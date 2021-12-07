Новый сингл «Тэккен» от екатеринбургской группы «Черный свердловский стиль»

У группы «Черный Свердловский стиль» (4СС) сегодня вышел сингл «Тэккен». Это грубый релиз с мрачной начинкой из гитарного шума и постиронией на интернет-культуру. Он посвящен внутренней борьбе и ностальгии по «Тэккен» — видеоигре в жанре файтинг, первая серия которой вышла в 1994 году.

«У всех есть опция, когда к внутреннему экрану подключается Приставка Максимальной Ярости, а мерцающие ксенокластеры вездесущих инфоповодов выпадают в похожий на мутирующие снежинки полуцифровой осадок. Наконец-то наступает эпоха сбывающихся прогнозов. Нет, это не просто время пострелять — ведь если и ностальгия, то только уличная — по настоящим мета-файтингам. „Тэккен“ взвинчивает звук до предела: вербальная борьба главного героя с фрустрацией подсказывает адреналиновой драм-машине чеканить узоры в ответ на гитарный шум. Кульминацию трека коронует парящая вокальная партия — и она вполне безутешна в автосозерцании отсутствующих причин сдерживать себя», — прокомментировали участники 4СС новый сингл.

4СС — уральская группа с мрачными образами, тревожной электроникой и смесью клубного звучания, рэпа, эмбиента. Неласковую музыку участники проекта сочетают с кислотным визуалом клипов. В прошлом году мы рассказывали о выпуске их ЕР «Bang! Bang!», а еще четыре года назад — о выпуске альбома «Овердрайв».

Послушать новый релиз «Тэккен» можно на всех цифровых площадках.