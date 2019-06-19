В Музее истории Екатеринбурга откроется выставка про Химмаш

20 июня в 16:00 в Музее истории Екатеринбурга открывается выставка «Соцгород Химмаш». Как сообщили The Village представители музея, экспозиция расскажет о масштабной стройке, развернувшейся в удаленном микрорайоне во второй половине прошлого века.

Выставка «Соцгород Химмаш» продолжает серию проекта «Екатеринбург — город семи районов». Горожане смогут окунуться в атмосферу 1970-80-х годов, когда только создавались ДК, кинотеатр «Экран», роддом, детские комбинаты — «солнышки» и «елочки», а также школы и молодежные общежития. Сами химмашевцы в это время перебирались в собственные квартиры в свежепостроенных «хрущевках».

Происходившие изменения фиксировались фотографами. Часть этого фотоархива сохранилась в фондах Музея истории завода Химмаш и послужила основой для выставки.