 марта Где Русский музей (корпус Бенуа) Сколько 300 рублей Подробнее

Мало какое направление философской мысли может соревноваться с русским космизмом по степени загадочности и непроницаемости для обычного человека — равно как и по уровню влияния на искусство двадцатого века. В то время как на Западе спорят о положениях биополитики и трансгуманизма, русские философы и ученые опередили всех больше, чем на сто лет, и подняли вопросы о власти государства над телом человека.

Несмотря на бесшовное проникновение идей космистов о воскрешении и бессмертии в русское искусство, первая масштабная выставка на эту тему открывается только в этом году. Русский музей сфокусировался на первой половине двадцатого века и показывает живопись и графику художников, разделявших идеи космизма — крайне полезная в своей духоподъемности цель.

«Женя Миронов. Построение метафор»

Когда С 18 ноября по 20 февраля Где Музей «Эрарта» Сколько 800 рублей Подробнее

В «Эрарте» выставляют работы фотографа Жени Миронова. Серию «Построение метафор» он создает более десяти лет, а число снимков уже перевалило за сотню. Главные герои серии — предметы из повседневной жизни. «Главная задача — дать зрителю свободу, чтобы тот выбрался из ловушки собственного опыта, вышел из матрицы», — объясняет автор.

Выставка «Русский авангард: механика, конструкция, быт»

Когда до 30 мая Где Петропавловская крепость, Инженерный дом Сколько 200 рублей Подробнее

Выставка в Петропавловке демонстрирует, как всеобщее увлечение механизмами, модернизацией производства и техникой в конце 1910-х–1930-х годов нашло отражение в искусстве и повлияло на повседневную жизнь человека. В экспозиции — афиши, макеты декораций и эскизы костюмов к пьесам Владимира Маяковского «Клоп» и «Баня», созданные художниками Александром Родченко, Александром Дейнекой и Сергеем Вахтанговым.

Выставка «Михаил Матюшин. Живопись. 1900—1910-е»

Когда до 15 февраля Где Музей петербургского авангарда Сколько 200 рублей Подробнее

По случаю 160-летия художника Михаила Васильевича Матюшина в его деревянном домике на Петроградской стороне (где теперь работает музей) представлены живописные работы авангардиста. Те, что относятся к импрессионистскому периоду творчества художника, который сам он характеризовал как «искания цвета и света в этюдах с натуры».

Хаим Сокол «Превращение как форма сопротивления»

Когда До 13 декабря Где Anna Nova Сколько 150 рублей Подробнее

В галерее Anna Nova идет выставка современного художника Хаима Сокола. Двухчастная структура экспозиции подчеркивает идею художника, который исследует тему трансмутаций и стремится передать состояния тревоги, страха, отчуждения и уязвимости — последнее чувство всем особенно стало знакомо при столкновении с неконтролируемыми мировыми катаклизмами. Хаим Сокол, специалист по феномену памяти и травм двадцатого века, сегодня предлагает учиться тактикам выживания у природы и у друг друга.