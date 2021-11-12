Mercado del Sol на Белинского, The Most на «Летучем Голландце» и «Щука»
Mercado del Sol
Адрес
ул. Белинского, 5
Часы работы
09:00–23:00
Средний чек
2000 рублей
Марк Лапин и Алена Мельникова (Grecco) запустили второй совместный проект на месте «Пряностей и радостей» на Белинского. Двухэтажный средиземноморский ресторан Mercado del Sol поделен на две зоны: на первом этаже — светлое городское кафе с ранними завтраками, на втором — респектабельный ресторан с эффектным видом на Храм Симеона и Анны. Это еще тоже не все: в ближайшие месяцы здесь откроется отдельная «тайная» гостиная c Chef’s Table.
Основная специализация ресторана — дары моря. Шеф-повар Леонид Иванов подает осьминога, роскошный тартар из тунца с черной икрой, черную паэлью с кальмаром, запекает тюрбо, баррамунди, морской язык, а в разделе raw можно найти устриц, морских ежей, гребешков и редкие креветок.
The Most
Адрес
Мытнинская наб., 6
Часы работы
14:00–23:00
Средний чек
2000 рублей
На паруснике «Летучий Голландец» заработал еще один — уже четвертый — ресторан The Most, который, по задумке, должен стать чем-то вроде творческой лаборатории проекта. За кухню здесь отвечает Давид Эйро — французский шеф-повар, прежде работавший в отеле Astoria. В стартовом меню — 25 авторских блюд. Среди них: оленина с облепиховым гелем и соленым шоколадом, карпаччо из осьминога в желе с лимонным сорбетом, гребешки с пюре из пастернака и лосось гравлакс со свеклой и киноа. В барной карте особый акцент сделан на коктейлях, за которые отвечает Сергей Пестрецов (WRF).
«Щука»
Адрес
наб. Мойки, 72
Часы работы
12:00–23:00
Средний чек
2500 рублей
На месте «Дома» на набережной Мойки заработала «Щука». Формат похож: это снова респектабельный ресторан русской кухни с белыми скатертями, редкими специалитетами из регионов и большой винной картой. За еду отвечает шеф-повар Юрий Голов: он подает карпаччо из ямальского оленя с пеплом, пельмени из кабана, котлеты из мяса медведя и, например, голубцы с крабом. Есть и гастрономический сет — на выбор из шести и десяти курсов.
Фотографии: обложка, 1 — Mercado del Sol, 2 — The Most, 3– «Щука»