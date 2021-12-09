9 адвент-календарей, которые можно купить в Екатеринбурге

Рассказываем о девяти адвентах, благодаря которым дни перед праздником пробегут быстро и весело. Мы выбрали предложения, где не придется ждать доставку — любой набор можно купить уже сегодня в магазинах Екатеринбурга.

Рассказываем о девяти адвентах, благодаря которым дни перед праздником пробегут быстро и весело. Мы выбрали предложения, где не придется ждать доставку — любой набор можно купить уже сегодня в магазинах Екатеринбурга.