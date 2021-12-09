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Гид The Village9 декабря 2021

9 адвент-календарей, которые можно купить в Екатеринбурге

9 адвент-календарей, которые можно купить в Екатеринбурге
АвторСоня Глухова

Рассказываем о девяти адвентах, благодаря которым дни перед праздником пробегут быстро и весело. Мы выбрали предложения, где не придется ждать доставку — любой набор можно купить уже сегодня в магазинах Екатеринбурга.

Рассказываем о девяти адвентах, благодаря которым дни перед праздником пробегут быстро и весело. Мы выбрали предложения, где не придется ждать доставку — любой набор можно купить уже сегодня в магазинах Екатеринбурга.

Для любителей блесток

2 299 рублей

Где купить

H&M (ул. Щербакова, 4)

В новогодний календарь от H&M вошли 24 айтема с декоративной косметикой. Вам может попасться блестящая тушь для ресниц, помада различных оттенков и блеск для губ.

Для любителей декоративной косметики

2 299 рублей

Где купить

«Рив Гош» (ул. 8 Марта, 46)

В новогодний календарь от NYX вошли 24 мейкап-бестселлера компании. В наборе широкий ассортимент декоративной косметики для лица, глаз и губ.

Для тех, кому нужно все и сразу

3 499 рублей

Где купить

«Л’Этуаль» (ул. 8 Марта, 46; ул. 8 Марта, 149; ул. Амундсена, 65; ул. Бабушкина, 2а; ул. Вайнера, 10; ул. Восстания, 50; пр-т Космонавтов, 108; ул. Краснолесья, 133; ул. Малышева, 5; ул. Металлургов, 87; ул. Репина, 94; ул. Сулимова, 50; ул. Шварца, 17; ул. Щербакова, 4)

В адвент-календаре GLAM Party 25 айтемов от магазина «Л’Этуаль». Из них можно полностью составить новую косметичку: внутри и расчески с кистями, и помады с хайлайтерами.

Для сериальных фанатов 

3 650 рублей

Где купить

«Читай-город» (ул. Металлургов, 87; ул. Сулимова, 50)

Внутри найдете более 40 подарков по мотивам сериала «Друзья», среди которых — кулинарный буклет с рождественскими рецептами, квиз по сериалу, открытки, бумажные игрушки на елку и многое другое! А после можно заново пересмотреть все рождественские эпизоды.

Для фанатов «Гарри Поттера»

3 650 рублей

Где купить

«Читай-город» (ул. Металлургов, 87; ул. Сулимова, 50)

Внутри найдете 25 подарков по мотивам «Гарри Поттера». Например, получите письмо из Хогвартса и билет на Хогвартс-экспресс.

Для любителей сладкого

4 743 рубля

Где купить

«Золотое яблоко» (ул. Вайнера, 9; ул. Малышева, 71)

Большой подарочный набор косметики выполнен в формате адвент-календаря с 12 окошками. В нем собраны продукты I heart Revolution, вдохновленные шоколадом и другими сладостями. Хайлайтеры, палетки теней, кисти для макияжа и блески для губ — здесь есть все для создания нежного образа.

Для любителей уходовой косметики

6 500 рублей

Где купить

«Золотое яблоко» (ул. Вайнера, 9; ул. Малышева, 71)

За 24 окошками скрыты 24 уходовых средства PAYOT. Можно открывать их по одному, а можно сразу все — чтобы затестить разные средства и выбрать лучшие для подарка себе к Новому году.

Для любителей яркого макияжа

6 500 рублей

Где купить

«Золотое яблоко» (ул. Вайнера, 9; ул. Малышева, 71)

Адвент «You Are The Revolution» подойдет для любителей декоративного макияжа. В этом бьюти-календаре 25 окошек, в которых абсолютно новые продукты: помады и блески для губ, праймер для век, матовые и шиммерные тени для век, кисти для макияжа, средства для бровей и многое другое.

Для снобов

1 099 рублей

Где купить

H&M (ул. Космонавтов, 108)

Если хочется адвент-календарь, но популярные предложения с косметикой или вредной едой не нравятся, то всегда можно сделать собственный. В H&M продается хлопковый холст с 24 отверстиями для подвешивания подарков.

Фотография: 1, 9 — H& M, 2 — «Рив Гош», 3 — «Л’Этуаль», 4, 5 — «Читай-город», 6–8 — «Золотое яблоко»

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