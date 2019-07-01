Евгений Горенбург — о возможной отмене Ural Music Night в 2020 году

Глава Ural Music Night заявил, что в 2020 году фестиваль может не состояться. В эфире «Эхо Москвы — Екатеринбург» Евгений Горенбург прокомментировал мероприятие, которое побило рекорд посещаемости.

На пятой Ural Music Night, по оценкам организаторов, было 300 000 зрителей, что на 100 000 больше, чем в 2018 году. По словам Горенбурга, концерт Хаски прервали, потому что увидели, как «неуправляемая аудитория стала прорываться к сцене, давить впереди стоящих людей». Сейчас организаторы думают, нужен ли фестиваль в 2020 году.

Сейчас мне надо крепко задуматься и понять, пойдем ли мы в фестиваль в следующем году. Мы находимся на лимите того, какое количество людей может вместить наш город. Болезни роста неизбежны Евгений Горенбург, директор Ural Music Night

Напомним, что пятый фестиваль Ural Music Night прошел в ночь с 28 на 29 июня. На площадке «Исеть парка» пришлось прервать концерт Хаски и отменить следующий за ним ЛСП, чтобы горожане не затоптали друг друга.