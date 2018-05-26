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Новости26 мая 2018

В «Электротеатре» пройдет второй аукцион современного искусства Alarm Salon Цена лотов стартует с 5 тысяч рублей

В Москве 4 июня состоится второй аукцион молодого и недорогого искусства Alarm Salon. Мероприятие поддерживает российских художников, окончивших вузы Великобритании.  

В этот раз мероприятие пройдет «Электротеатре» и на нем представят работы Жанны Бобраковой, Миши Левина, Анастасии Русса и Ани Чариков-Миклбург. Гостям предложат купить коллажи, принты, наброски в масле, графите и пастели по цене от 5 до 50 тысяч рублей. 

К торгам приурочили также предаукционную выставку, которая начнется 28 мая.

 The Village уже рассказывал, кто учится современному искусству и сколько это стоит.

Источник: организаторы Alarm Salon

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