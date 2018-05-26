В «Электротеатре» пройдет второй аукцион современного искусства Alarm Salon Цена лотов стартует с 5 тысяч рублей
В Москве 4 июня состоится второй аукцион молодого и недорогого искусства Alarm Salon. Мероприятие поддерживает российских художников, окончивших вузы Великобритании.
В этот раз мероприятие пройдет «Электротеатре» и на нем представят работы Жанны Бобраковой, Миши Левина, Анастасии Русса и Ани Чариков-Миклбург. Гостям предложат купить коллажи, принты, наброски в масле, графите и пастели по цене от 5 до 50 тысяч рублей.
К торгам приурочили также предаукционную выставку, которая начнется 28 мая.
The Village уже рассказывал, кто учится современному искусству и сколько это стоит.
Источник: организаторы Alarm Salon